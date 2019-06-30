انتخابات نقابة الأطباء.. صراع الاستقلال والتجديد

16 مرشحا على مقعد النقيب.. وخيري ومينا الأبرز.. وتيار الاستقلال يتصدر المشهد.. والطاهر: لا نسعى للهيمنة على النقابة وسيتم التنازل لشخص واحد.. ونصر: نحتاج إلى دماء جديدة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

ساعات قليلة متبقية على غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، حيث بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر حتى اليوم 16 مرشحًا، بينما بلغ إجمالي المرشحين على جميع المقاعد فوق السن وتحت السن والنقابات الفرعية 98 مرشحًا، وما إن قاربت اللجنة على غلق باب الترشح حتى بدأت حرب التصريحات بين المرشحين الذين انقسموا إلى فئتين، واحدة تدعو لضرورة التجديد وضخ دماء جديدة بالنقابة، وأخرى تدعم تيار الاستقلال.

تيار الاستقلال يتصدر المشهد يرى تيار الاستقلال الذى يمثله النقيب الحالي وعدد من أعضاء النقابة الحاليين والمرشحين على مقعد النقيب، أنه لا يسعى إلى الهيمنة على النقابة كما يروج البعض وخير دليل على ذلك أن ثلاثة من أعضاء التيار يتنافسون على مقعد النقيب، وأن قائمة الاستقلال لها رصيد كبير عند الأطباء لوقوفها

تيار الاستقلال يتصدر المشهد

يرى تيار الاستقلال الذى يمثله النقيب الحالي وعدد من أعضاء النقابة الحاليين والمرشحين على مقعد النقيب، أنه لا يسعى إلى الهيمنة على النقابة كما يروج البعض وخير دليل على ذلك أن ثلاثة من أعضاء التيار يتنافسون على مقعد النقيب، وأن قائمة الاستقلال لها رصيد كبير عند الأطباء لوقوفها بجانب الأطباء ومساندة في قضاياهم، وأن العمل الجماعي هو أساس النجاح بانتخابات النقابة.

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اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، تلقت حتى الآن 16 طالبًا للترشح على منصب نقيب الأطباء، وجاءت الأسماء التي تقدمت كالتالي: «الدكتور حسين خيري، الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، والدكتورمحمد سلامة، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور على كامل، والدكتور هشام فتحي، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتور محمد نصر نقيب الجيزة، والدكتور محمد محمود إبراهيم، والدكتور محمد شوكت محمد عثمان الأخضر، والدكتور معتصم بالله مصطفى إسماعيل، والدكتور أيمن عبدالحميد سالم، والدكتورة أمنية عبدالله فتحي، وأبوالمجد حمزة محمد».

98 مرشحا على جميع المقاعد

وترشح على مقاعد المستوى العام فوق السن والبالغ عددها 3 مقاعد نحو 31 مرشحا، بينما ترشح على مقاعد تحت السن والبالغ عددها 3 مقاعد أيضا 18 مرشحا، بينما ترشح على مقعد ممثل منطقة القاهرة 11 مرشحًا، بينما ترشح على مقعد ممثل منطقة وسط الدلتا 4 مرشحين وترشح على مقعد ممثل منطقة غرب الدلتا مرشح واحد، وترشح على مقعد ممثل منطقة شمال الصعيد 9 مرشحين، وترشح على مقعد ممثل منطقة جنوب الصعيد 4 مرشحين.

تنازل المرشحين

الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، المرشح على مقعد النقيب، أكد أن قائمة الاستقلال لا تسعى إلى الهيمنة على النقابة ولكنها جاءت باختيار الجمعية العمومية، واستطاعت الفوز بمقعد النقيب وغالبية أعضاء المجلس، كما أنها دفعت بثلاثة ممثلين لها على مقعد النقيب لديهم نفس الفكر والمنهج من أجل وجود تناغم بين أعضائها، ومن المقرر أن يتم الاتفاق على شخص واحد يمثل التيار فى النهاية، ويلتف حوله جميع أعضاء التيار، وسيكون هذا عقب فتح باب التنازل.

وأضاف الطاهر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "نقابة الأطباء بحاجة إلى العمل كفريق ووحدة واحدة من خلال فريق عمل متجانس داخل النقابة، حتى لا يحدث تنافر بين أعضاء المجلس وهو الأمر الذي قد يضر بمصلحة الأطباء فى المقام الأول، لذلك فإن الترشح من خلال القوائم سيكون أفضل وأعضاء الجمعية العمومية تختار من القائمة التى تراها مناسبة للمرحلة الحالية والتى تخدم أهدافها وتعبرعن أولوياتهم.

وشدد الطاهر على أن النقيب لا يستطيع النجاح بمفرده «ميقدرش يعمل حاجة لوحده» بخلاف العمل كمجموعة يكون كل عضو فى المجلس مسئولا عن جزء معين من القضايا التى تهم الأطباء.

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البرنامج الانتخابي

وحول فكر قائمة الاستقلال للمرحلة القادمة، قال الطاهر إن فكرها ينقسم إلى جزأين الأول يتعلق بالخدمات النقابية التى تقدمها نقابة الأطباء والعمل على تطويرها، مثل التوسع فى دورات الطب، وزيادة عدد المستفيدين من القروض التى تعطيها النقابة لأعضائها بدون فوائد، وإنشاء مزيد من الاستراحات للأطباء المغتربين بالقاهرة للإقامة بها بدلا من الإقامة فى الفنادق، بالإضافة إلى المصايف وزيادة قيمة الدمغة التى يدفعها الأطباء من أجل رفع قيمة المعاش.

وتابع الأمين العام للنقابة، الشق الثاني من برنامج القائمة يتعلق بالتشريعات التى تخص الأطباء والتى تعمل فيها النقابة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مثل إقرار قانون المسئولية الطبية وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطباء، وزيادة بدل العدوى؛ لأن هذه القوانين سوف تساهم فى تحسن أداء الأطباء لأن الأطباء يعملون بدون مقابل مادي وبدون حماية.

نص القانون

وفقا للمادة 44 من قانون النقابة فإنه «يُحدد ميعاد الانتخابات لكل المستويات النقابية يوم الجمعة الثاني من شهر أكتوبر كل سنتين، وتنص المادة 46 على أن تقدم طلبات الترشح على مستوى النقابة العامة بمقرها بالقاهرة، وعلى مستوى النقابات الفرعية بمقرها بالمحافظات».

وتنص المادة 53 على أنه «يجرى فرز الأصوات تحت إشراف لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة المختص، وهم الدكتورة نجوى الشافعي، الأمين العام للنقابة رئيسة للجنة، والدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق النقابة عضوًا، والدكتور أحمد فتحي عضوًا، بالإضافة إلى 3 مندوبين عن المرشحين».

كما تنص المادة 61 على أنه «لا يجوز انتخاب أي من النقيب أو رؤساء النقابات الفرعية أو أعضاء مجالس النقابات أكثر من مرتين متتاليتين في مستوى واحد من المستويات النقابية، كما تحتسب المرتان للأعضاء الذين خرجوا بطريق القرعة اعتبارًا من سنة إجراء القرعة».

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تقارب الأطباء

الدكتور محمد نصر نقيب الجيزة، المرشح على مقعد النقيب العام، قال إن دور النقابة فى الفترة المقبلة لابد أن يكون مقسما على ثلاثة أجزاء، الأول حسن إدارة النقابة، والثاني حسن ممارسة المهنة، والثالث حماية الأطباء، مشددا على أن الشعار الانتخابي الخاص به هو «التقارب» وتقريب الفوارق بين الأطباء ماديا وعلميا وتدريبيا، بخلاف الوضع القائم حاليا ووجود فوارق كبيرة جدا بين الأطباء.

وأضاف نصر فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن البرنامج الخاص به يتضمن توحيد شهادة الأطباء لممارسة المهنة، والاستفادة من هيئة الرعاية الصحية بقانون التأمين الصحي الشامل، وتحسين معاش الأطباء، وتوفير علاج محترم للأطباء، وتقديم الخدمة الصحية لهم بشكل حضاري يصون كرامة الطبيب، وإنشاء مستشفى خاص بالنقابة، وتوفير الحصانة للطبيب في أثناء ممارسة عمله لمنع الاعتداءات على الأطباء.

النقابة فى حاجة إلى دماء جديدة

وشدد نصر على ضرورة أن يكون لدى الأطباء ضمان يحول دون إحالتهم إلى النيابة نتيجة خطأ طبي إلا من خلال لجنة تشكل من داخل النقابة يكون ضمن تشكيلها قاضٍ، وهذه الأمور شملها البرنامج الانتخابي، مشددا على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى ظهور وجوه جديدة لديها أفكار خارج الصندوق للنهوض بأوضاع النقابة".

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