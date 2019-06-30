واشنطن تعزز وجودها في الخليج بمقاتلات «إف ـ 22»

المقاتلة "إف - 22" أحدث سلسلة في تعزيز الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط، وتتمتع تلك المقاتلة بقدرة عالية على المناورة الجوية، بحيث تتفوق بها على مثيلاتها من الجيل الخامس
دفع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري، خاصة في منطقة الخليج على وقع هذا التوتر بين البلدين استعدادا لكل السيناريوهات المطروحة.
وفي هذا الإطار نشرت واشنطن لأول مرة، مقاتلات "شبح" من طراز "إف - 22" في قطر، حيث أفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان لها أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف - 22 رابتور"، للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها، وأظهرت صورة موزعة 5 مقاتلات طراز "إف - 22"، وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.
وارتفعت حدة التوتر الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مياه الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه التعزيزات الأمريكية تكشف تناقض قطر المعتاد، على اعتبار أنها تعرف جيدا أن هذه القوات ستكون رأس الحربة
وارتفعت حدة التوتر الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية مسيرة فوق مياه الخليج بعد سلسلة هجمات استهدفت ناقلات نفط واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته الأخيرة.
ويرى مراقبون أن هذه التعزيزات الأمريكية تكشف تناقض قطر المعتاد، على اعتبار أنها تعرف جيدا أن هذه القوات ستكون رأس الحربة في أي هجوم أمريكي محتمل ضد "الصديقة" إيران.
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وأضافوا "كما تعرف قطر أيضا أن وجود هذه القاعدة وغيرها، ينسف من الأساس أكذوبة السيادة واستقلال القرار، التي ترددها كلما ارتبط الأمر بتعديل سلوكها العدائي والتخريبي ضد جيرانها" ، وفقا لـ"سكاي نيوز".
وتعد قاعدة العديد مقر القيادة الأمريكية الوسطى في المنطقة، وتستضيف أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي.
و"إف - 22" هي مقاتلة تفوق جوي شبحية ذات مقعد واحد ثنائية المحرك، وتعد هذه المقاتلة أولى مقاتلات الجيل الخامس وهي من صناعة شركة لوكهيد مارتن ليتم استخدامها لصالح القوات الجوية الأمريكية، وهي مصممة لمواجهة القوات الجوية الروسية خلال الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي، ومع سقوط حائط برلين اتسع دور المقاتلة التكتيكية المتطورة ليشمل قدرات متعددة المهام مثل مهام الضرب الدقيق للأهدف الأرضية.
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وتتمتع تلك المقاتلة بقدرة عالية على المناورة الجوية بحيث تتفوق بها على مثيلاتها من الجيل الخامس وهي تستخدم تكنولوجيا التخفي، وقد صممت في البداية كمقاتلة تفوق جوي، ولكنها تمتعت بقدرات إضافية تتضمن الهجوم البري، والحرب الإلكترونية، وتعتبر شركة لوكهيد مارتن للصناعات الجوية المقاول الرئيسي للمشروع، وهي مسئولة عن غالبية هياكل الطائرات، وأنظمة الأسلحة والتجميع النهائي لها.
ويقوم الشريك بوينج للدفاع والفضاء والأمن بتزويد الأجنحة، وجسم الطائرة في الخلف، وإلكترونيات الطيران المدمجة، ونظم التدريب، وتم دخول النموذج " F-22" الخدمة رسميا في القوات الجوية الأمريكية في ديسمبر 2005، على الرغم من فترة التطوير الطويلة والمكلفة، فإن الولايات المتحدة تعتبر أن الطائرة "F-22" عنصر حاسم لقوة الولايات المتحدة الجوية التكتيكية، وترى أن الطائرة لا تضاهيها أي مقاتلة في العالم.
ويبلغ عدد المقاتلات التي تم صنعها 160 مقاتلة أمريكية، ويبلغ سعر الوحدة بحسب ما تم الإعلان عنه في 2010 نحو 356 مليون دولار.
وهذه ليست الخطوة الأولى التي تعزز فيها واشنطن أسطولها العسكري، ففي مايو الماضي، نشرت القوات الجوية الأمريكية حاملة طائرات وعدة قاذفات قنابل من طراز "بي - 52 ستراتوفورتريس" في الخليج، ردا على ما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية بأنها خطة محتملة من قبل إيران لمهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.
وردا على التهديدات المفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية "يو إس إس أرلينغتون" التي تضم على متنها قوات من المارينز وعربات برمائية ومعدات ومروحيات إلى جانب منظومة باتريوت للدفاع الجوي في طريقها إلى الشرق الأوسط.
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وتم إرسال حاملة الطائرات ووحدة قاذفات "بي-52" إلى الخليج في وقت أكدت واشنطن فيه تلقيها تقارير استخباراتية تشير إلى أن إيران تخطط لتنفيذ هجوم من نوع ما في المنطقة.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية المشرفة على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان أن قاذفات "بي-52" وصلت إلى منطقة العمليات بتاريخ 8 مايو دون أن تحدد المكان الذي هبطت فيه.