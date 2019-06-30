لا تنزعج عند بكاء طفلك.. أخطاء يفعلها الآباء الجدد

إذا كنت تشعر بالذعر في كل مرة تسمع فيها بكاء طفلك، فأنت لست وحدك، فكثير من الآباء الجدد لديهم الميل للشعور بالخوف أو الارتباك، فأنت بحاجة لتتفهم أن البكاء هو لغة التواصل
في بداية الرحلة يسعى الآباء دائمًا إلى تكوين بيت صغير مليء بالأحلام والطموحات الكبيرة، يبذلون ما في وسعهم من طاقة وجهد من أجل الحفاظ على مملكتهم الصغيرة، بداية من توفير الأمان والرحمة داخل البيت، إلى توفير كل ما يحتاجه الأطفال، ولكن قد يقع الآباء الجدد في بعض الأخطاء التي يجب تجنبها تمامًا مثل إهمال أنفسهم بشكل كبير من جميع الجوانب النفسية والبدنية، ستجد الأم تعمل طوال اليوم من أجل طفلها وتنسى أن تهتم بصحتها وتعتني ببشرتها، وكذلك هو الحال مع الأب، نقلا عن "timesofindia".
تدليل طفلك بالحب والأمان وشراء اللعب من الأشياء الرائعة التي يجب أن تقدميها له دائمًا، ولكن كلما زاد الشيء على حده سينقلب ضده، بمعنى إذا كنت تحملينه لكي يخلد إلى النوم، سيعتاد على ذلك وستظلين مستيقظة لفترات طويلة، ويبدأ الشعور بالتعب والإرهاق وإهمال الذات، فلمَ كل ذلك بيتك شيء أساسي في الحياة ولكن أنت
تدليل طفلك بالحب والأمان وشراء اللعب من الأشياء الرائعة التي يجب أن تقدميها له دائمًا، ولكن كلما زاد الشيء على حده سينقلب ضده، بمعنى إذا كنت تحملينه لكي يخلد إلى النوم، سيعتاد على ذلك وستظلين مستيقظة لفترات طويلة، ويبدأ الشعور بالتعب والإرهاق وإهمال الذات، فلمَ كل ذلك بيتك شيء أساسي في الحياة ولكن أنت مهم أيضًا فحالتك المزاجية ستعود عليك بالسلب أو الإيجاب، لا يهم صعوبة الدور الذي تقوم به فعلى الأقل في الشهور الأولى عليك أن تستمتع لأنها من أفضل مراحل الحياة، عليك فقط بتجنب الأخطاء لتعيش حياة هادئة، وما يلي بعض منها:
1- إهمال نفسك
يعتبر إهمال الذات أحد الأخطاء الشائعة والسيئة التي يقع فيها الآباء الجدد، وخاصة الأمهات حيث يشعرن بالتفاني وأن حياتهن ستتوقف عند أبنائهن، فأن يكون لديك أطفال لا يعني أن تصبح ذاتك هي آخر أولوياتك في الحياة، عندما تنجبين طفلًا، أنت بحاجة لأن تعطي نفسك وقتًا، لذا ستتفهمين أنه توجد حياة خاصة بك بجانب كونك أما أو أبا، وأنت تحتاج أيضًا من وقت لآخر لاستراحة وذلك من خلال السفر أو التنزه مع الأصدقاء وزيارة الأقارب، فالجلوس بمفردك لعدة ساعات مع الاستماع إلى موسيقى هادئة وتناول كوب من الشاي سيجعلك تشعر بالاسترخاء أيضًا.
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2- استخدام الموبايل لتصوير طفلك
بينما نحن نفهم جيدًا أن الاهتمام بالطفل الذي يبكي باستمرار يكون متعبًا للغاية، فإنه ليس مبررا أن تقوم بتقديم الهواتف المحمولة لطفلك، فكثير من الآباء يستخدمون الموسيقى أو الأغاني للمساعدة في تشتيت انتباه الأطفال ليتوقفوا عن البكاء، ولكن سيكون من الصعب بعد ذلك منع الطفل من استخدامه بمجرد أن تقوم بتقديمه له، فإذا سمحت لطفلك بالتنقل عبر اليوتيوب في وقت مبكر، فربما ستندم لتعرضهم المستمر للشاشة في وقت لاحق.
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3- مقارنة طفلك مع الآخرين
هل ينام طفل أو طفلة صديقك سريعًا في الليل دون التسبب في الإزعاج على عكس طفلك الذي يبدأ في البكاء المستمر عندما ترغب في النوم؟ عليك أن تعلم أن كل طفل هو نادر كونه مخلوقا بريئا لا يعلم شيئًا عن الحياة، كل ما يفهمه أنه يشعر بالدفء والأمان جانب والدته، وعندما يشعر بالألم فهو يعبر بلغته وهي البكاء، لذا يجب مقارنة طفلك بالأطفال الآخرين فيما يتعلق بالنمو السريع أو الهدوء أو زيادة الوزن أيضًا، إذا بدأ الطفل في الزحف قبل طفلك، فهذا ليس علامة على أن طفلك بطيء.
4- لا تنزعج عند بكاء طفلك
إذا كنت تشعر بالذعر أو تنهض سريعًا من السرير، في كل مرة تسمع فيها بكاء طفلك، فأنت لست وحدك، فكثير من الآباء الجدد لديهم الميل للشعور بالذعر في كل شيء، فأنت بحاجة لتتفهم أن البكاء هو لغة التواصل، لذا إذا كانوا في حالة شبع تام، وحفاضاتهم جافة، ستجدهم يصرخون كـأنه نهاية العالم.
5- لا تصدق كل ما يقوله الآخرون
عندما يتعلق الأمر بالآباء الجدد، ستجد الجميع يلتف حولهم بمجموعة من النصائح التي قد تكون هامة في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر قد تكون مضللة بشكل كبير، يأخذ الزوجان النصائح غالبًا من أفراد العائلة، ولكن هذا لا يعني أنهم على صواب دائمًا، كل تجربة هي رعاية فريدة من نوعها وما تشعرين أنه صحيح بالنسبة لطفلك، عادة ما يكون الشيء الصحيح الذي يجب عمله.
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