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ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٣ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
ونشرت ريهام سعيد صورة أخرى لها مع عدد من الأطفال المرضى، معلقة: "من فضلكوا وصلوا الرسالة لأهالي الأطفال اللي لازم تسافر أو تتعالج، أنا المرض مش هيمنعني أساعدكوا ولا هايعطلكوا، إن شاء الله لآخر نفس أنا في خدمتكوا، من فضلكوا اتبرعوا للأولاد دول بأسرع وقت على 2020 البنك الأهلي وبنك مصر". وأصيبت ريهام سعيد
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تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.
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ياسمين صبري تتعرض لإصابة في أثناء رحلة استجمام (صور)

تعرضت الفنانة ياسمين صبري للسقوط في أثناء قضائها عطلة في جزيرة بالي الإندونيسية ما عرضها للإصابة. ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة ليديها المجروحتين مع رموز تعبيرية حزينة. وعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، شاركت "صبري" جمهورها لقطات من رحلتها إلى الجزيرة الآسيوية معلّقة: "صباح الخير من الجنة"، كما نشرت عبر خاصية القصص المصورة بالموقع نفسه، صورة يديها المجروحة وعلّقت عليها بالقول: "سقطة جيدة".
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بهذه الطريقة.. أصالة تروج لحفل الغد في جدة

روجت المطربة أصالة لحفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا السبت في جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب. تعتبر "ليلة سهم" من أهم الحفلات الغنائية التى تقام فى جدة، وسيحييها المطربون الخمسة الذين يحظون بشعبية كبيرة لدى الجمهور، خاصة أن كل التذاكر قد نفدت خلال وقتٍ قياسي، وهم: أسما المنور، راشد الفارس، رابح صقر، نوال الكويتية، بالإضافة إلى أصالة.
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محمود العسيلي ردا على منتقديه: أمي شعرها أكرت

بعد الهجوم عليه واتهامه بالتنمر، عقب سخريته من هيئة الفنانة ميريام فارس بعد التصريح الذي نُسب لها عن مصر واعتذرت عنه؛ قرر الفنان محمود العسيلي الرد على منتقديه، وكتب العسيلي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إلى كل البني آدمين اللي شعركوا كيرلي أو أكرت أحب أقولكوا إن أمي شعرها أكرت، وأنا كنت أكرت قبل ما أبقى أقرع، وباعتذر لو سببت أي حساسية.. الموضوع مالوش أي دعوة بشعركوا التحفة الجميل اللي ربنا خلقه كدة.. أنا أقصد واحدة بس خانفة وكارتة استهزأت بمصر فقلت أردحلها شوية بالبلدي، الحمد لله العنصرية عمرها ما كانت من صفاتي، وأنا آسف".
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داليا مصطفى ليست الأولى.. 5 فنانين تعرضوا للنصب

كشفت الفنانة داليا مصطفى، خلال الساعات الماضية، عن تعرضها لعملية نصب من قبَل أحد الأشخاص، إذ تعاقد معها على حملة ترويجية لصالح إحدى الجهات، وبعد انتهاء عملها تهرب من سداد مستحقاتها المالية، فقامت بنشر صورة الشخص الذى نصب عليها، وكتبت عبر حسابها بموقع «إنستجرام»: «تحذير بعدم التعامل مع المدعو فتحي عبد الرؤوف، حيث إن المدعو قام بالاحتيال على الفنانة داليا مصطفى بعدم سداد مستحقاتها مقابل عمل ترويجي وقام بالمماطلة في السداد لأكثر من مرة، وبعد عدد كبير من المحاولات الفاشلة والوعود التي لم ينفذها اختفى وقام بإغلاق جميع أرقامه وقنوات الاتصال به».
ياسمين صبري

لم أقصد أي إساءة.. ياسمين صبري تعتذر لأصحاب «داون»

اعتذرت الفنانة الشابة ياسمين صبري عن تعليقها الذي كانت قد نشرته، واتُهمت بموجبه بالإساءة لأصحاب متلازمة داون. وكتبت ياسمين صبري تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «اعتذاري لكل من أسأت إليهم.. لم أقصد أي إساءة». وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد نشرت عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام» صورة لها أثناء وجودها في صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، وهي تقف على رأسها، ما جعل الجمهور يشيد بلياقتها البدنية، ولكن تعليقا لها عرّضها للانتقادات.
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