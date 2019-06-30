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أشهر ألوان السيارات في الأسواق 2020

من المقرر أن تعتمد شركات السيارات العالمية على العديد من الألوان الجديدة بشكل كبير في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعني ظهورها بقوة في المستقبل
تحرير:محمود نبيل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م
لون سيارة
لون سيارة
تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في السيارات على الشكل الخارجي كأحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية، وبالأخص الألوان التي تستطيع جذب شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب. وخلال العام الجاري، أعلنت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الألوان الغريبة، والتي تقدر على جذب فئات جماهيرية متعددة خلال الأسواق العالمية، لا سيما أن عنصر الشكل يعد من أهم العوامل التي يمكن الرهان عليها بقوة في المستقبل.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ألوان الموديلات الأكثر انتشارًا في العام المقبل. إسبريسو ميتاليك من المتوقع أن يكون اللون الجديد هو أحد الرهانات القوية التي ستعتمد عليها العديد من الشركات العالمية، وبالأخص بويك، التي أعلنت بالفعل عن هذه الدرجة
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ميني-كوبر-إس 2010

منها ميني كوبر.. سيارات «كيوت» رغم قوة محركها

تتمتع بعض السيارات في الأسواق العالمية بمجموعة من المميزات على مستوى الشكل الخارجي أو القدرات الفنية للمحرك، وهو الأمر الذي يضعها في شريحة متفردة تستطيع جذب العديد من الفئات الجماهيرية على مستوى الأسواق العالمية في الوقت الحالي. وتراهن دومًا الشركات العالمية المختلفة على العديد من القدرات الفنية الخاصة بالمحرك، وهو الأمر الذي يتمثل في القوة الحصانية التي قد تكون جاذبة لهواة شراء الموديلات ذات القدرات الفنية الكبيرة، وبالأخص تلك التي تتمتع في الأساس بشكل خارجي عصري وجذاب.
أيونيك

لهواة الكهربائية.. السيارات المستعملة الأفضل لك

تراهن العديد من الشركات العالمية على مجموعة من التقنيات الفنية الخاصة بالسيارات في الموديلات الكهربائية الجديدة، والتي بالفعل تتمتع بإمكانيات كبيرة جعلتها مطلوبة بقوة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي رغم ارتفاع أسعارها. ومع الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الكهربائية بالأسواق العالمية، فإن البعض يلجأ للحصول على موديلات مستعملة، وهي الخيار الأمثل للراغبين في شراء السيارات الكهربائية مع الارتفاع الكبير والمبالغ فيه لأسعارها على مستوى الأسواق العالمية المختلفة بشكل رئيسي.
دودج تشارجر

سيارات فشلت في العودة بعد إيقاف إنتاجها

تتمتع العديد من السيارات بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الشركات العالمية تصر على إعادتها مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من توقف إنتاجها بشكل رسمي، إلا أن بعض تلك المحاولات قد لا تنجح. وتراهن دومًا العديد من الشركات، في محاولات إعادة تلك السيارات، على العديد من التقنيات الجديدة، سواء على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، إلا أن بعض تلك الموديلات لم تكن مقنعة بالنسبة للعديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي كتب نهايتها بشكل رئيسي.
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دودج تشارجر

سيارات فشلت في العودة بعد إيقاف إنتاجها

تتمتع العديد من السيارات بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الشركات العالمية تصر على إعادتها مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من توقف إنتاجها بشكل رسمي، إلا أن بعض تلك المحاولات قد لا تنجح. وتراهن دومًا العديد من الشركات، في محاولات إعادة تلك السيارات، على العديد من التقنيات الجديدة، سواء على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، إلا أن بعض تلك الموديلات لم تكن مقنعة بالنسبة للعديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي كتب نهايتها بشكل رئيسي.
تيسلا 3

تيسلا تسيطر.. سيارات كهربائية بإمكانيات فاخرة

يظن البعض أن الإمكانيات الفنية العالية، وبالأخص التي تتمتع بها السيارات الكهربائية، قد تتعارض مع إمكانية امتلاك تقنيات فاخرة ضخمة في تلك الموديلات، إلا أن بعض السيارات استطاعت الجمع بين العديد من المميزات الفنية والتكنولوجية بشكل رئيسي. وتراهن العديد من الشركات المصنعة للسيارات، وبالأخص تلك التي تمتلك تاريخًا في إنتاج الموديلات الفاخرة، على وضع القدرات التكنولوجية المتطورة بجانب التطور الفني الذي تحظى به السيارات الكهربائية، والتي باتت مطلوبة بقوة في العديد من الأسواق العالمية.
تويوتا كامري )

هذه السيارات الأكثر توفيرًا في استهلاك الوقود

تراهن دومًا العديد من الشركات العالمية على الإمكانيات الواسعة والتكنولوجيا الخاصة في السيارات التي تنتجها بالأسواق العالمية، إلا أن استهلاك الوقود والمستويات الاقتصادية التي قد تقدمها الموديلات المختلفة من بين أهم الأمور التي يرغب بها جمهور السيارات بشكل أساسي. وتحاول العشرات من الشركات المنافسة من خلال جعل موديلاتها اقتصادية في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يجتذب فئات جماهيرية مختلفة في الأسواق العالمية، وبالأخص البلدان التي تعاني فقرًا أو سوء الأحوال الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعلهم يقبلون على شرائها.
PORSCHE MISSION E

بورش تسيطر.. أفضل السيارات الفاخرة بالأسواق العالمية

تمتلك السيارات الفاخرة على مستوى الأسواق العالمية إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تكون جاذبة للجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن هناك فئات تفضل دومًا تلك الموديلات، نظرًا للقدرات الفنية والأدائية التي تتمتع بها، بما يخدم احتياجات تلك الشريحة الضخمة من الجماهير عالميا. وتتنافس العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على إنتاج العشرات من الموديلات التي لها قدرات فنية وتقنية كبيرة، إلا أن بعض تلك السيارات تستطيع أن تبرز قدراتها على مستوى الأسواق بفضل ما تتمتع به من إمكانيات، الأمر الذي يميزها بشكل رئيسي عن الموديلات الأخرى.
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