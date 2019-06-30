هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟

صُنفت الهدنة الأمريكية الصينية في الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين منذ العام الماضي، على أنها انتصار مؤقت لبكين، ومحاولة من واشنطن لتحريك المياه الساكنة

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

ترامب وشي

توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي. ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تفاصيل المناقشات بين ترامب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، لا تزال غير واضحة، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات، لكن النتائج النهائية ليست مضمونة، لا سيما أنه لا تزال خلافاتهم تعرقل السلام الهش في الصراع الاقتصادي الذي يلقى بظلاله على