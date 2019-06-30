مشاجرة في جلسة صلح بين عائلتين بكفر الشيخ.. و6مصابين

تحرير:محمود أبو خضرة ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

صورة أرشيفية

استقبل مستشفى كفر الشيخ العام، 6 مصابين في مشاجرة نشبت في أثناء محاولة الصلح بين عائلتين بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ. وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بحدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة، وذلك في أثناء القيام بـ«جلسة صُلح»، إذ فشلت محاولة الصلح بين الطرفين ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، تحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

على الفور، انتقل رئيس مباحث مركز كفر الشيخ إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من "فرج عبد الباري محمد، 19 عامًا، بجرح نافذ بالبطن والصدر، ورئيفة عبد الحي صحصاح، 55 عامًا، بجروح نافذة بالبطن، وأسامة عبد الباري مطاوع، 28 عامًا، بجروح بالصدر والوجه". كما أصيب: "محمد عبد الباري مطاوع، 25 عامًا، بجروح نافذة