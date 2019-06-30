رياضة

الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
كهربا
كهربا
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
وأوضح رئيس الزمالك، أن كهربا ليس بإمكانه التوقيع لأي ناد مهما حدث بسبب ارتباطه بهذا العقد إلا بعد موافقة الزمالك، معلقًا: «كهربا مش رايح الأهلي، وما تخلوش حد يضحك عليكم، والأهلي مايقدرش ياخد لاعب من رئيس الزمالك.. أنا اللى خدت قبله عبدالله السعيد الموسم اللي فات، وزي ما أخدث قبل كده عمرو زكي وأحمد
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محمد صلاح

ليفربول يدعم محمد صلاح قبل صدام أوغندا

واصل نادي ليفربول دعم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الذي يتواجد حاليًا رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، ويستعد اليوم لمواجهة منتخب أوغندا في ختام دور المجموعات بحثًا عن حسم صدارة المجموعة الأولى، وتحتل مصر الصدارة برصيد 6 نقاط من الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف وعلى الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، بينما تتواجد أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بالفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد والتعادل مع زيمبابوي 1-1، وتحتاج مصر للفوز أو التعادل اليوم لضمان التأهل في صدارة المجموعة.
جنش (2)

مدير المنتخب يكشف موعد سفر جنش إلى ألمانيا

كشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني أن محمود جنش، حارس مرمى الفراعنة، ونادي الزمالك، سيسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج خلال 48 ساعة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن جنش طلب البقاء في المعسكر لحين سفره لألمانيا، ووافق الجهاز الفني على طلبه، وكان جنش قد أُصيب خلال مران الفراعنة، يوم الجمعة الماضي، وتم نقله للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في «وتر إكيليس»، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة.
رمضان-صبحى

الأهلي يتحرك إلى إنجلترا لإتمام صفقة رمضان صبحي

كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمفوض بشئون كرة القدم، المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي؛ وذلك لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لاستمرار رمضان مع الأهلي في الموسم الجديد، وجاء قرار رئيس النادي لرغبة الأهلي الشديدة في بقاء رمضان صبحي ضمن صفوفه وبعد فترة طويلة من التفاوض مع النادى الإنجليزى للوصول لاتفاق منطقى بخصوص الشروط المالية وهناك وقت يتم استهلاكه فى إرسال واستقبال المكاتبات بين الطرفين.
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كهربا

رئيس الزمالك عن كهربا: الأهلي ما يقدرش ياخد لاعب مني

تحدث رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن أنباء انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلًا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات قادمة، حيث أن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منهم عامين فقط. وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن توقيع كهربا الأهلي وهو ما نفاه وكيله وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه.
كهربا

هل طلب كهربا فسخ تعاقده مع الزمالك؟ الجبلاية ترد

في تطور جديد للأحداث المتلاحقة حول أزمة محمود "كهربا" لاعب الزمالك، نفى وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن تقديم اللاعب شكوى للمطالبة بفسخ عقده مع ناديه، حيث قال العطار في تصريحات خاصة "للتحرير"، إن عقد كهربا ممتد مع الزمالك عامين واللاعب لم يقدم أي شكوى كما تردد. وترددت أنباء أمس الخميس عن توقيع محمود عبدالمنعم كهربا للنادي الأهلي وهو ما نفاه وكيله اللاعب وأكد أن كهربا مرتبط بعقد مع نادي الزمالك يمتد لمدة موسمين ولا يحق له التوقيع لأي ناد آخر إلا بموافقة ناديه الحالي.
كهربا-الزمالك (1)

مصدر مُقرب من كهربا يكشف حقيقة انتقاله للأهلي

كشف مصدر مُقرب من محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المُنتشرة في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية بشأن انتقاله لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث قال المصدر: "كل ما يُقال عن توقيع كهربا للأهلي ليس صحيحا على الإطلاق، وغير حقيقي". وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن محمود كهربا يحترم تماما عقده الممتد مع نادي الزمالك، ولن يوقع لأي فريق آخر مهما كان اسمه وقيمته، دون علم مسؤولي الزمالك".
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رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
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