ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م

ريهام سعيد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".

ونشرت ريهام سعيد صورة أخرى لها مع عدد من الأطفال المرضى، معلقة: "من فضلكوا وصلوا الرسالة لأهالي الأطفال اللي لازم تسافر أو تتعالج، أنا المرض مش هيمنعني أساعدكوا ولا هايعطلكوا، إن شاء الله لآخر نفس أنا في خدمتكوا، من فضلكوا اتبرعوا للأولاد دول بأسرع وقت على 2020 البنك الأهلي وبنك مصر". وأصيبت ريهام سعيد