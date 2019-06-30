أشهر ألوان السيارات في الأسواق 2020

من المقرر أن تعتمد شركات السيارات العالمية على العديد من الألوان الجديدة بشكل كبير في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي يعني ظهورها بقوة في المستقبل

تحرير:محمود نبيل ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥١ م

لون سيارة

تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في السيارات على الشكل الخارجي كأحد أهم عوامل الجذب بالنسبة للعديد من الشرائح الجماهيرية، وبالأخص الألوان التي تستطيع جذب شرائح مختلفة من الجماهير في الأسواق العالمية خلال المستقبل القريب. وخلال العام الجاري، أعلنت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من الألوان الغريبة، والتي تقدر على جذب فئات جماهيرية متعددة خلال الأسواق العالمية، لا سيما أن عنصر الشكل يعد من أهم العوامل التي يمكن الرهان عليها بقوة في المستقبل.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بشؤون السيارات على مستوى الأسواق العالمية، ألوان الموديلات الأكثر انتشارًا في العام المقبل. إسبريسو ميتاليك من المتوقع أن يكون اللون الجديد هو أحد الرهانات القوية التي ستعتمد عليها العديد من الشركات العالمية، وبالأخص بويك، التي أعلنت بالفعل عن هذه الدرجة