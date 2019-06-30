«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

«جودة» تدخل لإنقاذ طفل فعوقب بزجاجة مولوتوف أحرقت جسده.. وضباط مباحث القسم طاردوا المتهمين قبل هروبهما.. ووالد الشاب: وكيل النيابة عينه دمعت بسبب حالة ابني

تحرير:يونس محمد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

زجاجة مولوتوف حارقة

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.

منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة كانت شاهدة على ملابسات مشاجرة وقعت منتصف الأسبوع الماضي بين طالب وعامل وشقيقته لقيامهما بتجميع القمامة أمام منزل الأول، والذي حاول منعهما فتشاجرا معه، فعاقبته الفتاة بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه، مما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى. على