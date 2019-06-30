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قبل إطلاقها غدا.. تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد: 30 مركزا و7 مستشفيات وتدريب 200 ممرضة.. والاستفادة بخبراء من اليابان وإنجلترا والهند.. والدولة تتحمل علاج غير القادرين
تحرير:شيماء رشاد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م
منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد
منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد
تُطلق محافظة بورسعيد، غدا الإثنين، الأول من يوليو، إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ولمدة شهرين تجريبيا، إذ انتهت وزارة الصحة من وضع اللمسات الأخيرة للمنظومة الجديدة بعد إعادة تأهيل وتجهيز 30 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات عامة ومركزية بأحدث الأجهزة والمعامل والمستلزمات العلاجية وميكنتها لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.
المستشفيات الخاضعة للمنظومة أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي سينطلق التشغيل التجريبي لها غدا ولمدة شهرين، وتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام إلى مستشفى الحياة بورفؤاد، ومستشفى بورسعيد العام
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الرئيس-السيسي (3)

السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في قمة العشرين

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، إلى أرض الوطن، قادمًا من اليابان بعد زيارة استغرقت عدة أيام، شارك خلالها فى "قمة العشرين" بمدينة أوساكا اليابانية. وتأتى زيارة السيسى، إلى اليابان للمشاركة فى قمة العشرين تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة. وعقد الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى قمة العشرين، لقاءات جماعية وثنائية، شملت 8 من زعماء أهم وأكبر دول العالم، فضلا عن لقاءات مثمرة مع 4 من كبار المسؤولين الدوليين.
عبد الفتاح السيسى (1)

السيسي يصدق على ربط الموازنة العامة لسنة «2019-2020»

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد. ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في أثناء جلسته العامة، في 24 يونيو الجاري، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019 / 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019 / 2020.
عدادا-كهرباء (2)

الزيادة تطبق غدا.. اعرف أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بزيادة 14,9% عن العام الماضي، تُطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، الأول من شهر يوليو، الأسعار الجديدة على مختلف شرائح الاستهلاك التي أعلنت عنها الوزارة رسميًّا أكثر من مرة. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال في مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، الذي أقيم في 21 مايو الماضي، إن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح الوزير أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5.
نقابة-الأطباء

انتخابات نقابة الأطباء.. صراع الاستقلال والتجديد

ساعات قليلة متبقية على غلق باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، حيث بلغ عدد المرشحين على مقعد نقيب أطباء مصر حتى اليوم 16 مرشحًا، بينما بلغ إجمالي المرشحين على جميع المقاعد فوق السن وتحت السن والنقابات الفرعية 98 مرشحًا، وما إن قاربت اللجنة على غلق باب الترشح حتى بدأت حرب التصريحات بين المرشحين الذين انقسموا إلى فئتين، واحدة تدعو لضرورة التجديد وضخ دماء جديدة بالنقابة، وأخرى تدعم تيار الاستقلال.
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عادل-الغضبان

تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".
وزيرة-الصحة-هالة-زايد- (1)

"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (2)

وزيرة الصحة تتفقد تطورات منظومة التأمين في بورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 5 وحدات صحية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما تفقدت وحدة صحة الكويت للرعاية الأولية، المقرر انطلاقها شهر يوليو المقبل، واطلعت على تطبيق المنظومة الإلكترونية داخل الوحدة وميكنة كل أقسامها، كما اطلعت على بدء إنشاء ملف إلكتروني لكل مواطن مسجل في نطاق الوحدة، كما استمعت لشكاوى مواطنين بشأن سوء الخدمات الطبية المقدمة.
عبد الفتاح السيسى (3)

السيسي يكرم أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة

بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددا من أسر وأبناء شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وأصحاب الهمم، في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وشهداء القوات المسلحة هم: الرائد رامي عبد المنعم الجوهري تسلم التكريم زوجته وأبنه آسر، والنقيب عبد القادر مجدي محمد رمضان تسلم التكريم زوجته وابنته لارين، والرقيب صبري محمد أحمد حسين تسلم التكريم زوجته وابنته حبيبة، العريف فريد مجدي فريد تسلم التكريم زوجته وابنته سيلا، العريف أحمد حبيب على أحمد تسلم التكريم زوجته وابنته سارة.
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