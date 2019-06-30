بعد اعتقاله بساعات.. إسرائيل تفرج عن «وزير القدس»

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

وزير شئون القدس

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي تم اعتقاله صباح اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس، إلى جانب 23 فلسطينيا في الضفة الغربية. ونقلت وكالة "وفا" عن المحامي مهند جبارة، الذي ترافع عن الوزير، إن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف، أن الوزير الهدمي رفض التجاوب بأي شكل من الأشكال مع محققي مخابرات الاحتلال، وأصر على حقه في اللقاء بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات، مشيرا الى أن التحقيقات معه بدأت في ”المسكوبية“ عقب لقائه بمحاميه.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"،