مقتل متظاهر سوداني.. والمعارضة تتحرك صوب قصر الرئاسة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

مظاهرات السودان

أعلنت لجنة "أطباء السودان"، مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الأحد، برصاص مباشر في الصدر، وذلك خلال تظاهرات "عطبرة"، كما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق ملايين المتظاهرين في الخرطوم. من جانبها، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتظاهرين الى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في وقت نفذت فيه قوات الأمن السودانية اليوم انتشاراً أمنياً كثيفاً، وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

وشارك آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري شمال الخرطوم، وفي منطقتي معمورة واركويت