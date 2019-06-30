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لا تنزعج عند بكاء طفلك.. أخطاء يفعلها الآباء الجدد

إذا كنت تشعر بالذعر في كل مرة تسمع فيها بكاء طفلك، فأنت لست وحدك، فكثير من الآباء الجدد لديهم الميل للشعور بالخوف أو الارتباك، فأنت بحاجة لتتفهم أن البكاء هو لغة التواصل
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
الأباء الجدد
الأباء الجدد
في بداية الرحلة يسعى الآباء دائمًا إلى تكوين بيت صغير مليء بالأحلام والطموحات الكبيرة، يبذلون ما في وسعهم من طاقة وجهد من أجل الحفاظ على مملكتهم الصغيرة، بداية من توفير الأمان والرحمة داخل البيت، إلى توفير كل ما يحتاجه الأطفال، ولكن قد يقع الآباء الجدد في بعض الأخطاء التي يجب تجنبها تمامًا مثل إهمال أنفسهم بشكل كبير من جميع الجوانب النفسية والبدنية، ستجد الأم تعمل طوال اليوم من أجل طفلها وتنسى أن تهتم بصحتها وتعتني ببشرتها، وكذلك هو الحال مع الأب، نقلا عن "timesofindia".
تدليل طفلك بالحب والأمان وشراء اللعب من الأشياء الرائعة التي يجب أن تقدميها له دائمًا، ولكن كلما زاد الشيء على حده سينقلب ضده، بمعنى إذا كنت تحملينه لكي يخلد إلى النوم، سيعتاد على ذلك وستظلين مستيقظة لفترات طويلة، ويبدأ الشعور بالتعب والإرهاق وإهمال الذات، فلمَ كل ذلك بيتك شيء أساسي في الحياة ولكن أنت
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التلوث يؤثر على المرأة الحامل

هواء البيت سام.. يجب فتح النوافذ باستمرار

أصبحت مدينتنا مزدحمة بالتلوث والسكان في جميع الأنحاء، بداية من الشروق وستجد صوت السيارات يقلق منامك، الهواء لن يكون صافيًا بالشكل الذي يجعلك تخرج في أي وقت، ولكن التعايش من أساسيات الحياة، ومع بعض الطرق البسيطة يمكنك التخلص من التلوث الخارجي، على سبيل المثال يجب عليك غلق النوافذ في أثناء المناخ المتقلب، وعدم تجفيف الملابس بالداخل وتغطية الطعام حفاظًا عليه من التلوث، والفحوصات الطبية من وقت لآخر، لا تهمل مثل هذه التحذيرات وضعها في اعتبارك دائمًا، وذلك نقلًا عن "dailymail".
امراة-مصابة-بسرطان الثدي (2)

كنت بدلك بطني وصدري.. مريضة تكتشف السرطان بالصدفة

للصدفة دور كبير في الكشف عن الأمراض الخبيثة والخفية، وهذا ما حدث مع هولي درينان، البالغة من العمر 27 عامًا، التي تعاني من آلام شديدة في البطن لمدة 5 أشهر، وتم تشخيصها في البداية بأنها أعراض الدورة الشهرية وعدم تحمل الجلوتين ومتلازمة القولون العصبي. وفي الوقت الذي شعرت فيه باليأس للتخلص من الآلام، حاولت تدليك جزء من بطنها بالزيت، ودلكت ثديها بالكمية الزائدة، لتكتشف وجود كتلة صلبة في ثديها الأيسر، وبعد التوجه للطبيب، اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي في سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الفيسبوك والصحة العقلية

دراسة: فيسبوك لا يؤثر في الصحة العقلية للبالغين

دائما نسمع التحذيرات المتعلقة بشأن فيسبوك واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، فدائمًا كانت تنادي الدراسات بضرورة الحد من استخدام فيسبوك لفترات طويلة، خاصة للأطفال، ومن ثم قامت العديد من الأسر بمتابعة أولادها خوفًا عليهم من الانخراط في مثل هذا العالم الافتراضي، ولكن يتغير العالم كل يوم وقد يختلف الباحثون على شيء، ثم يتفقون عليه في يوم آخر، إذ أوضحت دراسة أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم ثلاثين عامًا ويستخدمون فيسبوك هم الأقل عرضة للمعاناة من المشكلات الصحية. وذلك نقلا عن "daily mail".
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