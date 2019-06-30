رياضة

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
ألفارو موراتا
ألفارو موراتا
انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
وجدد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو تعاقده مع تشيلسي في شهر مايو الماضي، وذلك في الوقت الذي لم يبد فيه البلوز رغبة في الاحتفاظ بخدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين. وبسبب عدم تمسك تشيلسي بهيجوايين، ربما تفكر الإدارة بجدية في إعادة موراتا من جديد إلى العاصمة البريطانية لندن الموسم المقبل، على الرغم
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رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
رينارد‎

رسالة خاصة من رينار للمشجعين المصريين

أكد هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أهمية مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وأوضح رينار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، «نحتاج إلى التركيز في مواجهة البافانا بافانا.. نحن لا نريد أن نخسر المباراة من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة الإفريقية كأول المجموعة».
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إيدين-هزارد

هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الريال، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق الملكي كان حلمًا له منذ كان طفلًا. وحرص نادي ريال مدريد على إقامة احتفالية كبرى، مساء اليوم الخميس، لتقديم هازارد، بملعب «سانتياجو بيرنابيو»، بحضور نحو 40 ألف مشجع، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع النجم البلجيكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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نجم ليفربول: هازارد من أفضل لاعبي العالم

أشاد الدولي الإسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، حيث قال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن إيدين هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستحق الانتقال إلى فريق ريال مدريد... إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة".
إيدين-هازارد

مدرب بلجيكا عن هازارد: «قدوة لكل اللاعبين»

تحدث روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة "الآس" الإسبانية حول انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد تطور بشكل سريع على مستوى الشخصية فهو الكابتن وقادر على تحمل المسئولية. وأكد مارتينيز أن طريقة هازارد في التعامل مع لاعبي المنتخب كانت بمثابة قدوة لباقي اللاعبين وهو ما ساهم في حصول المجموعة على الكثير من الصفاء عندما يتطلب الأمر ذلك فهو دائمًا لدية تناسق عاطفي، ما يعني إنه على استعداد لقيادة المنتخب في أي وقت.
إيدين-هازارد

ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
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