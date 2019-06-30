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الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
شوقي علام مفتي الجمهورية
شوقي علام مفتي الجمهورية
أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
أضافت دار الإفتاء: "فسروا القرآن بأهوائهم، أسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفي باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة"، متابعة: "وصفوا المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية، اتخذوا من مصطلح الخلافة التاريخي مطية لتخدير عقول المخدوعين بفكرهم الشاذ، حادوا عن طريق العلماء وعن
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محمد-سعفان

الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
هالة-زايد

غدا الصحة على موعد مع انطلاق منظومة التأمين الصحي

تستعد محافظة بورسعيد لبدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بشكل تجريبي، بعد غد الإثنين، فى إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية المنشأت الطبية، وتوفير الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية، بواقع 95% من احتياجات المشروع. وكيل مجلس النواب، وعضو بورسعيد سليمان وهدان، قال فى تصريحات له صباح اليوم، إن الدولة حريصة على إنجاح المنظومة الجديدة، لمشروع التأمين الصحي، والذي سينطلق الأسبوع الجاري من محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى.
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مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: دمرنا البنية التحتية للجماعة الإرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نجحنا في تدمير البنية التحتية للجماعة الإرهابية، واستطعنا خلال السنوات الماضية حماية وطننا من الوقوع في هوة الفوضى والتطرف، وما نيل المطالب بالتمني وإنما بالعمل والتضحية، مضيفا: "شعب مصر العظيم، إننا في العيد السادس لثورة الثلاثين من يونيو، نجدد العهد بأننا سنصون مصر، مضحين بكل غال ونفيس من أجل وطن يستحقه أبناؤنا وأحفادونا، متسلحين بالعزم والإدرادة لمواصلة مسيرة التنمية لتحقيق نقلة نوعية".
ميلانيا-ترامب

ميلانيا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الفطر

هنأ البيت الأبيض، الإثنين، المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر. ونقلت قناة «الحرة»، بيانا صادرا عن البيت الأبيض، جاء فيه أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب والسكرتير الصحفي يبعثان أطيب التمنيات إلى المسلمين بمناسبة عيد الفطر. وأشار البيان إلى أن المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويعد هذا اليوم للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة تجديد التزامهم بمساعدة الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة».
السيد-الرئيس-اليوم-فى-إفطار-الأسرة-المصرية (1)

السيسي يطالب ملاك الشقق بالإبلاغ عن أي مشتبه فيه

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين إلى الانتباه للجامعات الإرهابية التي تحاول تخزين المتفجرات داخل الشقق السكنية. وطالب الرئيس السيسي، في كلمة في ختام حفل إفطار الأسرة المصرية مساء اليوم الأحد، ملاك هذه الشقق -وكذلك المواطنون- بالإبلاغ عن أي شخص يشتبه في تهريبه للمتفجرات أو تخزينها. وقال السيسي: الإرهابيون يجدون انتعاشًا في قطاع السياحة، فيوجهون ضرباتهم إليه، معتقدين أنهم يمكنهم النيل من استقرار الدولة، لكنه لن يحدث بفضل تماسك المصريين ووقوفهم وراء وطنهم".
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