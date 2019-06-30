ما علاقة الكسوف والخسوف بالشهور؟.. البحوث الفلكية تجيب

الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلقان بثلاثة أجرام سماوية هي الشمس والقمر والأرض حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس
يشهد العالم كسوفا كليا للشمس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، في نهاية شهر شوال لعام 1440 هـجريا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا، إذ يمكن رؤيته في كل من المناطق التالية: «أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي»، كما يرى كليا في «شيلي، والأرجنتين».
ولن يُرى هذا الكسوف في مصر، وكذلك لن يُرى في المنطقة العربية في أي مرحلة من مراحله لحدوثه ليلًا، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وستا وخمسين دقيقة تقريبًا.
وتكون بداية الكسوف في حالته الجزئيه عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، ويبدأ الكسوف ككسوف كلي عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريبا من مساء ذلك اليوم، إذ يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 6,200 كم، وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و8,32 ثانية،
وتكون بداية الكسوف في حالته الجزئيه عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، ويبدأ الكسوف ككسوف كلي عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريبا من مساء ذلك اليوم، إذ يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 6,200 كم، وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و8,32 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي التي ستكون في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 22 مساءً يُغطي قرص القمر نحو 105% من كامل قرص الشمس.
وينتهي الكسوف الكلي عند الساعة العاشرة والدقيقة 44 تقريبًا، وينتهي الكسوف بجميع مراحله عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 51 تقريبًا من مساء ذلك اليوم بتوقيت القاهرة المحلي.
كما سيحدث خسوف جزئي للقمر يوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019، إذ يرى هذا الخسوف في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها: «أستراليا – قارة أسيا ما عدا الشمال الشرقي منها– قارة إفريقيا – قارة أوروبا ما عدا شمال أسكندنافيا – معظم أمريكا الجنوبية».
وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وثمان وثلاثون دقيقة تقريبا، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعتان وتسع وخمسون دقيقة تقريبًا، وهي المدة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ويمكن رؤية هذا الخسوف في مصر وكذلك يمكن رؤيته في المنطقة العربية.
يبدأ القمر دخوله لمنطقة شبه ظل الأرض في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 42 تقريبا مساءً تقريبًا وحتى الساعة التاسعة ودقيقة واحدة تقريبًا مساء بتوقيت القاهرة المحلي وهذه المرحلة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، لأن القمر لم يبدأ في الخسوف لاستمرار وصول أشعة الشمس إليه، يعقب ذلك بداية الخسوف الجزئي بدخول الحافة الشرقية لقرص القمر منطقة ظل الأرض عند الساعة التاسعة ودقيقة واحدة تقريبا مساءً.
حيث يلاحظ المشاهد اختلاف إضاءة القمر ويبدأ ظهور سواد ظل الأرض على قرص القمر ويستمر الخسوف جزئيا وبمرور الوقت يصل الخسوف الجزئي للقمر إلى ذروته عند الساعة الحادية عشرة والدقيقة 31 تقريبًا من مساء ذلك اليوم والتي يتوافق توقيتها مع توقيت بدر شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا وعندها يحجب ظل الأرض 65% تقريبا من قرص القمر.
ثم تبدأ الحافة الشرقية للقمر بالخروج من حافة ظل الأرض عند الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 17 يولية 2019، بتوقيت القاهرة المحلي ليعود ثانية إلى منطقة شبه ظل الأرض لتنتهي بذلك مرحلة الخسوف الجزئي للقمر.
وأخيرا وفي تمام الساعة الثانية والدقيقة 20 من صباح ذلك اليوم يخرج القمر من منطقة شبه ظل الأرض لتنتهي بذلك ظاهرة الخسوف في ذلك اليوم.
يشرق القمر في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 يوليو 2019، في مدينة القاهرة في تمام الساعة السادسة والدقيقة 46 تقريبا مساء بتوقيت القاهرة المحلي.
لا يترتب على النظر إلى الخسوف أي خطر على العين، بخالف الكسوف الذي ينبغي النظر إليه بواسطة نظارات خاصة فقط لأنه يمكن أن يسبب أضرارًا بالغة للعين عند النظر إليه مباشرة.
إن الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلقان بثلاثة أجرام سماوية هي الشمس والقمر والأرض، حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوءها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون مبشرا بقرب ولادة الهلال الجديد، بينما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.
يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية، أو الهجرية حيث إن هذه الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض، وحركة الأرض حول الشمس، إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا.