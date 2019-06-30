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الكويت تنهي خدمة 116 وافدا ضمن خطة التكويت

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الكويت
الكويت
أعلنت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 116 وافدا يعملون بقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيري، في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي الصادر في عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس في 2017.
ويلزم القرار وزارة التربية ووزارات الدولة بالالتزام بأعداد محددة من الموظفين غير الكويتيين، بهدف "تكويت" الوظائف خلال السنوات الخمس المقبلة. وثمن الظفيري، جهود الموظفين الوافدين المنتهية خدماتهم، لما قدموه من خدمات طوال سنوات عملهم في الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم صرف مكافاة نهاية الخدمة لهم، بعد استيفاء
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مظاهرات-في-السودان (4)

مقتل متظاهر سوداني.. والمعارضة تتحرك صوب قصر الرئاسة

أعلنت لجنة "أطباء السودان"، مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الأحد، برصاص مباشر في الصدر، وذلك خلال تظاهرات "عطبرة"، كما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق ملايين المتظاهرين في الخرطوم. من جانبها، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتظاهرين الى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في وقت نفذت فيه قوات الأمن السودانية اليوم انتشاراً أمنياً كثيفاً، وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
مظاهرات السودان

السودان.. دعوات للتوجه إلى القصر الجمهوري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه: "نداء هام.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء، وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف". وشارك، اليوم، آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم.
وزير-شؤون-القدس فادي الهدمى

بعد اعتقاله بساعات.. إسرائيل تفرج عن «وزير القدس»

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي تم اعتقاله صباح اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس، إلى جانب 23 فلسطينيا في الضفة الغربية. ونقلت وكالة "وفا" عن المحامي مهند جبارة، الذي ترافع عن الوزير، إن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
مظاهرات السودان

مظاهرات بالسودان.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

شارك آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت شرق العاصمة، ضد متظاهرين كانوا يهتفون: "حكم مدني حكم مدني". كما استخدمت القوات الغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد، حسب شهود عيان.
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اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

خبراء يوضحون مكاسب مصر من قمة العشرين

وسط صراع تجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، تأتي قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا باليابان، لتكون الحدث الأبرز الذي تهتم به أغلب وسائل الإعلام العالمية، في ظل الخلافات التي وقعت بين الدولتين مؤخرا، وتناقش القمة الصراع التجاري وقضايا المناخ والإرهاب، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه القمة ممثلا للقارة الإفريقية بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وممثلا -كذلك- لمصر، ومن خلال المشاركة سيتحدث عن مصالح دول القارة التي تعد أهم منجم للمواد الخام.
محافظ-المنيا-يستقبل-السفير-الهندي (2)

السفير الهندي: 3 مليارات دولار حجم استثمارتنا في مصر

قال السفير الهندي في القاهرة راهوال كواليشيرايث، إن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي نتيجة لعلاقات الاستثمار والتجارة الثنائية بين الدولتين والتي شهدت نموا وتطورا إيجابيا بمرور الوقت، ليس فقط فيما يتعلق بقيمتها وحجمها ولكن أيضًا فيما يتعلق بمنتجاتها وقطاعاتها. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأحد، ضمن فعاليات اليوم العالمي لليوجا الذي تنظمه السفارة بمحافظة المنيا.
جامعة-القاهرة

طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين في مصر

أعلنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالي عدد الطلبة الوافدين، مؤكدة على أن علاقات أخوية تتصف بالقوة والمتانة تربط الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، وينعكس ذلك في علاقة التبادل الثقافي بمختلف التخصصات العلمية، والتي هناك رغبة في الارتقاء بها بين البلدين إلى مستوى أرقى، عبر خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري، لحل مشكلات الطلاب.
السياحة-العلاجية-في-مصر

مصر تبني أكبر مدينة طبية بإفريقيا باستثمارات 20 مليار جنيه

تستعد مصر للبدء في أعمال تنفيذ أكبر مدينة طبية للسياحة العلاجية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 20 مليار جنيه، 90% منها مصرية. وقال المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر -حيث سيتم إنشاء المدينة الطبية- إنه تم معاينة موقع المشروع بشكل أولي، موضحا أن المدينة ستضم 13 معهدا متخصصا في مختلف العلوم الطبية تسع 2000 سريرا، مهبط للإسعاف الطائر، مستشفى تعليمي، حدائق استشفاء طبيعية، مشتل للنباتات الطبية، وذلك بهدف تقديم أحدث ما توصلت إليه علوم الطب فى العالم، والتقنيات الحديثة فى الأجهزة الطبية.
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