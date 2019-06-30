«مصر للطيران» تحتفل باللاعب الإيفواري إريك بايلي

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

مصر للطيران تحتفل باللاعب الايفواري ?ريك بايلي

احتفلت مصر للطيران بالنجم الإيفواري الدولي إريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد قبل سفره اليوم الأحد، على متن رحلة مصر للطيران إلى أبيدجان عقب زيارة إلى مصر لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار في البطولة الإفريقية، وشكر اللاعب «مصر للطيران» على حفاوة الاستقبال.

وتستعد كوت ديفوار لمواجهة ناميبيا في آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الرابعة غدا الإثنين في تمام الرابعة عصرا. وخسر منتخب كوت ديفوار أمام نظيره المغرب بهدف نظيف مساء أول من أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا. ويحتل الفريق الإيفواري المركز الثاني في المجموعة