البرنس والمانيكير.. لا تخزن هذه الأشياء بداخل الحمام

الحمامات هي أرض مثالية لتكاثر البكتيريا والعفن، وأن تستحم وتترك المنشفة رطبة داخله، أو تترك المناشف في مكان مفتوح، فهذا يجعلها عرضة للجراثيم والبكتيريا
ما رأيك أن تدخل الحمام الآن وتنظر جيدا إلى ما تحتفظ بداخله؟.. في الغالب يوجد خزانة أدوية وبرنس الحمام معلقا في أحد الجوانب أو خلف الأبواب، ولا بد من وجود بعض الإكسسوارات المتناثرة على البانيو، وهنا توجد فرش الأسنان أعلى الحوض أو بجانب المرآة.
عليك إعادة النظر في جميع الأشياء الموجودة بالحمام، والتفكير جيدا بالبكتيريا المتناثرة في كل مكان، والملوثات التي تطولها، والتي تنتقل إليك بالطبع، وإذا فكرت بالفعل على نحو إيجابي، عليك عدم تخزين بعض المقتنيات بداخل حمامك، لذا اعرفها وفقا لما ذكرها موقع Reader's Digest.
الأدوية
لا يجب حفظ الأدوية في الخزانة الموجودة بالحمام، حيث إنها تحتاج إلى درجة حرارة معينة لا تتوافر في الحمام المعرض للبخار والرطوبة والسخونة، وإذا كنت تخزن أدويتك في الوقت الحالي في الحمام فغيِّر أماكنها على الفور لأن هذه الطريقة تعجل بتلفها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية.
المناشف
الحمامات هي أرض مثالية
الأدوية
لا يجب حفظ الأدوية في الخزانة الموجودة بالحمام، حيث إنها تحتاج إلى درجة حرارة معينة لا تتوافر في الحمام المعرض للبخار والرطوبة والسخونة، وإذا كنت تخزن أدويتك في الوقت الحالي في الحمام فغيِّر أماكنها على الفور لأن هذه الطريقة تعجل بتلفها قبل انتهاء تاريخ الصلاحية.
المناشف
الحمامات هي أرض مثالية لتكاثر البكتيريا والعفن، وأن تستحم وتترك المنشفة رطبة داخله أو حفظ المناشف في مكان مفتوح فهذا يجعلها عرضة للجراثيم والبكتيريا، كما يجب تبديلها مرة واحدة في الأسبوع، ويمكن أن يساعد تشغيل المروحة في تجفيف الحمام ومنشفتك الرطبة بشكل أسرع.
برنس الحمام
من أكثر الأخطاء التي قد ترتكبها، تخزين برنس الحمام بداخله بعد استخدامه مثل المناشف، حيث تتجمع البكتيريا على البرنس الرطب وتتحول رائحته إلى أخرى كريهة، لذا من الأفضل تجفيفه خارج الحمام وتعريضه للهواء الطلق لكي لا تطولك البكتيريا.. اقرأ أيضا: هواء البيت سام.. يجب فتح النوافذ باستمرار
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الكتب
هناك عادة خاطئة يقوم بها بعض الأشخاص داخل الحمام تتمثل في وضع بعض الكتب بالداخل لقراءتها فيه، ولكن هذه الكتب والمجلات يمكنها أن تمتص الرطوبة، مما يجعل الصفحات مجعدة ومتدهورة وتكتسب البكتيريا على صفحاتها.
المجوهرات
في الغالب ما توضع صناديق المجوهرات على التسريحة، ولكن في بعض الأحيان قد تنسى بعض النساء قطعا بالداخل لفترات طويلة وبالتالي تكتسب رطوبة تساهم في تلف المجوهرات، لهذا يجب أخذ الاحتياطات والتركيز على حفظها في مكان بارد ومحكم الإغلاق.
فرش الأسنان
كشفت دراسة أجريت عام 2012 من جامعة مانشستر في إنجلترا أن فرشاة أسنانك قد تحتوي على أكثر من 10 ملايين من البكتيريا، وجزءا منها يأتي من مادة برازية يتم انتشارها حول الحمام في كل مرة تقوم فيها بتنظيف المرحاض، وللحفاظ عليها خالية من الجراثيم يجب شطفها وتجفيفها في الهواء بعد كل استخدام، كما يجب غلق غطاء المرحاض في كل مرة بعد الاستخدام.
منتجات وأدوات المكياج
يؤدي ترك منتجات المكياج الثمينة في الحمام إلى تعريضها للكثير من الحرارة والرطوبة غير المرغوب فيها، مما يسمح للعفن والبكتيريا الأخرى بالانتشار وجعل مكياجك سيئًا بشكل أسرع، كما أن الأدوات تتعرض للتلوث وبعدها تلامس وجهك.
العطور
للحفاظ على العطور سليمة يجب عدم وضعها بداخل الحمام الذي يتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، والتي تؤدي إلى تدمير المواد الموجودة بالعطور.. تعرف على أشياء لا تسبب سرطان الثدي
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المانيكير
من المعروف أن المانيكير ينتهي صلاحيته بعد عامين، ولكن ترك الزجاجات في الحمامات يعجل بتلفها، وإذا حدث بالفعل من الأفضل رميه، حيث إن الرطوبة والحرارة يسببان التلف.
شفرات الحلاقة
من الجيد إبقاء الشفرة الحالية في الحمام، ولكن يجب ترك شفرات إضافية خارج الحمام، لأنها قد تتعرض للصدأ نتيجة الرطوبة، كما أن وجود الشفرات خارج الحمام يجعلها أكثر فعالية لأطول فترة ممكنة.. اقرأ أيضا: احذر.. ساعة اليد أقذر 3 مرات من مرحاضك
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الهاتف
إدمان الهاتف يجعلك تدخل به الحمام، ولكن الرطوبة قد تسبب أضرارا جسيمة، ولهذا من الأفضل تركه خارج الحمام حتى وإن كان مضادا للماء.