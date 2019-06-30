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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تفوقه اليومي

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس السبت، إيرادا بلغ مليونا و457 ألف جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فيما حقق فيلم "كازابلانكا" إيرادا بلغ مليونا و66 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد بلغ نحو 504 آلاف جنيه، وهو من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، وتأليف لؤي
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خيري بشارة.. صنعته النكسة وبدأ بفيلم منع من العرض

خيري بشارة.. ابن حي شبرا، حيث زخم التراث الديني والثقافي، تشبع بعالمه المحيط وأحس بهموم وطنه وعشق السينما، بدأ بالسينما التسجيلية وجاء منها ليقف في صف أبرز مخرجي السينما المصرية ويصبح أحد أفراد جيل المخرجين، الذين أعادوا تعريف الواقعية خلال السبعينيات والثمانينيات، بأسلوب حيوي رشيق يتأرجح في تجسيده الواقعي بين العقل والعاطفة ويُعمق التفاصيل ويبتعد قدر الإمكان عن البكائيات والفواجع، ويقف الآن في مكانة منعزلة قليلًا يتأمل رحلة الصعود وحصاد سنوات النجاح.
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عزاء محمد أبو الوفا بحضور الفنان أحمد السقا (صور)

تقدّم الفنان أحمد السقا المُعزين في وفاة الفنان محمد أبو الوفا، بقصر ثقافة الفيوم، إذ كان أول من حضر إلى العزاء قبل بدايته، وجلس السقا ينتظر باقي الحضور لاستقبال العزاء. وبدأت أسرة الفنان محمد أبو الوفا والعاملون بقصر ثقافة الفيوم، في استقبال الضيوف القادمين لأداء واجب العزاء، مساء السبت، بعدما تم تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد الفاروق عمر بن الخطاب بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، ودفنه في مدافن عائلة "أبو الوفا" بالقرية.
محمد -ابو الوفا

وسط غياب الفنانين.. تشييع جثمان محمد أبو الوفا (صور)

شيع العشرات من أهالي محافظة الفيوم، مساء اليوم السبت، جنازة الفنان الراحل محمد أبو الوفا "ابن محافظة الفيوم" الشهير بـ"عم كامل"، وتم دفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم، وسط بكاء ونحيب أقاربه، وغياب الفنانين عن حضور الجنازة. وتوفي "أبو الوفا" صباح اليوم، داخل مستشفى التأمين الصحي، بعدما أصيب بأزمة صحية ظل على أثرها داخل المستشفى لأكثر من شهر ونصف. ومن المقرر أن يتم تقبل واجب العزاء في الفنان الراحل عقب صلاة العشاء بقصر الثقافة وسط مدينة الفيوم.
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فيلم-محمد-حسين (1)

إيرادات أفلام العيد.. محمد حسين يتذيل القائمة

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الرابع عشر على التوالي، إذ حقق أمس الخميس، إيرادا بلغ مليونا و264 ألفًا و236 جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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