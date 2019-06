حراس كيم يعتدون على المتحدثة باسم ترامب

تحرير:وكالات ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

تعرضت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي تولت عملها مؤخرا، لإصابة خلال العمل اليوم الأحد، حيث تعرضت لكدمات عندما اندلعت مشاجرة بين حراس الأمن الكوريين الشماليين وأعضاء وسائل الإعلام الذين حاولوا الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أثناء تصافحهم في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وحسب ما ورد كانت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تحاول منع الحراس من الاعتداء على الصحفيين.

وتصاعدت حدة التوتر بعد أن حاول الحراس منع المراسلين الأمريكيين من الدخول إلى الغرفة التي عقد فيها ترامب وكيم اجتماعهما، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وغرّد مراسلو البيت الأبيض ومراسلو الشؤون الخارجية حول اللقاء، قائلين إن جريشام دخلت في صراع مع الحراس الكوريين الشماليين لضمان وصول الصحفيين إلى

وتصاعدت حدة التوتر بعد أن حاول الحراس منع المراسلين الأمريكيين من الدخول إلى الغرفة التي عقد فيها ترامب وكيم اجتماعهما، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وغرّد مراسلو البيت الأبيض ومراسلو الشؤون الخارجية حول اللقاء، قائلين إن جريشام دخلت في صراع مع الحراس الكوريين الشماليين لضمان وصول الصحفيين إلى الاجتماع.

وقام العديد من المراسلين بالتغريد حول الصدام بين الحراس ووسائل الإعلام، حيث قال جيم أكوستا مراسل "سي إن إن": "إن المتحدثة باسم البيت الأبيض، دخلت في مشاجرة مع الكوريين الشماليين للسماح للصحفيين بتغطية اللقاء".

This is the moment White House Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with North Korean security guards who were blocking US journalists pic.twitter.com/WSBkdDw17g

— Edward Hardy (@EdwardTHardy) June 30, 2019