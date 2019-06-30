جريمة

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

«جودة» تدخل لإنقاذ طفل فعوقب بزجاجة مولوتوف أحرقت جسده.. وضباط مباحث القسم طاردوا المتهمين قبل هروبهما.. ووالد الشاب: وكيل النيابة عينه دمعت بسبب حالة ابني
تحرير:يونس محمد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
زجاجة مولوتوف حارقة
زجاجة مولوتوف حارقة
كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة كانت شاهدة على ملابسات مشاجرة وقعت منتصف الأسبوع الماضي بين طالب وعامل وشقيقته لقيامهما بتجميع القمامة أمام منزل الأول، والذي حاول منعهما فتشاجرا معه، فعاقبته الفتاة بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه، مما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى. على
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مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة في جلسة صلح بين عائلتين بكفر الشيخ.. و6مصابين

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في مشاجرة نشبت في أثناء محاولة الصلح بين عائلتين بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ. وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وذلك في أثناء القيام بـ«جلسة صُلح»، إذ فشلت محاولة الصلح بين الطرفين ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
هشام-بركات

بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.
جثة-طفل-مقتول-قتل

مصرع طفلين سقط عليهما حائط في الأقصر

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليهما، خلال اللعب أمام منزلهما في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بورود بلاغ يفيد انهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللعب أمام المنزل، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث القيادات الأمنية والأمير عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة.
توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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عامل يشعل النيران في شقة صديقه بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، فى كشف لغز حريق شقة سكنية بمنطقة حلوان، إذ تبين أن عاملا وراء الواقعة بدافع الانتقام من صديقه صاحب الشقة؛ بسبب وجود خلافات مالية بينهما. تعود التفاصيل إلى تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، فانتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى من العقار محل البلاغ، ما نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم، دون حدوث إصابات.
والد القتيلة دهس طالبة فى شبرا الخيمة

التحرير أول ماطالب بحقها.. قرار جديد لسائق لودر شبرا

بمرور شهر على الواقعة، والتى كانت عاشر يوم رمضان الماضى، أمرت نيابة أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض، وبإشراف المستشار خالد الأتربى المحامى العام، بإحالة سائق لودر متهم بقتل فتاة دهسًا أثناء عبورها الطريق للمحاكمة الجنائية.. وفى السطور القادمة نكشف لقاء "التحرير" بأسرة الطالبة والتى قال خلالها والدها «أنا نفسي صوتي يوصل لكل مسئول فى مصر لحد رئيس الجمهورية اللى هو أب لكل المصريين، وأكيد لما يعرف موضوع بنتي مش هيسكت وأنا بنتى ماتت ومش هعرف أجيب حقها ولا كأن اللي ماتت دي بني آدم وعروسة مالحقتش أفرح بيها".
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جريمة هزت القاهرة.. شقيقان يقتلان سائقا ويحرقان جثته

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، في كشف لغز مقتل سائق داخل سيارة ميكروباص عقب حرقها وهو بداخلها، وتبين أن شقيقين وراء الواقعة، بعدما أجبرهم والدهما على الاعتذار لزوجة المجني عليه، مما أثار حفيظتهما فقررا الانتقام من زوجها. بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الشروق، بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة أجرة "ميكروباص" بطريق (مصر / الإسماعيلية) الصحراوى دائرة القسم، حال توقفها بجانب الطريق، على الفور تم انتقال قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ وتمكنت من إخماد الحريق، وعثُر بداخل السيارة على جثة متفحمة لأحد الأشخاص مجهول الهوية.
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6 سيارات إطفاء تسيطر على حريقين بالقاهرة والجيزة

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، على حريقين داخل مخزن وشقة بمنطقتي المطرية بالقاهرة وإمبابة بالجيزة، بعدما دفعت بـ6 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد الحريقين دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح، وانتقل رجال المباحث لموقع الحريقين، وبإخطار النيابة العامة أمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريقين. كانت عقارب الساعة تقترب من السابعة صباحاً، عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق فى أحد المخازن فى منطقة المطرية.
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