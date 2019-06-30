الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.

كما قدمت الوزارة، عرضا عن إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي، وتضمن العرض الهيكل التنظيمي للوزارة والدور المنوط بكل إدارة مركزية، فضلا عن المديريات التابعة لها، ومكاتب التفتيش والتدريب والسلامة والصحة المهنية.وتناول اللقاء أوجه التعاون بين في مجال التشغيل،