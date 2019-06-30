جريمة

بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

كتبت محكمة النقض الفصل الأخير في القضية إذ قضت بتأييد أحكام الإدانة الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام 9 متهمين وإلغاء الإعدام لـ6متهمين آخرين
تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
النائب العام الراحل هشام بركات
النائب العام الراحل هشام بركات
48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.
كتبت محكمة النقض كلمة النهاية في هذه القضية التي شغلت الرأى العام، بعدما أيدت أحكام الإدانة الصادرة بإعدام 9 متهمين، وإلغاء الإعدام لـ6 آخرين، وتخفيف الأحكام لـ17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ24 متهما من أصل 50 متهما طعنوا على الحكم. خلال الجلسات المخصصة لمرافعات نيابة أمن الدولة العليا في القضية،
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مشاجرة - أرشيفية

مشاجرة في جلسة صلح بين عائلتين بكفر الشيخ.. و6مصابين

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في مشاجرة نشبت في أثناء محاولة الصلح بين عائلتين بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ. وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وذلك في أثناء القيام بـ«جلسة صُلح»، إذ فشلت محاولة الصلح بين الطرفين ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
زجاجات-مولوتوف

«ابني بيموت»| مأساة طالب شوهته فتاة بسبب شهامته -صور

كعادته كل صباح ينتظر "علي" أصدقاءه أسفل منزله قبل الذهاب لأداء الامتحانات، لكن صباح الثلاثاء الماضي لم يكن كسابقيه، بعدما شاهد الشاب مشاجرة بين جامعي القمامة أمام مقهى "شرف" بمنطقة شبرا الخيمة، وحاول أحدهم وشقيقته حرق طفل بالنار، فتدخل الشاب وطالبهم بالتوقف عما هما بصدد ارتكابه، فتطورت الأحداث سريعًا ووقعت مشاجرة بينهم، سحبت على أثرها الفتاة زجاجة مولوتوف حارقة، وألقتها على "علي" ليتجمع قاطنو المنطقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة على صرخاته من شدة ألم الحروق التي أصابت جسده.
جثة-طفل-مقتول-قتل

مصرع طفلين سقط عليهما حائط في الأقصر

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأحد، إثر انهيار جدار عليهما، خلال اللعب أمام منزلهما في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر. بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق علام مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا، بورود بلاغ يفيد انهيار جدار في عزبة البرج بقرية كيمان المطاعنة، مما أسفر عن مصرع طفلين خلال اللعب أمام المنزل، وعلى الفور انتقل لمكان الحادث القيادات الأمنية والأمير عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لقرية كيمان المطاعنة.
توك-توك

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات وارتجاج، اليوم الأحد، في حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر العام لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» أمام قرية بهبشين، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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محمد-بديع (2)

«من النقض للمرافعات».. محطات في «التخابر الكبرى»

من جديد تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع مرافعات فريق الدفاع عن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الإرهابية محمد بديع، و20 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر الكبرى»، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
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ماذا يعني انقضاء الدعوى الجنائية؟.. القانون يجيب

مبدأ قانوني جديد أكدته محكمة النقض، برئاسة المسشار مجدى أبو العلا، خلال نظرها الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائية، إذ أقرت أن القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يعني براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، مشيرة إلى أن الطعن بعد انقضاء الدعوى بالتصالح غير جائز، تزامنا مع أحدث أحكام النقض الجنائي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جرائم المال العام، وما يترتب عليه من انقضاء الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة بالمال العام. «التحرير» سألت خبراء قانون عن ماهية انقضاء الدعوى بالتصالح، بعد تداول هذا المصطلح في ساحات المحاكم يوميا.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

10 نوفمبر.. الحكم في طعن محافظ المنوفية بـ«الرشوة»

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، اليوم الأحد، حجز الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق، هشام عبدالباسط، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 15 مليون جنيه، إلى جلسة 10 من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، أحال النائب العام المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهام المحافظ بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.
محكمة-النقض

بالإعدام.. النقض تسدل الستار على قضية «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام لمتهم، وخففت الحكم بالإعدام لمتهم آخر ليصبح السجن المشدد 15 سنة، كما استبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة بـ10 سنوات لاثنين آخرين من المتهمين، وأيدت السجن المشدد 15 سنة لـ12 متهما آخرين، وذلك في القضية المسماة إعلاميا بـ«خلية أوسيم»، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والهجوم على رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية.
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