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الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
كما قدمت الوزارة، عرضا عن إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل الداخلي والخارجي، وتضمن العرض الهيكل التنظيمي للوزارة والدور المنوط بكل إدارة مركزية، فضلا عن المديريات التابعة لها، ومكاتب التفتيش والتدريب والسلامة والصحة المهنية.وتناول اللقاء أوجه التعاون بين في مجال التشغيل،
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
هالة-زايد

غدا الصحة على موعد مع انطلاق منظومة التأمين الصحي

تستعد محافظة بورسعيد لبدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بشكل تجريبي، بعد غد الإثنين، فى إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية المنشأت الطبية، وتوفير الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية، بواقع 95% من احتياجات المشروع. وكيل مجلس النواب، وعضو بورسعيد سليمان وهدان، قال فى تصريحات له صباح اليوم، إن الدولة حريصة على إنجاح المنظومة الجديدة، لمشروع التأمين الصحي، والذي سينطلق الأسبوع الجاري من محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى.
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محمد-سعفان

وظائف من القوى العاملة بمرتب يصل إلى 10 آلاف جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن توافر 25 ألفا و333 فرصة عمل داخل مصر في القطاع الخاص، إذ تواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينة وطبية واجتماعية وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، ويصل راتب بعض الوظائف لـ 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر يونيو الجاري.
السعودية

السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 لـ3 ظهرا

ذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، إنها تلقت تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، يفيد بإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بدأت تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء، ويستمر سريانه حتى 15 سبتمبر 2019، حرصا على سلامة وصحة العاملين، وتجنيبهم ما قد بسببه العمل فى هذه الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحرارى.
موظفين

المال ليس السبب.. لماذا يترك المصريون وظائفهم؟

انخفض معدل البطالة في مصر إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بنسبة 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وفقا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. التقرير الذي صدر مايو الماضي كشف أن حجم القوى العاملة بلغ 27.9 مليون شخص، وأضاف أن عدد العاطلين بلغ 2.3 مليون شخص، بانخفاض قدره 827 ألف على أساس سنوي و244 ألفا على أساس ربع سنوي. وفي السياق نفسه كشف استطلاع للرأي أعدته شركة "أكيومن كونسولتينج" لإدارة المحافظ المالية، وصناديق الاستثمار عن الأسباب الرئيسية التي تدفع الموظفين المصريين لترك وظائفهم.
السيسى-والرئيس-الروسى-بوتن-فى-الصين

7.6 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر وروسيا خلال 2018

بحثت قيادات وزارة التجارة والصناعة، مع دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعى بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتهم فى فعاليات الدورة الـ23 للمنتدى الاقتصادى الدولى المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، وفقا لبيان الوزارة. وبحسب البيان، فإن اللقاء تناول ترتيبات استضافة القاهرة لفعاليات الدورة الثانية عشر للجنة المشتركة المصرية الروسية خلال الفترة من 7 - 10 أكتوبر المقبل
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