الشهر العقاري: خفض رسوم توثيق العقارات لـ2000 جنيه

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ م

عقارات

قررت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تخفيض رسوم توثيق وشَهر عقد بيع عقار، تشجيعا للمواطنين على تسجيل ما لديهم من عقارات، لتصبح ألفي جنيه عن كل شَهر أو تصرف بشأن الوحدة العقارية. وأكدت المصلحة، أنه تم تخفيض رسوم التوثيق والشَهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى.

المادة الأولى: «لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وجميع الأعمال اللازمة لإتمامه – بما في ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونا، مبلغ ألفي جنيه عن شهر كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية