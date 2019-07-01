لست البيت الشاطرة.. 8 حيل لتنظيف منزلك في الصيف

يحتاج المنزل للتنظيف في فصل الصيف، على عكس الشتاء، لذلك يجب تنظيف المنزل مرتين في الأسبوع حتى لا تدعي فرصة لتراكم الأتربة والحشرات التي تنتشر في فصل الصيف
تعاني ربة المنزل من القيام بالأمور المنزلية في الصيف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجعلها غير قادرة على القيام بمهامها على أكمل وجه، وشعورها الدائم بالإجهاد، إضافة إلى انتشار الكثير من الحشرات التي تنشط في الصيف وتحتاج إلى التنظيف الدائم للمنزل؛ لذلك تبذل الكثير من السيدات مجهودا كبيرا في تنظيف المنزل في الصيف ولكن دون تنظيم. في السطور التالية نساعدك في التعرف على عدد المرات التي يحتاجها منزلك للتنظيف في الصيف للحفاظ على نظافته وحماية أطفالك من الأمراض التي تحدث نتيجة عدم النظافة، ونستعرض أيضًا بعض الحيل التي تسهل عليكِ عملية التنظيف.
الثلاجة
احرصي دائما على تنظيف الثلاجة والتأكد بشكل منتظم من الأطعمة التي أصبحت فاسدة وتحتاج للتخلص منها، لأنها تؤثر فى باقي الأطعمة في الثلاجة، لذلك احرصي على فرز الثلاجة أولا بأول، خاصة أن درجات الحرارة العالية في الصيف تؤدي إلى تلف الخضراوات سريعًا.
استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة وضعيها في ماء
الثلاجة
احرصي دائما على تنظيف الثلاجة والتأكد بشكل منتظم من الأطعمة التي أصبحت فاسدة وتحتاج للتخلص منها، لأنها تؤثر فى باقي الأطعمة في الثلاجة، لذلك احرصي على فرز الثلاجة أولا بأول، خاصة أن درجات الحرارة العالية في الصيف تؤدي إلى تلف الخضراوات سريعًا.
استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة وضعيها في ماء دافئ وامسحي بها الثلاجة بشكل يومي للتخلص من أي بقع أو سكب طعام أو مشروبات.
النوافذ
في الصيف تتكاثر الأتربة ونقوم بفتح النوافذ بشكل مستمر، لذلك تكون بحاجة للتنظيف والتخلص من الأتربة بشكل دائم، فاحرصي على تنظيفها من الأتربة ومسحها بقطعة قماش بعد غمسها في المياه للتخلص من الأتربة العالقة بها.
الأثاث
ما يحدث مع النوافذ يكون مع الأثاث أيضًا، حيث يتعرض أثاث المنزل للأتربة نتيجة فتح النوافذ فترة طويلة، لذلك يجب الحرص على تلميع الأثاث بشكل مستمر وتنظيفه من الأتربة، كل ما عليكِ هو استخدام قطعة قماش نظيفة وتخصيصها للأثاث، خاصة الخشب منه، واستخدام أي ملمع خشب بعد ذلك للحصول على اللمعان.
والأنتريه أيضًا بحاجة للتنظيف، استخدمي إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة مبللة بالمياه ومرريها على الأنتريه حتى التخلص من الأتربة.
الستائر
الصيف يحتاج إلى الألوان الزاهية والأقمشة الخفيفة من الستائر، عكس الشتاء الذي نستخدم فيه الستائر الثقيلة لحمايتنا من الأمطار والطقس البارد، احرصي على تنظيف الستائر باستمرار، وخلعها وتركيبها مرة أخرة بعد غسلها جيدًا، خاصة أن الألوان الفاتحة تظهر عليها الأتربة سريعًا وتحتاج للتنظيف بشكل مستمر.
سلة المهملات
سلة المهملات من أكثر الأماكن التي تؤدي لانتشار الحشرات في منزلك، لذلك يجب التخلص منها بشكل يومي قبل الذهاب للنوم حتى لا يظهر النمل في كل مكان في المنزل، كل ما عليكِ هو غسل سلة المهملات جيدًا وتخصيص كيس بلاستيكي لوضع القمامة به، والتخلص منه بشكل يومي قبل النوم.
كما يمكنك رش الفانيليا في سلة المهملات للتخلص من أي رائحة كريهة يمكن أن تكون موجودة.
غسل الملابس
تحتاج ربة المنزل إلى غسل الكثير من الملابس خلال فترة الصيف، خاصة أن الطقس يكون حارا وأفراد العائلة يقومون بتغيير الملابس أكثر من مرة على مدار اليوم بعكس الشتاء الذي لا يحتاج لتغيير الملابس، لذلك احرصي على تنظيم دورة الغسيل وتقسيم الملابس، مع وضع معطر الملابس للحصول على رائحة مميزة ومنعشة.
ويمكنك وضع منشر الغسيل داخل المنزل لحماية الملابس من الأتربة والشمس التي تؤدي لبهتان الملابس في بعض الحالات.
الأحذية
احرصي على تخصيص مكان لوضع الأحذية بجانب باب المنزل، حتى يقوم أفراد عائلتك بخلع الحذاء على الباب ووضعه داخل "الجزامة"، وذلك للحفاظ على نظافة السجادة وعدم نشر البكتيريا في المكان.
الأجهزة
المنزل مليء بالأجهزة الكهربائية التي تحتاج للراحة وبشكل خاص في فصل الصيف الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة، لذلك احرصي على فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة وتنظيفها بقطعة قماش جافة للتخلص من الأتربة بسهولة، ثم إعادة التيار الكهربائي مرة ثانية.