لا تنزعج عند بكاء طفلك.. أخطاء يفعلها الآباء الجدد

إذا كنت تشعر بالذعر في كل مرة تسمع فيها بكاء طفلك، فأنت لست وحدك، فكثير من الآباء الجدد لديهم الميل للشعور بالخوف أو الارتباك، فأنت بحاجة لتتفهم أن البكاء هو لغة التواصل

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

الأباء الجدد

في بداية الرحلة يسعى الآباء دائمًا إلى تكوين بيت صغير مليء بالأحلام والطموحات الكبيرة، يبذلون ما في وسعهم من طاقة وجهد من أجل الحفاظ على مملكتهم الصغيرة، بداية من توفير الأمان والرحمة داخل البيت، إلى توفير كل ما يحتاجه الأطفال، ولكن قد يقع الآباء الجدد في بعض الأخطاء التي يجب تجنبها تمامًا مثل إهمال أنفسهم بشكل كبير من جميع الجوانب النفسية والبدنية، ستجد الأم تعمل طوال اليوم من أجل طفلها وتنسى أن تهتم بصحتها وتعتني ببشرتها، وكذلك هو الحال مع الأب، نقلا عن "timesofindia".

تدليل طفلك بالحب والأمان وشراء اللعب من الأشياء الرائعة التي يجب أن تقدميها له دائمًا، ولكن كلما زاد الشيء على حده سينقلب ضده، بمعنى إذا كنت تحملينه لكي يخلد إلى النوم، سيعتاد على ذلك وستظلين مستيقظة لفترات طويلة، ويبدأ الشعور بالتعب والإرهاق وإهمال الذات، فلمَ كل ذلك بيتك شيء أساسي في الحياة ولكن أنت