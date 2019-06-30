الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

شوقي علام مفتي الجمهورية

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".

أضافت دار الإفتاء: "فسروا القرآن بأهوائهم، أسقطوا آيات المؤمنين على جماعتهم وآيات الشرك والخروج من الملة على مخالفي باطلهم حتى لو كانوا من أهل القبلة"، متابعة: "وصفوا المجتمعات الإسلامية بصفة الجاهلية، اتخذوا من مصطلح الخلافة التاريخي مطية لتخدير عقول المخدوعين بفكرهم الشاذ، حادوا عن طريق العلماء وعن