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ما علاقة الكسوف والخسوف بالشهور؟.. البحوث الفلكية تجيب

الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلقان بثلاثة أجرام سماوية هي الشمس والقمر والأرض حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس
تحرير:محمد فتحي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
كسوف الشمس
كسوف الشمس
يشهد العالم كسوفا كليا للشمس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، في نهاية شهر شوال لعام 1440 هـجريا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا، إذ يمكن رؤيته في كل من المناطق التالية: «أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي»، كما يرى كليا في «شيلي، والأرجنتين». ولن يُرى هذا الكسوف في مصر، وكذلك لن يُرى في المنطقة العربية في أي مرحلة من مراحله لحدوثه ليلًا، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وستا وخمسين دقيقة تقريبًا.
وتكون بداية الكسوف في حالته الجزئيه عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، ويبدأ الكسوف ككسوف كلي عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريبا من مساء ذلك اليوم، إذ يُغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 6,200 كم، وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و8,32 ثانية،
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البحوث الفلكية: رؤية هلال عيد الفطر «مش مضمونة»

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