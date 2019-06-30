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انتخابات نقابة الأطباء.. صراع الاستقلال والتجديد

16 مرشحا على مقعد النقيب.. وخيري ومينا الأبرز.. وتيار الاستقلال يتصدر المشهد.. والطاهر: لا نسعى للهيمنة على النقابة وسيتم التنازل لشخص واحد.. ونصر: نحتاج إلى دماء جديدة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ساعات قليلة متبقية على غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، حيث بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر حتى اليوم 16 مرشحًا، بينما بلغ إجمالي المرشحين على جميع المقاعد فوق السن وتحت السن والنقابات الفرعية 98 مرشحًا، وما إن قاربت اللجنة على غلق باب الترشح حتى بدأت حرب التصريحات بين المرشحين الذين انقسموا إلى فئتين، واحدة تدعو لضرورة التجديد وضخ دماء جديدة بالنقابة، وأخرى تدعم تيار الاستقلال.
تيار الاستقلال يتصدر المشهد يرى تيار الاستقلال الذى يمثله النقيب الحالي وعدد من أعضاء النقابة الحاليين والمرشحين على مقعد النقيب، أنه لا يسعى إلى الهيمنة على النقابة كما يروج البعض وخير دليل على ذلك أن ثلاثة من أعضاء التيار يتنافسون على مقعد النقيب، وأن قائمة الاستقلال لها رصيد كبير عند الأطباء لوقوفها
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الزيادة تطبق غدا.. اعرف أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

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«مصر للطيران» تحتفل باللاعب الإيفواري إريك بايلي

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ما علاقة الكسوف والخسوف بالشهور؟.. البحوث الفلكية تجيب

يشهد العالم كسوفا كليا للشمس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، في نهاية شهر شوال لعام 1440 هـجريا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا، إذ يمكن رؤيته في كل من المناطق التالية: «أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي»، كما يرى كليا في «شيلي، والأرجنتين». ولن يُرى هذا الكسوف في مصر، وكذلك لن يُرى في المنطقة العربية في أي مرحلة من مراحله لحدوثه ليلًا، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وستا وخمسين دقيقة تقريبًا.
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نقابة-الاطباء

من يحسم مقعد نقيب الأطباء؟ خمسة وجوه تتنافس

نقابة الأطباء أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ولمدة 10 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري. ويبدو أن الانتخابات هذه المرة ستختلف عن سابقتها، فمع انتهاء اليوم السادس، تقدم للجنة تلقي الطلبات 11 مرشحا على منصب النقيب العام، كما استقبلت اللجنة أوراق 25 مرشحا على عضوية المجلس من بينهم 9 مرشحين لمقاعد فوق السن، و6 مرشحين لمقاعد تحت السن، و4 مرشحين عن منطقة شمال الصعيد.
نقابة-الأطباء

8 مرشحين في 3 أيام| بدء معركة التجديد النصفي للأطباء

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من يوم الخميس الماضي 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019، وتستمر اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في تلقى طلبات الترشح من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، على أن يتم إعلان القائمة النهائية ليكون يوم 8 أغسطس بدلا من 10 أغسطس.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

بعد المخاطبات| هل يستجيب النواب لرفع معاشات الأطباء؟

خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخصوص إصدار تشريع لإنشاء صندوق المعاش التكميلي للأطباء. وأوضحت النقابة أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عامًا من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب في هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلى للأطباء. وتضم النقابة العامة للأطباء فى طياتها على مدار تاريخها العريق، ما يعادل 250 ألف طبيب مصرى يحمل عضوية النقابة بشكل رسمي.
نقل الأعضاء - تعبيرية

زيادة دفعات الطب.. بين تأييد الحكومة ورفض الخبراء

أزمات متتالية تعصف بالقطاع الصحي على مدار السنوات القليلة الماضية، فلا تكاد تنتهي أزمة إلا وتظهر أخرى على السطح، فبعد ساعات قليلة من تفجير نقابة الأطباء قضية تقدم 4 آلاف طبيب باستقالاتهم من وزارة الصحة مؤخرًا، فى فترة قصيرة على الرغم العجز الكبير في عدد الأطباء، خرجت بعض الأصوات التى تطالب بضرورة زيادة عدد كليات الطب الحكومية والخاصة، وزيادة أعداد الطلبة المقبولين على اعتبار أن هذا هو الحل الأمثل لمشكلة نقص الأطباء وهجرتهم إلى الخارج، وهو ما اعتبره البعض أمرا يضر بمهنة الطب، ويضربها فى مقتل ولن يكون حلا مجديًا للأزمة.
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