رياضة

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجي، بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية فى الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أكد وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة
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موراتا - كونتي‎

تشيلسي يهدد أتلتيكو باستعادة موراتا

انتقل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لصفوف أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي بعقد إعارة يمتد لـ18 شهرًا، وظن البعض أن مسيرة المهاجم الإسباني انتهت مع البلوز بعد عودته إلى موطنه من جديد، إلا أن إدارة الفريق اللندني أخبرت الروخيبلانكوس بأنهم سيستعيدون من جديد خدمات موراتا، في حال لم يدفع أتلتيكو مدريد 50 مليون جنيه إسترليني لضمه بشكل دائم، ويأتي ذلك في الوقت الذي حرم فيه تشيلسي من إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي والشتوي المقبل، بسبب خرق القواعد الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين يصغر عمرهم عن 18 عامًا.
المغرب-و كوت ديفوار (4)

نجم المغرب يكشف كواليس إصابته أمام كوت ديفوار

تحدث نور الدين أمرابط، جناح المنتخب المغربي، عن إصابته التي لحقت به ضد كوت ديفوار، في المباراة التي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، وقال إنه ما زال أمامه 24 ساعة للتعافي من الإصابة، مشددا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، على أن منتخب بلاده سيبذل قصارى جهده ضد جنوب إفريقيا للتأهل كأول مجموعته.
رينارد‎

رسالة خاصة من رينار للمشجعين المصريين

أكد هيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب المغرب، أهمية مواجهة منتخب جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الإثنين، على ملعب السلام، في الجولة الثالثة والختامية للدور الأول بالمجموعة الرابعة بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وأوضح رينار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، «نحتاج إلى التركيز في مواجهة البافانا بافانا.. نحن لا نريد أن نخسر المباراة من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة الإفريقية كأول المجموعة».
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رمضان-صبحي

الأهلي: المفاوضات مع هيدرسفيلد ما زالت قائمة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة لدى اللاعب. وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة: "لن نترك رمضان صبحي وسنواصل محاولات الإبقاء عليه حتى آخر نفس". وأضاف: "المفاوضات مع هيدرسفيلد مازالت قائمة... نحن قدمنا عرضا ماليا وهم يتكلمون في مبالغ أخرى، ولكننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح للاعب بأن يظل مرتديا الفانلة الحمراء وهناك أمل كبير في ذلك".
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بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
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نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
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