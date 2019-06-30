لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

تحرير:محمد فتحي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

طقس حار_أرشيفية

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الوجود في الشمس لفترات طويلة، وتحديدًا أثناء فترة الظهيرة، وكذلك اصطحاب واقي الرأس لعدم وصول أشعة الشمس إليها، بالإضافة إلى مياه الشرب. وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة،