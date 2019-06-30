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هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

صُنفت الهدنة الأمريكية الصينية في الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين منذ العام الماضي، على أنها انتصار مؤقت لبكين، ومحاولة من واشنطن لتحريك المياه الساكنة
تحرير:محمود نبيل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
ترامب وشي
ترامب وشي
توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تفاصيل المناقشات بين ترامب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، لا تزال غير واضحة، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات، لكن النتائج النهائية ليست مضمونة، لا سيما أنه لا تزال خلافاتهم تعرقل السلام الهش في الصراع الاقتصادي الذي يلقى بظلاله على
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حسن-روحانى

إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".
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ترامب يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، إلى زيارة البيت الأبيض، وذلك في أول دعوة لزعيم كوري شمالي لزيارة البيت الأبيض. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن تلك الدعوة جاءت خلال اللقاء الذي جمع بين الرئيسين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، اليوم الأحد، في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. والتقي الرئيس الأمريكي مع الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي، في أول لقاء ثلاثي يجمع بين قادة الدول الثلاث، في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.
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ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان في قمة العشرين

راهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في اليابان، لإنهاء الخلافات السياسية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل تحريك المياه الساكنة بين البلدين على خلفية شراء أنقرة صفقة صواريخ دفاعية روسية من طراز S-400. ومن المحتمل أن يؤدي اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى فرض مزيد من العقوبات، خاصة أن البلدين يسيران في "مسار تصادمي" حول القضايا الجيوسياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تمسك كل منهما بموقفه بشأن الصفقة الشهيرة.
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بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
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ترامب-وشي

خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
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حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
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تكتيك جديد لترامب في مواجهة الصين بقمة العشرين

لا شك أن نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة العشرين، التي تبدأ اليوم الجمعة، سوف تحدد بشكل رئيسي ما ستتجه إليه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال المستقبل القريب. ويسعى الرئيس الأمريكي قبل لقائه المزمع مع الرئيس الصيني عل هامش القمة، إلى إيجاد سبل يمكن من خلالها المناورة في المفاوضات مع الصين خلال الجلسات النقاشية بين الجانبين، لا سيما أنها قد تكون الجلسة الحاسمة في الحرب التجارية المستمرة بين البلدين منذ العام الماضي.
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شي يركز على الاقتصاد والنووي خلال قمته مع كيم

وصل الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، أمس الخميس في زيارة رسمية استغرقت يومين، وهي الأولى التي يقوم بها زعيم صيني منذ 14 عاما لكوريا الشمالية. وتلقى شي ترحيبا كبيرا شمل عرضا لأغنية "أنا أحب الصين"، ومشاركة آلاف الأشخاص الذي كانوا يحملون لافتات ملونة شكلت صورة لوجه شي والعلم الصيني. وتعد الصين هي الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، وتهدف زيارة شي إلى دعم بيونج يانج في مواجهة ضغوط العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على برامجها النووية والصاروخية وانهيار محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.
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