إيران: نبذل ما في وسعنا لتقليل آثار عقوبات أمريكا

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، إن بلاد عازمة على بذل كل الجهود للتقليل من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، موضحا أن فرض عقوبات على وزير الخارجية جواد ظريف، الشخص المسؤول عن العلاقات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، سيغلق طريق الدبلوماسية في العلاقات بين الدولتين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم". وفي ذات السياق، صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس الماضي: "لا نسعى لصراع مسلح مع إيران، لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة".

وأضاف إسبر: "يجب ألا يظن أحد أن ضبط النفس هو ضعف، والولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز، ونحن على دراية بما يحدث في مضيق هرمز، وما قامت به إيران من أعمال تخريبية في المضيق".وتابع: "واشنطن سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية الملاحة في مضيق هرمز"، مناشدا الدول الأعضاء