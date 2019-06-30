بماذا وصفت النيابة قتلة «الشهيد الصائم» هشام بركات؟

كتبت محكمة النقض الفصل الأخير في القضية إذ قضت بتأييد أحكام الإدانة الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام 9 متهمين وإلغاء الإعدام لـ6متهمين آخرين

تحرير:تهامى البندارى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

48 شهرا مرت على حادثة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، ففي صباح يوم 29 يونيو من عام 2015، استهدفت عناصر إرهابية موكبه بسيارة مفخخة بمنطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله بشارع عمار بن ياسر، أسفر الانفجار عن إصابة 9 أشخاص بينهم مدني وضابط ورقيب شرطة من طاقم حراسة النائب العام، كما تسبب في إحداث تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بموقع الانفجار، حتى أسدل القضاء الستار على محاكمة المتهمين المتورطين في الحادث، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 منهم.

كتبت محكمة النقض كلمة النهاية في هذه القضية التي شغلت الرأى العام، بعدما أيدت أحكام الإدانة الصادرة بإعدام 9 متهمين، وإلغاء الإعدام لـ6 آخرين، وتخفيف الأحكام لـ17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ24 متهما من أصل 50 متهما طعنوا على الحكم. خلال الجلسات المخصصة لمرافعات نيابة أمن الدولة العليا في القضية،

كتبت محكمة النقض كلمة النهاية في هذه القضية التي شغلت الرأى العام، بعدما أيدت أحكام الإدانة الصادرة بإعدام 9 متهمين، وإلغاء الإعدام لـ6 آخرين، وتخفيف الأحكام لـ17 متهما آخرين وبقاء الأحكام كما هى لـ24 متهما من أصل 50 متهما طعنوا على الحكم.



خلال الجلسات المخصصة لمرافعات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، وقف ممثل النيابة قائلاً: "لن نسرد تاريخ الإخوان الفاسد فكله قتل وحرق وتدمير وسفك للدماء، عناصر حركة حماس تصدر تعليمات لحركات الإخوان لتنفيذ عمليات إرهابية فهم ليسوا إخواننا".

وأضاف: "يخادعون الله وهو يخادعهم، وإذا خلوا إلى بعضهم لقتل النفس سعوا لذلك، ماضيها بالأمس هو حاضرها، نفذ تنظيمها العديد من عمليات القتل، ويظهر كبيرهم حسن البنا بكلمات سطرها لهم التاريخ فهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".

وتابع ممثل النيابة: "النائب العام خرج من بيته صائماً ليلقى ربه على يد 3 متهمين ورابعهم مجهول، بعد عداوتهم معه عقب فض اعتصام رابعة، استشهد النائب العام على يد فئة باغية جماعة قتلت صائما، قتلوا المسلمين صائمين بدعوى الدين، سيدى الرئيس كيف ومتى ارتقى النائب العام شهيدا؟، قتله 3 من المتهمين رابعهم مجهول واشترك 13 معهم في التنفيذ"، شارحا تشكيل المتهمين لمجموعات نوعية ونفذوا العديد من العمليات بهدف إسقاط البلاد والعباد فالأرض قوية أمنها الله، تسللوا عبر الحدود الشرقية وتلقوا التدريبات على يد حركة حماس.

ووجه ممثل النيابة حديثه لحركة حماس: "لقد خنتمونا، فقد تواصلتم مع الهاربين في تركيا، واشتركتم في مخططات لقتل النائب العام، تم انتقاء العناصر بعناية، لم يتبق على ترويع الآمنين سوى قليل من التدريب فبعثوا بعدد منهم لتلقي التدريبات في الخارج عند حركة حماس وفي معسكرات بالسودان، وعبر الحدود الشرقية تسلل المتهم الثاني عشر وآخرون وتلقوا تدريبات على يد حماس في سبيل كيفية استهداف المنشآت العامة واستباحة دماء الناس ورفع تقارير لعناصر الإخوان الهاربين، ونسأل حماس ما الغرض من تلك التدريبات؟".

وتابعت النيابة: "أسس المتهمون من الأول وحتى العاشر مجموعة ممن لهم خبرة في العمليات النوعية وأشرف عليها المتهم الخامس يحيى موسى، وضمت المتهمين في خلايا عنقودية وأسسوا 4 فرق الأولى الدعم اللوجستي لتوفير الأسلحة والأموال وتولى المتهم الحادي عشر مسئوليتها والثانية للإعدادات الفكرية وتولى قيادتها المتهم محمد إبراهيم الثاني عشر وثالثتها فرقة لرصد الشخصيات العامة والمنشآت العامة وتولى مسؤوليتها المتهم الثالث عشر والرابعة لتصنيع العبوات المفرقعة وتولى مسئوليتها المتهم محمود الأحمدي".



واستكمل ممثل النيابة العامة مرافعته: "سيدى الرئيس عام 2015 كان عنوانه عام الخسة لجماعة الإخوان وعادت لمصر جميع قيادات المجموعات الذين درسوا في جامعة الأزهر، وصل المتهمون حتى جمع كل منهم أعضاء فرقته، كل فرقة لا تعلم الأخرى إلا عبر مسئوليها صدرت توكيلات لتوفير مقرات لأعضاء التنظيم، والمتهم الحادى عشر «أبو القاسم» قدم الأسلحة والمقرات والمفرقعات و6 سيارات لتنفيذ العمليات وتم توفير وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد وأخرى بـ6 أكتوبر أعدت فيها عبوة تفجير الشهيد هشام بركات".

وبنبرة عالية حزينة، أوضح ممثل النيابة في مرافعته أن "المتهمين خططوا لقتل النائب العام في شهر رجب وقتلوه في شهر رمضان اتخذوا المتهم محمود الأحمدي وآخر من شقة سكنه بـ6 أكتوبر لتنفيذ مخططهم ووافق المتهم أحمد الأحمدى على تنفيذ العملية قبل العلم بها"، ولفت: "لم تكن الشهادة قد حان موعدها في الثامن والعشرين من يونيو ليغير موكب النائب العام مساره ثم جاء يوم الواقعة التاسع والعشرون من يونيو، الثانى عشر من رمضان حيث التقى المتهمون بـ«أبو القاسم» وبحوزته كاميرا للتصوير وخلفهم محمود الأحمدي ومعه جهاز التفجير وتربصوا بلحظة تحرك موكب النائب العام فقتلته الفئة الباغية، وبإذن الله سيعدمون، استشهد النائب العام وهرب المتهمون كالأنعام".

ونوهت النيابة خلال المرافعة بأن المتهمين خططوا لاستهداف وزير الدفاع بشارع الجلاء، ولتلاشي التشويش قرروا تفجير العبوات بواسطة الأسلاك وخططوا لتفجير موكب وزير الدفاع بواسطة سيارتين مفخختين ولكن لم يكتمل مخططهم بعد ضبط السيارتين.

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