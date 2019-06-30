أشهر ألوان السيارات في الأسواق 2020

من المقرر أن تعتمد شركات السيارات العالمية على العديد من الألوان الجديدة بشكل كبير في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعني ظهورها بقوة في المستقبل
تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في السيارات على الشكل الخارجي كأحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية، وبالأخص الألوان التي تستطيع جذب شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب.
وخلال العام الجاري، أعلنت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الألوان الغريبة، والتي تقدر على جذب فئات جماهيرية متعددة خلال الأسواق العالمية، لا سيما أن عنصر الشكل يعد من أهم العوامل التي يمكن الرهان عليها بقوة في المستقبل.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ألوان الموديلات الأكثر انتشارًا في العام المقبل.
إسبريسو ميتاليك
من المتوقع أن يكون اللون الجديد هو أحد الرهانات القوية التي ستعتمد عليها العديد من الشركات العالمية، وبالأخص بويك، التي أعلنت بالفعل عن هذه الدرجة
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ألوان الموديلات الأكثر انتشارًا في العام المقبل.
إسبريسو ميتاليك
من المتوقع أن يكون اللون الجديد هو أحد الرهانات القوية التي ستعتمد عليها العديد من الشركات العالمية، وبالأخص بويك، التي أعلنت بالفعل عن هذه الدرجة من الألوان، وأطلقت عليها بالفعل "إسبريسو ميتاليك"، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون موضة في العام المقبل، لا سيما أن السيارات الجديدة سيكون اللون هو أحد أهم العوامل التي تراهن عليها بشكل رئيسي في المستقبل، خاصة في ظل قدرته على جذب الجمهور.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
أزرق أطلس
عند الحديث عن خيارات الألوان الجديدة، أصبحت ظلال اللون الأزرق ودرجاته الفاتحة شائعة في عامي 2019 و2020، وعلى وجه الخصوص، لا يعد طراز الأزرق الأطلس الخارجي من فورد إكسبلورر 2020، جديدًا بالكامل، حيث سبق أن تم الاعتماد عليه في العديد من موديلات الشركة الأمريكية، إلا أن النسخة المقبلة من السيارة الرياضية متعددة الأغراض تشهد تغييرًا على مستوى الشكل الخارجي بفضل نمط اللون الغريب.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
الأشعة تحت الحمراء
السيارات الاقتصادية والسريعة ليست الموديلات الوحيدة التي تحظى بالاهتمام الكامل، فالعديد من السيارات الفاخرة، مثل 2019 لكزس ES، قدمت خيارات ألوان جديدة كذلك.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
واستطاعت شركة صناعة السيارات لكزس أن تحظى بالكثير من الثناء على طرازها لكزس ES 2019، وخاصة مع إطلاق ألوان جديدة مثل صن لايت جرين وبيج ميتاليك، وجميعها كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في انتشار تلك الموديلات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة.
الأخضر المغطاة
الغريب في الأمر هو أن اللون الأخضر بدأ في الظهور على أساس أنه أحد أفضل خيارات الألوان المتاحة لأي سيارة، وبسبب اعتماد سيارة شيفروليه كمارو على لون عُرف باسم "أخضر رالي"، فإن سيارة كيا 2020 انضمت إلى صفوف المرحبين بعودة اللون الأخضر مجددًا للسيارات، حيث تقدم الشركة الكورية العملاقة على 8 ألوان مختلفة في سياراتها بالأسواق العالمية، إلا أن الرهان الرئيسي والفريد سيكون على هذه الدرجة من اللون الأخضر.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
البنفسجي
قد تكون الفكرة في الأصل غريبة وغير مألوفة بشكل رئيسي في صناعة السيارات بشكل عام في الأسواق العالمية، إلا أن هناك بالفعل اعتمادا شبه رئيسي على هذا اللون الجديد في بعض السيارات الرياضية بالأسواق العالمية المختلفة.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
ولذلك فإنه قد يكون الأكثر غرابة على كافة المستويات في المستقبل القريب، وإن كان من المتوقع انتشاره بالسنوات القليلة المقبلة في العديد من طرز وأشكال السيارات، حتى وإن كان في الوقت الحالي حكرًا على السيارات الرياضية الأخرى.