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«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.
مبادرة "صنايعية مصر" تستهدف بناء قاعدة إنتاجية في هذا المجال، لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، عن طريق تنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة، لاستثمار الإنتاج في فتح آفاق تجارية عالمية، مع الترويج الخارجي لمصر سياحيا إلى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن. المبادرة تهدف إلى التدريب على
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-وادي-الدوم

«العين» تناقش «وادي الدوم» لعلاء فرغلي 22 يوليو

تشهد دار العين للنشر والتوزيع، حفل توقيع ومناقشة رواية «وادي الدوم» للكاتب علاء فرغلي، وذلك في مقر الدار بمنطقة وسط البلد، في السادسة والنصف مساءً من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو من الشهر المقبل، وتدير المناقشة الدكتورة فاطمة البودي، ويناقش الرواية الكاتب محمود عبدالشكور، والصحفي إيهاب الملاح. وتدور أحداث الرواية «وادي الدوم» عن واحة الدومة، وهي بقعة أرض في عمق الصحراء الغربية، توجد عند منتصف طريق القوافل بين واحات الداخلة والأراضي الليبية، تملؤها الصخور وكثبان الرمال، وتحيط بها أحراج النخيل والأكاسيا.
بوكو حرام

شهادات «المختطفات».. فجائع ومآسٍ مرعبة عن بوكو حرام

عندما عدونا خارجين من المعسكر، رأيت طفلين بشرتهما محترقة، استلقيا على الأرض وهما على قيد الحياة، حاولت أن ألمسهما لآخذهما معي، لكني لم أدر كيف أفعل هذا، لم يعد في جسديهما أي جلد، يا إلهي كم كانا يصرخان، وقفت أمهما بجوارهما وصاحا قائلين: ماما فلتأخذينا معك، لكن تركتهما أمهما ومضت، فقد كان معها ثلاثة أبناء آخرين والنار كانت تطلق على كل شيء يتحرك، تركت أنا أيضًا أبي ومضيت، لم يكن باستطاعته أن ينهض بمفرده، حاول الوقوف، لكنه ارتد على الأرض، انثنت ساقه قلت له: أبي يجب أن نمضى الآن، وأنا لا أستطيع أن أحملك، أرجوك سامحنى، لم يقل شيئًا، جلس هناك وبكى".
الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
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الثقافة تجدد الثقة في عادل حسان لثالث مرة

جدد رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، بوزارة الثقافة، المخرج خالد جلال، الثقة في المخرج عادل حسان، مديرا لفرقة مسرح الشباب لمدة عام آخر. وفي هذا الصدد، قال حسان: "انتهى عامي الثاني في إدارة الفرقة، وحاولت خلال هذه الفترة العمل بكامل طاقتي، حتى يصبح مسرح الشباب في صدارة المشهد المسرحي المصري، وأتمنى أكون فعلت ذلك، وإن حدث فهذا بفضل جهد الزملاء من الفنانين والإداريين والفنيين وشباب الفرقة وورشة ابدأ حلمك، وإن لم يحدث فهو تقصيري وحدي، وأتمنى أن أتجاوز ذلك مستقبلا".
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القومي للطفل يصدر كتابا وأغنية احتفالا بـ«كان 2019»

في إطار احتفالياته ببطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، أصدر المركز القومي للطفل كتابا خصص لهذه المناسبة يحمل عنوان "بطولة الأمم الإفريقية"، من إعداد إسلام الشامي، وفايزة فرج، كما أنتج أغنية بعنوان "إفريقيا بتتكلم مصري" من تأليف الشاعر أيمن حافظ، وألحان الموسيقار وائل عوض، وأقام المركز احتفاليته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأمين المجلس الأعلى للثقافة هشام عزمي، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.
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إعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية والتفوق

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية وجائزة الدولة للتفوق، وجاءت الأسماء كالتالي، في "جائزة الدولة التشجيعية" عن مجال "الفنون" فازت أسماء النواوي في فرع "التصوير"، ونجيب معين في فرع "النحت"، وتامر كرم في "الإخراج المسرحي" وفاز محمد عبدالحميد في فرع "المباني الثقافية ومحيطها العمراني" وفي مجال "الآداب" فاز عن الدراسة التطبيقية في السرد العربي علاء عبدالمنعم، وفاز بجائزة الشعر الفصيح عبدالرحمن مقلد، والشعر العامي كامل كمال.
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