لست البيت الشاطرة.. 8 حيل لتنظيف منزلك في الصيف

يحتاج المنزل للتنظيف في فصل الصيف، على عكس الشتاء، لذلك يجب تنظيف المنزل مرتين في الأسبوع حتى لا تدعي فرصة لتراكم الأتربة والحشرات التي تنتشر في فصل الصيف

تحرير:آية أشرف ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

تنظيف المنزل

تعاني ربة المنزل من القيام بالأمور المنزلية في الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجعلها غير قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وشعورها الدائم بالإجهاد، إضافة إلى انتشار الكثير من الحشرات التي تنشط في الصيف وتحتاج إلى التنظيف الدائم للمنزل؛ لذلك تبذل الكثير من السيدات مجهودا كبيرا في تنظيف المنزل في الصيف ولكن دون تنظيم. في السطور التالية نساعدك في التعرف على عدد المرات التي يحتاجها منزلك للتنظيف في الصيف للحفاظ على نظافته وحماية أطفالك من الأمراض التي تحدث نتيجة عدم النظافة، ونستعرض أيضًا بعض الحيل التي تسهل عليكِ عملية التنظيف.

الثلاجة احرصي دائما على تنظيف الثلاجة والتأكد بشكل منتظم من الأطعمة التي أصبحت فاسدة وتحتاج للتخلص منها، لأنها تؤثر فى باقي الأطعمة في الثلاجة، لذلك احرصي على فرز الثلاجة أولا بأول، خاصة أن درجات الحرارة العالية في الصيف تؤدي إلى تلف الخضراوات سريعًا. استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة وضعيها في ماء