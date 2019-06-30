البرلمان يرحب وأصحاب المعاشات يرفضون«القانون الجديد»

الحكومة تحيل مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد إلى البرلمان.. وفرغلي: لن يفيد وسيوجه لنا ضربات اجتماعية قاسية.. ونواب: معاش الموظف يقدر بـ80% من قيمة آخر راتب

تحرير:صابر العربي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

أشهر قليلة ويصدر قانون جديد خاص بالتأمينات والمعاشات من قبل البرلمان، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وأحاله لمجلس النواب، لمناقشته داخل لجنة القوى العامة وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة، والتصويت النهائي على مشروع القانون. وتُقدر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2018، وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.5 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد.

ومن أبرز المواد في مشروع القانون الجديد، فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية. - ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية

ومن أبرز المواد في مشروع القانون الجديد، فض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

- ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.



- وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.



- حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.



- وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.



- ربط الحد الأدنى لـ"المعاش" بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.



- اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.



- اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.



- أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وذلك في حال منع أصحاب الضبطية القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.



- ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.. اقرأ أيضًا..(زيادة الأجور وترقيات.. 6 إجراءات سعيدة للمصريين في يوليو).



- يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.



وفي السياق ذاته، قال البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن القانون الموحد الذي تعتزم الحكومة إصداره لن يفيد أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه سيقدم لهم ضربات اجتماعية قاسية.

كارثة في القانون

وأضاف فرغلي أن هناك مادة بالقانون تتعلق بحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عامًا رغم عدم زواجها أو عملها، مضيفًا أن هذه المادة أصرت على وضعها منظمة العمل الدولية تحت شعارات وهمية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وهي المساواة بين المرأة والرجل، وتتنافى مع الحقوق الموجودة في قانون 79 لسنة 1975.



وأفاد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يشوبه بعض العيوب، منها احتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط.



ولفت فرغلي إلى أن القانون يتضمن مادة تمنع غير العاملة وغير المتزوجة من حق وراثة والدها المتوفى، فضلاً عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن فى دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذى يحصل عليه العامل، ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت الدكتورة غادة والى فى صياغة القانون على منظمات العمل الدولية والخارج على الرغم من وجود عمالقة فى قانون التأمينات بمصر.

من المستفيد من القانون؟

وردًا على تخوفات رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة، إن المستفيد من القانون هو من يدخل منظومة العمل اليوم، ولكن من يتبقى لهم سنوات قليلة قبل الخروج للمعاش سيتم حسابهم في السنوات الماضية بالقانون القديم، واحتساب أموالهم منذ لحظة دخولهم في القانون الجديد.



نواب البرلمان رحبوا بالمقترح، منتظرين وصوله للبرلمان لمناقشته وسرعة إصداره، وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن قانون التأمين الاجتماعي الجديد أحد القوانين الملحة التي نحن في احتياج شديد لها، وقد أعدت الحكومة مشروع قانون لهذا الغرض وذلك لما يحتاجه من دراسات اكتوراية وفنية دقيقة.

رقابة شديدة على القطاع الخاص

وأضاف أبو حامد أننا بحاجة إلى هذا القانون الذي يمثل احتياجا مجتمعيا، حيث إنه من الضروري أن يتم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني لحل مشكلة تفاوت بين ما يتقاضاه الموظف في أثناء الخدمة، وبعد انقضاء فترته الوظيفية وخروجه إلى المعاش حتى يتسنى للموظف أن يعيش حياة كريمة بعد انتهاء خدمته، لذلك يجب أن يتم حساب الأجر التأميني على إجمالي ما يتقاضاه إجمالا، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك رقابة شديدة على القطاع الخاص للتأمين على العاملين به، ووجود عقوبات رادعة لأي صاحب عمل يتهاون في ذلك.

وأوضح عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع القانون الجديد للمعاشات والتأمينات، يقضى بحصول الموظف والعامل حال بلوغه سن التقاعد على معاش يساوى نسبة 80% من قيمة آخر راتب، كما تنص المادة الأولى منه على أن تقوم الوزارة المختصة بالتأمينات بزيادة الخصم "لصالح التأمينات" حتى يكون من الأجر المتغير وليس من الأجر الأساسى فقط.. اقرأ أيضًا..(طلب إحاطة بشأن ديون الحكومة لبنك الاستثمار القومي).

وأضاف محمد، أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لاستثمار أموال التأمينات، لاستثمار الأموال بأعلى عائد يضمن الحفاظ عليها وزيادة المعاشات للمستحقين، بالإضافة لعمل حد أدنى للمعاشات ونسب الزيادة.

كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات

ومن الناحية الاقتصادية، أفاد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز مصر للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية، أنه بصدور القانون الجديد بات هناك كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وسيعمل على الاستغلال الأمثل لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، بحيث يحصد ثمار هذا الاستثمار الجيد جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص وكما سيكون له دور في دفع عملية التنمية الاقتصادية بتوفير السيولة للاستثمار في إنشاء المشروعات الإنتاجية.



وفيما يخص قيمة المعاشات التي يتقاضاها قرابة الـ9.5 مليون مواطن، أقر مجلس النواب في يونيو الماضي، زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو الماضي، وبحد أدنى 150 جنيهًا، وحد أقصى 626 جنيهًا.



كما تشهد المعاشات زيادة جديدة، بداية من يوليو المقبل، لتكون بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه مقابل 750 جنيها قبل الزيادة، وفقًا لتعليمات الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية، مارس الماضي، وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وبحد أدني للمعاش 900 جنيه، يُكلف خزينة الدولة 28 مليار جنيه.



