السودان.. دعوات للتوجه إلى القصر الجمهوري

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م

تظاهرات السودان - صورة أرشيفية

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه: "نداء هام.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء، وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف". وشارك، اليوم، آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في منطقة باري شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت شرق العاصمة، ضد متظاهرين كانوا يهتفون: "حكم مدني حكم مدني". كما استخدمت القوات الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد، حسب شهود عيان.وأمس السبت، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان