الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.

لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجي، بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية فى الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أكد وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة

لذا قرر محمود الخطيب تكليف مرتجي، بالسفر مع وكيل اللاعب في محاولة جادة لإنهاء النقاط الخلافية فى الجوانب المالية وسرعة حسم الإجراءات.



وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد أكد وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة لدى اللاعب.



وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: «لن نترك رمضان صبحي وسنواصل محاولات الإبقاء عليه حتى آخر نفس.. المفاوضات مع هيدرسفيلد ما زالت قائمة.. نحن قدمنا عرضا ماليا وهم يتكلمون في مبالغ أخرى، ولكننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح للاعب بأن يظل مرتديا الفانلة الحمراء وهناك أمل كبير في ذلك».