سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

تحرير:محمد فتحي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
طقس حار_أرشيفية
طقس حار_أرشيفية
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الوجود في الشمس لفترات طويلة، وتحديدًا أثناء فترة الظهيرة، وكذلك اصطحاب واقي الرأس لعدم وصول أشعة الشمس إليها، بالإضافة إلى مياه الشرب. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة،
اقرأ المزيد
محمد-سعفان

الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
هالة-زايد

غدا الصحة على موعد مع انطلاق منظومة التأمين الصحي

تستعد محافظة بورسعيد لبدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بشكل تجريبي، بعد غد الإثنين، فى إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية المنشأت الطبية، وتوفير الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية، بواقع 95% من احتياجات المشروع. وكيل مجلس النواب، وعضو بورسعيد سليمان وهدان، قال فى تصريحات له صباح اليوم، إن الدولة حريصة على إنجاح المنظومة الجديدة، لمشروع التأمين الصحي، والذي سينطلق الأسبوع الجاري من محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى.
اقرأ المزيد من الأخبار
ستاد-القاهرة‎ (3)

الحر مش دايم.. 4 نصائح من الأرصاد لمشجعي أمم إفريقيا

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة التي تشهدها بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك بدءًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين. وأضاف في تصريحاته إلى «التحرير»، أن درجة الحرارة تصل يوم الجمعة المقبل إلى 37 درجة، والسبت 36 درجة، محذرًا المشجعين الذين يحرصون على مشاهدة وتشيجع مباريات كأس الأمم الإفريقية من الاستاد، وطالبهم بتوخي أقصى درجات الحذر من عدم الاستمرار بشكل مباشر في أشعة الشمس، فضلًا عن اصطحاب مياه، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية، والواقي.
طقس-حر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. و3 مدن فقط +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
ارتفاع-درجات-الحرارة (4)

الأرصاد تتوقع طقس الإثنين: ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org