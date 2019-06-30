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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
مسرحية أطفال البحاروة - أرشيفية
مسرحية أطفال البحاروة - أرشيفية
يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
"بيت الأشباح" من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "ابدأ حلمك"، والدخول مجانا لذوي الاحتياجات الخاصة، وأسعار التذاكر من 30 إلى 50 جنيها. وعلى المسرح العائم الكبير بالمنيل، يعرض "أبو كبسولة" في التاسعة مساء، من بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبد الفتاح، عمرو عبد
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ريهام -سعيد (2)

تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.
ياسمين-صبرى (1)

ياسمين صبري تتعرض لإصابة في أثناء رحلة استجمام (صور)

تعرضت الفنانة ياسمين صبري للسقوط في أثناء قضائها عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية ما عرضها للإصابة. ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة ليديها المجروحتين مع رموز تعبيرية حزينة. وعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، شاركت "صبري" جمهورها لقطات من رحلتها إلى الجزيرة الآسيوية معلّقة: "صباح الخير من الجنة"، كما نشرت عبر خاصية القصص المصورة بالموقع نفسه، صورة يديها المجروحة وعلّقت عليها بالقول: "سقطة جيدة".
عمرو دياب ودينا الشربيني 1

هذا ما قاله عمرو أديب عن صورة الهضبة ودينا الشربيني

صورة تجمع ما بين الميجا ستار عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، تسببت في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نظرًا لأنها المرة الأولى التي ينشر فيها "الهضبة" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالنجمة الشابة، ما جعل الإعلامي عمرو أديب يتحدث عن تلك الصورة خلال حلقة مساء أمس السبت من برنامجه "الحكاية" عبر فضائية MBC مصر. وقال "أديب" إنها المرة الأولى التي ينشر فيها "دياب" صورته مع "دينا" بمفردها، وليس مع "فريق العمل" كما حدث في المرة السابقة التي نشر الهضبة صورة تجمعهما بصحبة آخرين.
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عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض. وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، والتي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأربعاء، 26 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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عروض البيت الفني للمسرح اليوم.. لينين الرملي حاضر

تبدأ العروض المسرحية التابعة للبيت الفني للمسرح، اليوم الأحد، بعرض "الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير بالمنيل، ويعرض في الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة «جمال عبدالناصر، أشرف مصيلحي، رضا إدريس، تأليف سيد إبراهيم وإخراج سيد خاطر » بأسعار تذاكر 20، 30، 50، 100 جنيه، أما عرض بيت الأشباح فيقام على المسرح العائم بالمنيل في السابعة من مساء اليوم وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى للورشة المسرحية "إبدأ حلمك" وأسعار الحضور 30، 50، والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
المونودراما

عرض «واحدة حلوة» يمثل مصر في افتتاحية مهرجان قرطاج

قال مدير فرقة مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح، الفنان شادي سرور، إن عرض المونودراما المسرحي «واحدة حلوة» سيمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، حيث يفتتح "العرض" المهرجان، المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو. العرض المسرحي«واحدة حلوة» من إخراج أكرم مصطفى ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، وإنتاج البيت الفني للمسرح، ومأخوذ عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، وفيه تناقش وتعرض المشكلات التى تواجهها المرأة في المجتمع.
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