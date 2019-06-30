رياضة

مدير المنتخب يكشف موعد سفر جنش إلى ألمانيا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٨ م
جنش
جنش
كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن محمود جنش، حارس مرمى الفراعنة، ونادي الزمالك، سيسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج خلال 48 ساعة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن جنش طلب البقاء في المعسكر لحين سفره لألمانيا، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة.
وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي. وعلم «التحرير» أن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، طلب انضمام مدرب أحمال إلى الجهاز الفني خلال أمم إفريقيا، وبالفعل
اقرأ المزيد
كهربا-الزمالك (1)

الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
محمد صلاح

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل صدام أوغندا

واصل نادي ليفربول دعم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، ويستعد اليوم لمواجهة منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات بحثًا عن حسم صدارة المجموعة الأولى، وتحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف وعلى الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بينما تتواجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتحتاج مصر للفوز أو التعادل اليوم لضمان التأهل في صدارة المجموعة.
رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
اقرأ المزيد من الأخبار
جنش

أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (5)

مدير المنتخب يكشف كيف يستعد الفراعنة لمواجهة الكونغو

كشف إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، عن أن أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق وُجد في استاد القاهرة عصر أمس السبت، لمتابعة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية، وقال لهيطة في تصريحات إذاعية عبر قناة «أون سبورت»، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، يعمل حاليا على تحليل ودراسة الفريقين استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا، موضحًا: «نقوم حاليا بتجهيز كل شيء يخص التحليل الفني لهما من أجل دراستهما استعدادا لمواجهتهما في كأس أمم إفريقيا».
الزمالك وحسنية اغادير (3)

لافتة طيبة.. إدارة نادي حرس الحدود تهنئ الزمالك

هنأت إدارة فريق حرس الحدود نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فريق نهضة البركان المغربي بركلات الترجيح عبر لافتة داخل ملعب المكس الذي يستضيف مباراتهما التي ستجمعهما مساء اليوم الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز. وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جنش، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وبهاء مجدى، خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا، خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب.
الزمالك-والداخلية‎ (1)

تشكيل الزمالك: خالد جلال يفاجئ حرس الحدود بهجوم جديد

استقر خالد جلال المدير الفني للزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، على استاد المكس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة لمسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة انتهى بفوز القلعة البيضاء 2- 1. وشهد تشكيل الفريق الأبيض بعض المفاجآت، على رأسها الإبقاء على عبد الله جمعة على دكة البدلاء، والدفع ببهاء مجدي بدلا منه في مركز الظهير الأيسر، كما قرر الدفع في الهجوم بخالد بوطيب إلى جوار عمر السعيد، ومن خلفهما محمود عبد المنعم كهربا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org