البرنس والمانيكير.. لا تخزن هذه الأشياء بداخل الحمام

الحمامات هي أرض مثالية لتكاثر البكتيريا والعفن، وأن تستحم وتترك المنشفة رطبة داخله، أو تترك المناشف في مكان مفتوح، فهذا يجعلها عرضة للجراثيم والبكتيريا

تحرير:فيروز ياسر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الحمام

ما رأيك أن تدخل الحمام الآن وتنظر جيدا إلى ما تحتفظ بداخله؟.. في الغالب يوجد خزانة أدوية وبرنس الحمام معلقا في أحد الجوانب أو خلف الأبواب، ولا بد من وجود بعض الإكسسوارات المتناثرة على البانيو، وهنا توجد فرش الأسنان أعلى الحوض أو بجانب المرآة. عليك إعادة النظر في جميع الأشياء الموجودة بالحمام، والتفكير جيدا بالبكتيريا المتناثرة في كل مكان، والملوثات التي تطولها، والتي تنتقل إليك بالطبع، وإذا فكرت بالفعل على نحو إيجابي، عليك عدم تخزين بعض المقتنيات بداخل حمامك، لذا اعرفها وفقا لما ذكرها موقع Reader's Digest.

الأدوية لا يجب حفظ الأدوية في الخزانة الموجودة بالحمام، حيث إنها تحتاج إلى درجة حرارة معينة لا تتوافر في الحمام المعرض للبخار والرطوبة والسخونة، وإذا كنت تخزن أدويتك في الوقت الحالي في الحمام فغيِّر أماكنها على الفور لأن هذه الطريقة تعجل بتلفها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية. المناشف الحمامات هي أرض مثالية