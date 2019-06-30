واشنطن تعزز وجودها في الخليج بمقاتلات «إف ـ 22»

المقاتلة "إف - 22" أحدث سلسلة في تعزيز الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، وتتمتع تلك المقاتلة بقدرة عالية على المناورة الجوية، بحيث تتفوق بها على مثيلاتها من الجيل الخامس

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

اف 22

دفع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري، خاصة في منطقة الخليج على وقع هذا التوتر بين البلدين استعدادا لكل السيناريوهات المطروحة. وفي هذا الإطار نشرت واشنطن لأول مرة، مقاتلات "شبح" من طراز "إف - 22" في قطر، حيث أفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان لها أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف - 22 رابتور"، للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها، وأظهرت صورة موزعة 5 مقاتلات طراز "إف - 22"، وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.

وارتفعت حدة التوتر الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مياه الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة. ويرى مراقبون أن هذه التعزيزات الأمريكية تكشف تناقض قطر المعتاد، على اعتبار أنها تعرف جيدا أن هذه القوات ستكون رأس الحربة