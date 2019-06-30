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تعرف على احتفالات دار الأوبرا بذكرى 30 يونيو

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
دار الأوبرا - أرشيفية
دار الأوبرا - أرشيفية
تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الأحد، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك فى الثامنة مساء على المسرح الكبير، ويقام حفل كبير يشارك في إحيائه أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي، وكورال أطفال الأوبرا، ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من المؤلفات الوطنية، منها: "يا مصر قومي وانهضي، دايما مصر، فرحة مصر، يا مصر قومي وشدي الحيل، يا اللي عاش حبك يعلم، تعيشي يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدي آه يا بلدي، ثوار، تسلم إيدينك، الجيل الصاعد وأغلى اسم في الوجود".
ويحيي الحفل مجموعة من مطربي دار الأوبرا، وهم: "إبراهيم راشد، مي الجبيلي، أحمد عصام، نهاد فتحي، عصام محمود، سمية وجدي، حنان عصام، حسام حسني، أميرة أحمد، وليد حيدر، غادة آدم، ياسر سليمان، رحاب مطاوع، ومحمد حسن". يذكر أن الأوبرا قدمت خلال الفترة الماضية مجموعة من الحفلات ضمن المهرجان الصيفي، منهم الفنان
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تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع عمرو مصطفى

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن اشتراكه مع عمرو مصطفى فى عمل فنى جديد. وكتب تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيجمعنى ألبوم كامل من كلماتى وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفى أكبر وأحدث استوديوهات العالم». وأضاف آل الشيخ: «أعتقد أنه سيكون نقلة فى عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي، اعملوا مزيكا زى كده أو كونوا مستمعين فقط».
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للمرة الأولى.. الهضبة ينشر صورته مع دينا الشربيني

فى أحدث ظهور لهما سويا، نشر النجم عمرو دياب صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربينى. وظهر فى الصورة التى نشرها الهضبة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» وإلى جانبه دينا الشربينى تمسك بذراعه، وقد ارتدى كل منهما ملابس السهرة، إذ ارتدى عمرو دياب بدلة سوداء اللون، بينما ارتدت دينا الشربينى فستانا أسود اللون هى الأخرى. وكشف الهضبة عن مكان تواجدهما الذى التقطا فيه تلك الصورة، بإسبانيا، إذ كتب على الصورة: «Live now from marbella». كانت الفنانة دينا الشربينى قد تحدثت عن النجم عمرو دياب، وأثنت عليه وعلى صفاته «التى لا يعرفها سوى المقربين منه فقط»، حسب تعبيرها.
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هاني شاكر يترشح لمنصب نقيب المهن الموسيقية

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مسرحة أطفال البحاروة-34

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
تامر-عاشور

تامر عاشور يشعل حفل المهرجان الصيفي بالأوبرا (فيديو)

أحيا المطرب تامر عاشور، مساء اليوم الجمعة، حفلًا غنائيًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات المهرجان الصيفي والذي يُقام في الفترة من 12 إلى 20 يونيو. وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، وقدّم تامر عاشور مختارات من أعماله القديمة والحديثة منها: "دي حكاية، بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، كلموها عني، كرهيني فيكي، أنت اخترت، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، مشوفناش خير، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، متختلفيش، في بالي، بقالي زمان، سلام، خلصانة الحكاية" وغيرها.
تامر-عاشور

تامر عاشور الليلة في الأوبرا.. تعرف على الأسعار

يحيي المطرب تامر عاشور في الثامنة من مساء اليوم حفلًا فنيًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف. ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أفضل أعماله القديمة والحديثة المقربة من الجمهور ومنها: «بيت كبير، قالولي نسيك، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، كلموها عني، كرهيني فيكي، إنت اخترت، خلصانة الحكاية، أجمل حلم، أيام، حبيبي أنت، من غير ما أحكيلك، قولوله سماح، ده حكاية، متختلفيش، في بالي، حد بيحب، كلمة شكر".
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