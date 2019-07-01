دراسة: نقص فيتامين D يؤدي إلى التوحد

فيتامين D من الأشياء الهامة التي يحتاجها الأطفال الرضع والنساء الحوامل من أجل نمو صحي للعظام، لذا عند حدوث أي خلل في نسبته في الجسم ستظهر بعض الأعراض
التعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار من الأمور الهامة فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة، فالشمس هي مصدر أساسي وهام لفيتامين D، حيث تحتاجه عظامنا بشكل كبير، فهو يعمل على تنظيم الكالسيوم والحفاظ على معدلات الفوسفور في الدم، لذلك عدم التعرض لأشعة الشمس قد يؤثر عليك بالسلب، لذا آخر ما جاءت به الدراسات أن المرأة الحامل التي لا تتعرض لكميات كافية من أشعة الشمس من المحتمل أن تنجب أطفالًا يعانون من التوحد أو اضطرابات فرط الحركة أو الانتباه، وذلك وفقًا لـ"dailymail".
اقترحت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللاتي لا يتعرضن لقدر كافٍ من الشمس، هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال غير أسوياء، بمعنى آخر يعانون من العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال الإصابة بالتوحد أو فرط الحركة، إضافة إلى الإصابة بما يعرف باسم عسر القراءة (يسمى أيضًا الدسلكسيا وهو اضطراب تعلمي يتضح بشكل
اقترحت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللاتي لا يتعرضن لقدر كافٍ من الشمس، هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال غير أسوياء، بمعنى آخر يعانون من العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال الإصابة بالتوحد أو فرط الحركة، إضافة إلى الإصابة بما يعرف باسم عسر القراءة (يسمى أيضًا الدسلكسيا وهو اضطراب تعلمي يتضح بشكل أساسي كصعوبة في القراءة والهجاء)، فوجد الباحثون أن 21% من الأطفال الذين يأتون للحياة في الشتاء يعانون من إعاقة في التعلم.
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بالمقارنة بمن يولدون في شهر يوليو ويونيو، أي شهور الصيف، تصل نسبة احتمالية الإصابة بإعاقات تعليمية إلى 16.5%، وجاءت هذه النتائج من خلال تحقيق كبير قامت به الخدمات الصحية والوطنية، يعتقد الخبراء أن نقص التعرض لأشعة الشمس في أثناء فترة الحمل يعني معدلات قليلة من فيتامين D.
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وقال مؤلف الدراسة جيل بيل، أستاذ بجامعة جلاسجو: "من المحتمل أن يكون لصعوبات التعلم آثار على المدى الطويل على الطفل وعائلته، فأهمية الدراسة تكمن في الوصول إلى طريقة ممكنة من أجل الوقاية من صعوبات التعلم التي تصيب بعض الأطفال"، وأضاف قائلًا: "إن النساء الحوامل أو من يرغبن في الحمل يوصى لهن بتناول مكملات فيتامين D؛ لأنه مهم من أجل نمو مخ الطفل"، كمال قال إن التجارب الطبية بحاجة للتأكد مما إذا كان تناول مكملات فيتامين D في أثناء الحمل يقلل الخطورة أو لا.
فوجد الباحثون إن نحو ما يقرب من 20% من الأطفال الذين يولدون في يناير ومايو، و19% من الأطفال الذين يولدون في ديسمبر لديهم صعوبات كبيرة في التعلم، لذا قامت الخدمات الصحية والوطنية بوضع بعض التوصيات فيما يتعلق بضرورة تناول مكملات فيتامين D يوميًا، وخصيصًا في أثناء شهور الشتاء، وبالنسبة لهؤلاء الذين هم عرضة للإصابة بعجز في فيتامين D يجب عليهم تناول مكملات فيتامين D على مدى السنة، ويمكن تناول أطعمة تحتوي على هذا الفيتامين أيضًا.
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وهذه التعليمات فيما يتعلق بضرورة تناول مكملات فيتامين D تشمل جميع الأطفال والرضع منذ الولادة وحتى أربع سنوات والنساء الحوامل والمرضعات، فقد أضافت الدراسة الجديدة أن فيتامين D يلعب دورا هاما بجانب كثير من العوامل مثل تاريخ العائلة في تطور الإعاقات الذهنية، فيتامين D يعتبر من الأشياء الحاسمة لنمو الطفل بشكل سليم.
لذا يجب التعرض للشمس بشكل يومي من أجل صحة الأم بشكل عام، وصحة الجنين بشكل خاص، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالمعادن والفيتامينات الهامة من أجل نمو صحي وسليم للطفل، فقد كان هدف هذه الدراسة هو حماية الأطفال بالقدر الكافي من مشكلات صحية قد تكون صعب علاجها والتعامل معها أيضًا، فالتوحد ينتج عنه اضطرابات سلوكية بجانب مشكلات في التعلم، يصعب على الأم التعامل معها، وقد تحتاج إلى متخصص، فلمَ كل هذا؟! يجب اتباع ما يقوله الطبيب من أجل أطفال أصحاء خالين تمامًا من الأمراض.
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