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مقتل متظاهر سوداني.. والمعارضة تتحرك صوب قصر الرئاسة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
أعلنت لجنة "أطباء السودان"، مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الأحد، برصاص مباشر في الصدر، وذلك خلال تظاهرات "عطبرة"، كما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق ملايين المتظاهرين في الخرطوم. من جانبها، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتظاهرين الى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في وقت نفذت فيه قوات الأمن السودانية اليوم انتشاراً أمنياً كثيفاً، وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
وشارك آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت
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مظاهرات السودان

السودان.. دعوات للتوجه إلى القصر الجمهوري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه: "نداء هام.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء، وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف". وشارك، اليوم، آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم.
علم-الكويت

الكويت تنهي خدمة 116 وافدا ضمن خطة التكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 116 وافدا يعملون بقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيري، في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي الصادر في عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس في 2017.
وزير-شؤون-القدس فادي الهدمى

بعد اعتقاله بساعات.. إسرائيل تفرج عن «وزير القدس»

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي تم اعتقاله صباح اليوم الأحد، بعد مداهمة منزله في مدينة القدس، إلى جانب 23 فلسطينيا في الضفة الغربية. ونقلت وكالة "وفا" عن المحامي مهند جبارة، الذي ترافع عن الوزير، إن الاعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين الإسرائيلي المتطرف في الأيام الأخيرة ضد حكومة الاحتلال في أعقاب الجولة الأخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس التشيلي في المسجد الأقصى، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية.
مظاهرات السودان

مظاهرات بالسودان.. والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

شارك آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت شرق العاصمة، ضد متظاهرين كانوا يهتفون: "حكم مدني حكم مدني". كما استخدمت القوات الغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد، حسب شهود عيان.
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مظاهرات السودان

السودان.. دعوات للتوجه إلى القصر الجمهوري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه: "نداء هام.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء، وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف". وشارك، اليوم، آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم.
مظاهرات-في-السودان (2)

هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

على خلفية تطورات الأحداث بالخرطوم، وارتفاع وتيرة الصراع بالسودان عقب عزل البشير في أبريل الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب قولها: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت ماكيلا جيمس، خلال الساعات الماضية، أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".
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البشير في السجن.. يأكل «دليفري» ويشتكي من البعوض

بعد أن سقط نظامه في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2019، ويقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلف القضبان في سجن "كوبر" شديد الحراسة. إلا أن حياة الرئيس المخلوع خلف الجدران، تختلف عن غيره من المساجين الموجودين في السجن شديد الحراسة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن البشير يتناول وجباته من خارج السجن، ويتم جلبها له "مغلفة" مع كميات من عصير الفاكهة. وأضافت المصادر لصحيفة "التيار" السودانية أن سلطات السجن بدأت في رش مبيدات البعوض داخل ساحات السجن، السبت الماضي.
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صحيفة سودانية: بث محاكمة البشير على الهواء

قال مصدر، اليوم الثلاثاء، إن محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، سوف يتم بثها على الهواء مباشرة، إذ سيحاكم عىل كافة الجرائم التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، ومن أبرز هذه التهم "الإبادة الجماعية في إقليم دارفور"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، نقلا عن صحيفة "الانتباهة" السودانية. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني برئاسة الفرية أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن أنه لن يتم السماح بمحاكمة أي مواطن سوداني خارج حدود الدولة، مؤكدا أن محاكمة البشير ستنقل على الهواء مباشرة.
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