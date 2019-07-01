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دراسة: نقص فيتامين D يؤدي إلى التوحد

فيتامين D من الأشياء الهامة التي يحتاجها الأطفال الرضع والنساء الحوامل من أجل نمو صحي للعظام، لذا عند حدوث أي خلل في نسبته في الجسم ستظهر بعض الأعراض
تحرير:إسراء سليمان ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
المرأة الحامل
المرأة الحامل
التعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار من الأمور الهامة فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة، فالشمس هي مصدر أساسي وهام لفيتامين D، حيث تحتاجه عظامنا بشكل كبير، فهو يعمل على تنظيم الكالسيوم والحفاظ على معدلات الفوسفور في الدم، لذلك عدم التعرض لأشعة الشمس قد يؤثر عليك بالسلب، لذا آخر ما جاءت به الدراسات أن المرأة الحامل التي لا تتعرض لكميات كافية من أشعة الشمس من المحتمل أن تنجب أطفالًا يعانون من التوحد أو اضطرابات فرط الحركة أو الانتباه، وذلك وفقًا لـ"dailymail".
اقترحت دراسة جديدة أن النساء الحوامل اللاتي لا يتعرضن لقدر كافٍ من الشمس، هن الأكثر عرضة لإنجاب أطفال غير أسوياء، بمعنى آخر يعانون من العديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال الإصابة بالتوحد أو فرط الحركة، إضافة إلى الإصابة بما يعرف باسم عسر القراءة (يسمى أيضًا الدسلكسيا وهو اضطراب تعلمي يتضح بشكل
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