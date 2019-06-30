«صنايعية مصر» مبادرة لتأهيل جيل جديد من المبدعين

تحرير:كريم محجوب ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

إيناس عبدالدايم

أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، والتي تعيد تسليط الضوء على الحرف التقليدية والتراثية المصرية، وتعمل على إحيائها وخلق وتأهيل جيل جديد من المبدعين في مجال الحرف، ويشرف على تنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، في مركز الفسطاط للحرف التقليدية بمحافظة القاهرة. وتأتي تلك المبادرة انطلاقًا من الدور الوطني الهادف لصون الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها، وذلك ضمن الاستراتيجية الهادفة التي تحقق محاور التنمية المستدامة.

مبادرة "صنايعية مصر" تستهدف بناء قاعدة إنتاجية في هذا المجال، لانطلاق مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب، عن طريق تنشئة أجيال جديدة من العاملين المهرة، لاستثمار الإنتاج في فتح آفاق تجارية عالمية، مع الترويج الخارجي لمصر سياحيا إلى جانب نشر قيم الجمال بين أبناء الوطن. المبادرة تهدف إلى التدريب على