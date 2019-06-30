تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

مسرحية أطفال البحاروة - أرشيفية

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

"بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، والدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسعار التذاكر من 30 إلى 50 جنيها. وعلى المسرح العائم الكبير بالمنيل، يعرض "أبو كبسولة" في التاسعة مساء، من بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبد الفتاح، عمرو عبد