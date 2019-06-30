تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

ألفارو موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.

وجدد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو تعاقده مع تشيلسي في شهر مايو الماضي، وذلك في الوقت الذي لم يبد فيه البلوز رغبة في الاحتفاظ بخدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين. وبسبب عدم تمسك تشيلسي بهيجوايين، ربما تفكر الإدارة بجدية في إعادة موراتا من جديد إلى العاصمة البريطانية لندن الموسم المقبل، على الرغم

وجدد المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو تعاقده مع تشيلسي في شهر مايو الماضي، وذلك في الوقت الذي لم يبد فيه البلوز رغبة في الاحتفاظ بخدمات المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين.



وبسبب عدم تمسك تشيلسي بهيجوايين، ربما تفكر الإدارة بجدية في إعادة موراتا من جديد إلى العاصمة البريطانية لندن الموسم المقبل، على الرغم من ترحيب أتلتيكو بتلبية طلبات تشيلسي المادية لضم موراتا بشكل نهائي.



يذكر أن موراتا لعب موسما ونصف الموسم مع تشيلسي، بعدما انضم إليه قادمًا من صفوف ريال مدريد في صيف عام 2017 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ولم يتوج المهاجم الإسباني سوى بلقب وحيد مع البلوز وهو كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2017- 2018.