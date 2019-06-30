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البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون«القانون الجديد»

الحكومة تحيل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى البرلمان.. وفرغلي: لن يفيد وسيوجه لنا ضربات اجتماعية قاسية.. ونواب: معاش الموظف يقدر بـ80% من قيمة آخر راتب
تحرير:صابر العربي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
أصحاب المعاشات - أرشيفية
أصحاب المعاشات - أرشيفية
أشهر قليلة ويصدر قانون جديد خاص بالتأمينات والمعاشات من قبل البرلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله لمجلس النواب، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون. وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.5 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.
ومن أبرز المواد في مشروع القانون الجديد، فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية. - ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية
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خبز-عيش

أزمة بسبب غلق المخابز بالإسكندرية.. والتموين توضح

شهدت مدينة الإسكندرية أزمة بين المواطنين وأصحاب المخابز، حيث شكى مواطنون من غلق عدد كبير من المخابز خلال اليومين الأخيرين من كل شهر، وفوجئ المواطنون بغلق المخابز اليوم الأحد، فيما نفى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد عن غلق المخابز، مشيرًا إلى أنه لا إقبال على شراء الخبز في آخر يوم من كل شهر، نظرًا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل ذلك، تمهيدًا لصرف النقاط، والتي تبدأ في الصرف اليوم الأول من كل شهر.
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«مصر للطيران» تحتفل باللاعب الإيفواري إريك بايلي

احتفلت مصر للطيران بالنجم الإيفواري الدولي إريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد قبل سفره اليوم الأحد، على متن رحلة مصر للطيران إلى أبيدجان عقب زيارة إلى مصر لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار في البطولة الإفريقية، وشكر اللاعب «مصر للطيران» على حفاوة الاستقبال.
كسوف-الشمس

ما علاقة الكسوف والخسوف بالشهور؟.. البحوث الفلكية تجيب

يشهد العالم كسوفا كليا للشمس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، في نهاية شهر شوال لعام 1440 هـجريا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا، إذ يمكن رؤيته في كل من المناطق التالية: «أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي»، كما يرى كليا في «شيلي، والأرجنتين». ولن يُرى هذا الكسوف في مصر، وكذلك لن يُرى في المنطقة العربية في أي مرحلة من مراحله لحدوثه ليلًا، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وستا وخمسين دقيقة تقريبًا.
محمد-سعفان

الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
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خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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أكمل قرطام: الموازنة العامة للدولة ضعيفة وغير كافية

قال المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن خطة الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، تحمل في طياتها أهدافا وأغراضا قد تراها الحكومة قانونية، بينما نراها نحن ضعيفة وغير كافية. وأضاف «قرطام»، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أن حزب المحافظين يعد البيان المالي للموازنة العامة للدولة من أهم الوثائق الاقتصادية التى توضح وتجسد سياسات الدولة وتعبر عن توجهها، لافتا إلى أن الموازنة ليست بيانا ماليا حسابيا يعرض الأصول والرسوم والإيرادات والمصروفات، وإنما هي خطة وأداة من المفترض أن يكون هدفها الأساسي التنمية بمعناها المتسع.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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قرطام: لا ننكر جهد الحكومة.. لكن النتائج غير كافية

طالب النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، الحكومة بمد جسور التواصل مع المواطنين والعمل على عودة الثقة المفقودة. وقال قرطام: "الحكومة أخطأت عندما لم تشرك الأحزاب السياسية والرأي العام في إعداد الموازنة". وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، كنا نريد من الحكومة إشراك الناس فى إعداد الموازنة حتى يزيد شعور المجتمع بالمسئولية للقضاء على أزمة الثقة، متابعا: "إشراك المواطنين ضرورى للقضاء على نظرة العصفور للصياد، فالحكومة من وجهة نظر الناس هي الصياد والمواطن عصفور".
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