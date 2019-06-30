هل انتصرت الصين على ترامب في قمة العشرين؟
صُنفت الهدنة الأمريكية الصينية في الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين منذ العام الماضي، على أنها انتصار مؤقت لبكين، ومحاولة من واشنطن لتحريك المياه الساكنة
تحرير:محمود نبيل
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
ترامب وشي
توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج إلى اتفاق هدنة بشأن الحرب التجارية بين البلدين، في خطوة هزت الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، نظرًا للنتائج التي تحملها، سواء إلغاء فرض تعريفات جديدة، أو تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات المدمرة ضد شركة هواوي.
ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة لاتفاق السلام المبدئي الذي توصل إليه الرئيس ترامب ونظيره الصيني، أمس السبت، يمكن أن يعزز عملية تعديل واسعة النطاق للنظام الاقتصادي العالمي، والذي يقوض في الأساس دور الصين.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تفاصيل المناقشات بين ترامب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، لا تزال غير واضحة، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات، لكن النتائج النهائية ليست مضمونة، لا سيما أنه لا تزال خلافاتهم تعرقل السلام الهش في الصراع الاقتصادي الذي يلقى بظلاله على
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن تفاصيل المناقشات بين ترامب وشي على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، لا تزال غير واضحة، حيث اتفق الجانبان على استئناف المحادثات، لكن النتائج النهائية ليست مضمونة، لا سيما أنه لا تزال خلافاتهم تعرقل السلام الهش في الصراع الاقتصادي الذي يلقى بظلاله على مستقبل النمو العالمي.
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وأوضحت الصحيفة أنه حتى الهدنة الهشة يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى، حيث ستحتفظ الولايات المتحدة برسوم جمركية واسعة على البضائع الصينية لعدة أشهر أو ربما لسنوات قادمة.
وقال جاك دي ليزل، مدير مركز دراسة الصين المعاصرة بجامعة بنسلفانيا: "طالما ظل التهديد موجودًا، فهناك مخاطر في الاعتماد على سلاسل التوريد الطويلة.. الشركات لا تحب عدم اليقين، وهذا يطيل هذه الحالة".
وفي هذا الصدد، تتشابه نتائج محادثات أوساكا مع نتائج اجتماع ترامب وشي في بوينس آيرس خلال الأول من ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن هدنة تركت التعريفة الجمركية الأمريكية مستمرة على البضائع الصينية الصنع.
واستمرت هذه الهدنة حتى مايو، عندما اتهمت إدارة ترامب الصين بالتراجع عن اتفاق مكتمل جزئيا كان من شأنه أن يأخذ مكان التعريفات الجمركية الأمريكية، مع إضافة تغييرات هيكلية واسعة في الاقتصاد الصيني.
ومنذ فترة طويلة ينظر إلى استمرار التعريفات إلى أجل غير مسمى، على أنه الحل الأفضل من قبل الجانبين، خاصة أن الأمريكيين يرغبون في تغييرات سياسية أساسية باقتصاد الصين، في حين تدعم الحكومة في بكين الشركات المحلية لمنافسة نظيراتها الأمريكية.
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وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن مسؤولي بكين يريدون خفض الرسوم الجمركية تمامًا، لكنهم يرفضون الاعتماد على نموذجهم الاقتصادي الذي يرتكز على الإعانات الصناعية والمؤسسات المملوكة للدولة التي يرون أنها ناجحة في انتشال مئات الملايين من الناس من براثن الفقر على مدى العقود الأربعة الماضية.
وبالنسبة للصين، تمثل محادثات أوساكا نجاحًا قصير المدى، لا سيما بعد أن أرجأ ترامب فرض تعريفة جديدة على نحو 300 مليار دولار في السنة من البضائع الصينية التي كان قد هدد بفرضها في تاريخ غير محدد إذا لم تعد بكين إلى طاولة المفاوضات.
وبخلاف التعريفات الجمركية، حصدت الصين أيضًا مكاسب أخرى، أهمها خفض مستوى القيود التي فرضتها إدارته على التكنولوجيا الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها هواوي، وذلك على الرغم من تجنب تقديم أي تفاصيل.
ورأت نيويورك تايمز، أن الأهم من ذلك بالنسبة للصين، هو أنها أقنعت الولايات المتحدة بالعودة إلى طاولة المفاوضات دون الموافقة على أي من التغييرات التشريعية التي رأت إدارة ترامب أنها ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق.
وإجمالًا، يمكن الحكم على الجلسة التفاوضية بين الجانبين، على أنها انتصار مؤقت للصين، ومحاولة من جانب الولايات المتحدة لتحريك المياه الساكنة بين الجانبين منذ عدة أشهر.