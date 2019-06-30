رياضة

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل صدام أوغندا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
محمد صلاح
محمد صلاح
واصل نادي ليفربول دعم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، ويستعد اليوم لمواجهة منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات بحثًا عن حسم صدارة المجموعة الأولى، وتحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف وعلى الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بينما تتواجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتحتاج مصر للفوز أو التعادل اليوم لضمان التأهل في صدارة المجموعة.
وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في قمة مواجهات المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، يلتقي المنتخب المصري بقيادة Mo salah بالمنتخب الأوغندي في سعيهم للحفاظ على صدارة المجموعة، بالتوفيق يا صلاح!".يذكر أن محمد صلاح سجل هدفًا وحيدًا في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية،
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كهربا-الزمالك (1)

الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
جنش (2)

مدير المنتخب يكشف موعد سفر جنش إلى ألمانيا

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن محمود جنش، حارس مرمى الفراعنة، ونادي الزمالك، سيسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج خلال 48 ساعة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن جنش طلب البقاء في المعسكر لحين سفره لألمانيا، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة.
رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
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محمد-صلاح (4)

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل ضربة بداية الكان

وجه نادي ليفربول رسالة دعم إلى نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قبل بداية كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، إذ يستهل صلاح مشواره اليوم الجمعة في البطولة رفقة الفراعنة، بمواجهة زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب مصر وزيمبابوي كلا من منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ويوجد من صفوف ليفربول في كأس الأمم الإفريقية 3 لاعبين هم محمد صلاح، والنجم السنغالي ساديو ماني، ومتوسط ميدان غينيا نابي كيتا.
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فوارق ضخمة في القيمة السوقية بين مصر وزيمبابوي

تتجه الأنظار اليوم الجمعة صوب استاد القاهرة الذي سيكون مسرحًا للمباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، التي ستجمع بين المنتخب الوطني وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء، وإلى جانب الفوارق التاريخية الكبيرة بين المنتخبين، هناك فارق كبير في القيمة السوقية لكل منتخب، حيث تبلغ قيمة زيمبابوي 20,65 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة الفراعنة 196,2 مليون يورو، حسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت"، وفي قائمة منتخب زيمبابوي، نجد أن هناك 6 لاعبين فقط تتخطى قيمتهم حاجز المليون يورو، وهم الظهير الأيمن تينداي داريكوا لاعب نوتنجهام فورست بقمية 1,5 مليون يورو.
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ضربة البداية.. مصر تقص شريط كان 2019 أمام زيمبابوي

يستهل الفراعنة مشوارهم في كأس الأمم الإفريقية اليوم الجمعة بمواجهة منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة في تمام الساعة العاشرة مساء على استاد القاهرة، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسبق أن تواجه المنتخبان في 14 مواجهة سابقة، حققت خلالها مصر الانتصار في 8 مباريات وتعادلا في 4 لقاءات، وفازت زيمبابوي بمواجهتين، ولم يتواجه المنتخبان في نهائيات كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في دور المجموعات في نسخة تونس عام 2004.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
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