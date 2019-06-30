أزمة بسبب غلق المخابز بالإسكندرية.. والتموين توضح

تحرير:محمد مجلي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٧ م

صورة أرشيفية

شهدت مدينة الإسكندرية أزمة بين المواطنين وأصحاب المخابز، حيث شكى مواطنون من غلق عدد كبير من المخابز خلال اليومين الأخيرين من كل شهر، وفوجئ المواطنون بغلق المخابز اليوم الأحد، فيما نفى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد عن غلق المخابز، مشيرًا إلى أنه لا إقبال على شراء الخبز في آخر يوم من كل شهر، نظرًا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل ذلك، تمهيدًا لصرف النقاط، والتي تبدأ في الصرف اليوم الأول من كل شهر.

وقال وكيل الوزارة، إنه حفاظا على المال العام يتم السماح لبعض المخابز بأن تتقدم بطلب صيانة شهري، في مثل هذا اليوم، إلى الإدارة التموينية المختصة وتقوم الإدارة بفحصه والموافقة عليه وفقا لاحتياج المنطقة وعدد المخابز بها ولا تسمح بالتوقف للصيانة إلا لعدد محدود من المخابز، فيما تعمل بقية المخابز بصورة طبيعية. وأوضح،