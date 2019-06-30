إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل تفوقه اليومي

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ م

الممر

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس السبت، إيرادا بلغ مليونا و457 ألف جنيهًا. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

فيما حقق فيلم "كازابلانكا" إيرادا بلغ مليونا و66 ألف جنيه، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد بلغ نحو 504 آلاف جنيه، وهو من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، وتأليف لؤي