تعرف على احتفالات دار الأوبرا بذكرى 30 يونيو

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

دار الأوبرا - أرشيفية

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك فى الثامنة مساء على المسرح الكبير، ويقام حفل كبير يشارك في إحيائه أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وكورال أطفال الأوبرا، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الوطنية، منها: "يا مصر قومي وانهضي، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومي وشدي الحيل، يا اللي عاش حبك يعلم، تعيشي يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدي آه يا بلدي، ثوار، تسلم إيدينك، الجيل الصاعد وأغلى اسم في الوجود".

ويحيي الحفل مجموعة من مطربي دار الأوبرا، وهم: "إبراهيم راشد، مي الجبيلي، أحمد عصام، نهاد فتحي، عصام محمود، سمية وجدي، حنان عصام، حسام حسني، أميرة أحمد، وليد حيدر، غادة آدم، ياسر سليمان، رحاب مطاوع، ومحمد حسن". يذكر أن الأوبرا قدمت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات ضمن المهرجان الصيفي، منهم الفنان