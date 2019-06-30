كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

أوبو وفيفو

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.

تنافس هواوي بشراسة في الأسواق العالمية شركة سامسونج وقد تكون هي المستفيد الأكبر في الأزمة الأخيرة باعتبارها شركة كورية وليست صينية، كما تنافس هواوي شركات أخرى صينية مثل أوبو وشاومي وإنفينكس وفيفو وغيرها من الشركات الصغيرة الأخرى. ورصد "التحرير" على مدى فترة الأزمة مع شركة هواوي التي أعلنت الرئيس ترامب