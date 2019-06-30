سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«مصر للطيران» تحتفل باللاعب الإيفواري إريك بايلي

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
مصر للطيران تحتفل باللاعب الايفواري ?ريك بايلي
مصر للطيران تحتفل باللاعب الايفواري ?ريك بايلي
احتفلت مصر للطيران بالنجم الإيفواري الدولي إريك بايلي لاعب مانشستر يونايتد قبل سفره اليوم الأحد، على متن رحلة مصر للطيران إلى أبيدجان عقب زيارة إلى مصر لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار في البطولة الإفريقية، وشكر اللاعب «مصر للطيران» على حفاوة الاستقبال.
وتستعد كوت ديفوار لمواجهة ناميبيا في آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الرابعة غدا الإثنين في تمام الرابعة عصرا. وخسر منتخب كوت ديفوار أمام نظيره المغرب بهدف نظيف مساء أول من أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا. ويحتل الفريق الإيفواري المركز الثاني في المجموعة
اقرأ المزيد
خبز-عيش

أزمة بسبب غلق المخابز بالإسكندرية.. والتموين توضح

شهدت مدينة الإسكندرية أزمة بين المواطنين وأصحاب المخابز، حيث شكى مواطنون من غلق عدد كبير من المخابز خلال اليومين الأخيرين من كل شهر، وفوجئ المواطنون بغلق المخابز اليوم الأحد، فيما نفى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد عن غلق المخابز، مشيرًا إلى أنه لا إقبال على شراء الخبز في آخر يوم من كل شهر، نظرًا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل ذلك، تمهيدًا لصرف النقاط، والتي تبدأ في الصرف اليوم الأول من كل شهر.
كسوف-الشمس

ما علاقة الكسوف والخسوف بالشهور؟.. البحوث الفلكية تجيب

يشهد العالم كسوفا كليا للشمس يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019، في نهاية شهر شوال لعام 1440 هـجريا، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ذي القعدة لعام 1440 هجريا، إذ يمكن رؤيته في كل من المناطق التالية: «أمريكا الجنوبية– شرق أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكي»، كما يرى كليا في «شيلي، والأرجنتين». ولن يُرى هذا الكسوف في مصر، وكذلك لن يُرى في المنطقة العربية في أي مرحلة من مراحله لحدوثه ليلًا، وسوف يستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وستا وخمسين دقيقة تقريبًا.
محمد-سعفان

الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
الافتتاح (8)

هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.
علاء-مبارك- (2)

علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
وزير -الإسكان-النيجيري-السيد -راجي-فاشولا-بالاسكندرية (4)

«هما دول المصريين».. وزير نيجيري يشيد بتنظيم «الكان» بالإسكندرية

أشاد وزير الإشغال والكهرباء والإسكان النيجيري راجي فاشولا، بالتنظيم المصري لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرض مصر، مقدمًا الشكر لمحافظة الإسكندرية على حفاوة الاستقبال مؤكدا أنه أمرا ليس بالجديد على المصريين، إذ أعرب عن سعادته بالمظهر الجمالي الرائع الذي شاهده منذ وصوله للمحافظة، وكذا المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية، مقر استضافة مباريات المجموعة الثانية والتي تشارك فيها نيجيريا مع منتخبات "مدغشقر وبوروندي وغينيا"، مشيرا غلى هذا يدل على حجم المجهودات المبذولة من قيادة ناجحة لفريق عمل متعاون.
السيسي في افتتاح أمم إفريقيا

السيسي يُشيد بجماهير أمم إفريقيا: شباب محترم

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بسلوك الجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد القاهرة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الزيمبابوي، أمس الجمعة، في افتتاح كأس الأمم الإفريقية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في أولى مباريات المجموعة الأولى، حيث حرص العديد من الشباب على جمع القمامة من المدرجات بعد انتهاء المباراة في مشهد حضاري. وشهد استاد القاهرة حضورا كبيرا من الجماهير المصرية بعد غياب أكثر من 5 سنوات عن حضور الجماهير داخل استاد العاصمة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org