ليفربول يدعم محمد صلاح قبل صدام أوغندا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

محمد صلاح

واصل نادي ليفربول دعم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، ويستعد اليوم لمواجهة منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات بحثًا عن حسم صدارة المجموعة الأولى، وتحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف وعلى الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بينما تتواجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتحتاج مصر للفوز أو التعادل اليوم لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

وكتب الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في قمة مواجهات المجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، يلتقي المنتخب المصري بقيادة Mo salah بالمنتخب الأوغندي في سعيهم للحفاظ على صدارة المجموعة، بالتوفيق يا صلاح!".يذكر أن محمد صلاح سجل هدفًا وحيدًا في النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية،