«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور
«جودة» تدخل لإنقاذ طفل فعوقب بزجاجة مولوتوف أحرقت جسده.. وضباط مباحث القسم طاردوا المتهمين قبل هروبهما.. ووالد الشاب: وكيل النيابة عينه دمعت بسبب حالة ابني
تحرير:يونس محمد
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
زجاجة مولوتوف حارقة
كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة كانت شاهدة على ملابسات مشاجرة وقعت منتصف الأسبوع الماضي بين طالب وعامل وشقيقته لقيامهما بتجميع القمامة أمام منزل الأول، والذي حاول منعهما فتشاجرا معه، فعاقبته الفتاة بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه، مما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى.
على
منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة كانت شاهدة على ملابسات مشاجرة وقعت منتصف الأسبوع الماضي بين طالب وعامل وشقيقته لقيامهما بتجميع القمامة أمام منزل الأول، والذي حاول منعهما فتشاجرا معه، فعاقبته الفتاة بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه، مما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة، نقل على أثرها للمستشفى.
على بعد خطوات من موقع المشاجرة، تصادف توقف سيارة ميكروباص بيضاء اللون تقل عددا من رجال المباحث بصدد إعداد أكمنة لأحد الخارجين عن القانون، وفور رؤيتهم لما حدث طارد فريق منهم المتهمين، وتمكنوا من القبض على العامل وشقيقته، بينما اهتم الباقون بسرعة نقل الشاب المصاب إلى أقرب مستشفى بطلب سيارة إسعاف.
ابنك بيموت
بصوت خافت يكسوه الحزن والأسى على حالة فلذة كبده، روى والد المجني عليه وجيه ماضى "ترزي" تفاصيل المأساة التي وقعت أحداثها الثلاثاء الماضى، قائلا إنه فوجئ بحضور أصدقاء نجله للمنزل وأخبروه "الحق ابنك علي"، وشهرته "جودة"، "النار مسكت فيه" جراء مشاجرة بينه وبين "نباشي القمامة"، فأسرع لنجدته لكنه اكتشف الطامة الكبرى لدى وصوله، وقعت عيناه على نجله بعدما أحرقت النار جسده حتى وجهه وتساقط جلد كفيه.
يحاول الأب استجماع ما تبقى من قواه التي خارت مستكملا حديثه لـ"التحرير" بينما تغالبه الدموع قائلا "ابني طول عمره محترم وفى حاله، إيه اللى عمله علشان يحصل فيه كده؟، كل ذنبه إنه طلع شهم ورفض إن النباشين يضربوا ويحرقوا عيل صغير فيكون هو الضحية" لافتا إلى أن العناية الإلهية أنقذته من الموت المحقق فضلا عن عدم ضياع حقه، إذ تصادف وجود سيارة تابعة للشرطة أعدوا كمينا لأحد تجار المخدرات، وذلك لدى احتراق جسده بفعل زجاجة المولوتوف، فما كان منهم إلا أن طاردوا المتهمين وتمكنوا من ضبطهما قبل هروبهما.
واختتم الأب حديثه مؤكدا أن "كل اللي أنا عايزه الكل يدعي لابني علشان هيموت والحروق من الدرجة الأولى، والحاجة الثانية حقه ييجي بالقانون والمتهمين يتحاسبوا أشد عقاب.. ده وكيل النيابة عينه دمعت وهو بيسمع أقواله".
طالب محروق
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى شبرا العام بالقاهرة، يفيد وصول "على.و.ع"، 17 سنة، طالب، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم، وجرى حجزه للعلاج.
بسؤال "وجيه.على.ع" والد المصاب، اتهم كلا من: "أحمد.ع.م"، 15 سنة، عامل جمع قمامة، وشقيقته "سماح.ع.م"، عاملة جمع قمامة، بالتسبب في إصابة ابنه.
وكشفت تحريات رجال المباحث عن أن المشاجرة وقعت بين المصاب والعامل وشقيقته؛ بسبب رفضه تجميع المتهمين القمامة أمام المنزل، وحال محاولته معاتبتهما ومنعهما من ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قامت على أثرها المتهمة بإلقاء زجاجة مشتعلة بداخلها بنزين على المجني عليه أدت لإمساك النيران به وحدوث إصابته.
تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2114 جنح قسم ثاني شبرا الخيمة لسنة 2019.
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