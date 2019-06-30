سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حراس كيم يعتدون على المتحدثة باسم ترامب

تحرير:وكالات ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
جريشام
جريشام
تعرضت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي تولت عملها مؤخرا، لإصابة خلال العمل اليوم الأحد، حيث تعرضت لكدمات عندما اندلعت مشاجرة بين حراس الأمن الكوريين الشماليين وأعضاء وسائل الإعلام الذين حاولوا الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أثناء تصافحهم في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وحسب ما ورد كانت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تحاول منع الحراس من الاعتداء على الصحفيين.
وتصاعدت حدة التوتر بعد أن حاول الحراس منع المراسلين الأمريكيين من الدخول إلى الغرفة التي عقد فيها ترامب وكيم اجتماعهما، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وغرّد مراسلو البيت الأبيض ومراسلو الشؤون الخارجية حول اللقاء، قائلين إن جريشام دخلت في صراع مع الحراس الكوريين الشماليين لضمان وصول الصحفيين إلى
اقرأ المزيد
اف 22

واشنطن تعزز وجودها في الخليج بمقاتلات «إف ـ 22»

دفع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري، خاصة في منطقة الخليج على وقع هذا التوتر بين البلدين استعدادا لكل السيناريوهات المطروحة. وفي هذا الإطار نشرت واشنطن لأول مرة، مقاتلات "شبح" من طراز "إف - 22" في قطر، حيث أفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان لها أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف - 22 رابتور"، للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها، وأظهرت صورة موزعة 5 مقاتلات طراز "إف - 22"، وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.
ترامب-.وكيم

ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟

استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونج يانج. وقال ترامب للصحفيين: "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، وكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا شرف". وقال ترامب: "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة.
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
ترامب-وكيم-في-هانوي

خطوة للتاريخ.. ترامب أول رئيس أمريكي يزور بيونج يانج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، وفق ما أظهرت لقطات بثت على الهواء، وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين، قال ترامب: "شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه"، مشيدا بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
اقرأ المزيد من الأخبار
قمة-ترامب-وكيم في كوريا-الشمالية (4)

زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
ترامب-.وكيم

رغم الانتقادات.. محادثات لقمة ثالثة بين ترامب وكيم

يبدو أن الآمال بعقد قمة ثالثة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عادت مرة أخرى، اليوم الأربعاء، حتى بعد أن انتقدت بيونج يانج واشنطن بسبب "العداوة" التي "شوهت" البلاد بشدة. واتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، الولايات المتحدة بالتورط في "أعمال عدائية متطرفة" ضد بلادهم، وأشارت في اتهاماتها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، لكنها استبعدت ترامب من انتقاداتها. وصرح الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، للصحفيين، الثلاثاء، بأن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين يعقدون محادثات غير رسمية لترتيب لقاء ثالث بين الزعيمين.
كيم-وترامب

بعد «الخطاب الممتاز».. أنباء عن قمة بين كيم وترامب

بعد تبادل للرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، عززت الآمال في إجراء محادثات تهدف إلى إنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية، سيزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كوريا الجنوبية نهاية هذا الأسبوع. وكانت العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تعرضت لنكسة كبيرة، بعد أن فشلت قمة هانوي بين كيم وترامب في فبراير الماضي. وقالت كو مين جونج المتحدثة باسم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، إن ترامب من المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية في زيارة تستغرق يومين، يوم السبت المقبل وسيجتمع برئيس البلاد يوم الأحد بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.
كيم وشي

شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org