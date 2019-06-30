الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

كهربا

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».

وأوضح رئيس الزمالك، أن كهربا ليس بإمكانه التوقيع لأي ناد مهما حدث بسبب ارتباطه بهذا العقد إلا بعد موافقة الزمالك، معلقًا: «كهربا مش رايح الأهلي، وما تخلوش حد يضحك عليكم، والأهلي مايقدرش ياخد لاعب من رئيس الزمالك.. أنا اللى خدت قبله عبدالله السعيد الموسم اللي فات، وزي ما أخدث قبل كده عمرو زكي وأحمد

وأوضح رئيس الزمالك، أن كهربا ليس بإمكانه التوقيع لأي ناد مهما حدث بسبب ارتباطه بهذا العقد إلا بعد موافقة الزمالك، معلقًا: «كهربا مش رايح الأهلي، وما تخلوش حد يضحك عليكم، والأهلي مايقدرش ياخد لاعب من رئيس الزمالك.. أنا اللى خدت قبله عبدالله السعيد الموسم اللي فات، وزي ما أخدث قبل كده عمرو زكي وأحمد الكأس ولاعيبة تانية كتير».



وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك؛ ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.