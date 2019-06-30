مدير المنتخب يكشف موعد سفر جنش إلى ألمانيا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م

جنش

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن محمود جنش، حارس مرمى الفراعنة، ونادي الزمالك، سيسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج خلال 48 ساعة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن جنش طلب البقاء في المعسكر لحين سفره لألمانيا، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة.

وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي. وعلم «التحرير» أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل