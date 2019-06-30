نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

المغرب

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.

وأوضح أمرابط: «منتخبنا استطاع الفوز في أول مباراتين ضد ناميبيا وكوت ديفوار، لكن يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول المجموعة». وعن إصابته، قال: «تعرضت لإصابة في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة كوت ديفوار، لكنني تحاملت على نفسي، إصابتي تتحسن وما زال

وأوضح أمرابط: «منتخبنا استطاع الفوز في أول مباراتين ضد ناميبيا وكوت ديفوار، لكن يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا للفوز ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول المجموعة».



وعن إصابته، قال: «تعرضت لإصابة في الكاحل خلال الدقائق الأخيرة من مواجهة كوت ديفوار، لكنني تحاملت على نفسي، إصابتي تتحسن وما زال هناك أمامي 24 ساعة للتعافي».



واختتم: «منتخب المغرب يضم لاعبين شبابا وكذلك أصحاب خبرات كبيرة، ونحن جاهزون تمامًا لمواجهة جنوب إفريقيا غدًا».



وصنع أمرابط هدف المباراة الوحيد الذي فازت به المغرب ضد كوت ديفوار والذي سجله يوسف النصيري، وفاز صاحب الـ32 عاما بجائزة أفضل لاعب في اللقاء.

ويحتل منتخب المغرب صدارة مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط، ثم يأتي بعده كوت ديفوار وجنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتذيل منتخب ناميبيا المجموعة بدون أي نقاط.



