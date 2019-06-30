قبل إطلاقها غدا.. تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد: 30 مركزا و7 مستشفيات وتدريب 200 ممرضة.. والاستفادة بخبراء من اليابان وإنجلترا والهند.. والدولة تتحمل علاج غير القادرين

تحرير:شيماء رشاد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

تُطلق محافظة بورسعيد، غدا الإثنين، الأول من يوليو، إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ولمدة شهرين تجريبيا، إذ انتهت وزارة الصحة من وضع اللمسات الأخيرة للمنظومة الجديدة بعد إعادة تأهيل وتجهيز 30 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات عامة ومركزية بأحدث الأجهزة والمعامل والمستلزمات العلاجية وميكنتها لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.

المستشفيات الخاضعة للمنظومة أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي سينطلق التشغيل التجريبي لها غدا ولمدة شهرين، وتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام إلى مستشفى الحياة بورفؤاد، ومستشفى بورسعيد العام

المستشفيات الخاضعة للمنظومة

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي سينطلق التشغيل التجريبي لها غدا ولمدة شهرين، وتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام إلى مستشفى الحياة بورفؤاد، ومستشفى بورسعيد العام إلى السلام بورسعيد، بالإضافة إلى التضامن، والنساء والولادة، ومستشفى أطفال النصر التخصصي، ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة، ومستشفى الرمد التخصصي.

وتتعاقد هيئة الرقابة الصحية بالقانون مع المستشفيات الخاصة بعد حصولها على شهادة الاعتماد والجودة، للمشاركة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، وأن وزارة الصحة سيتوقف دورها عند خدمات الإسعاف والطب الوقائي بعد تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد في جميع المحافظات.

تدريب الكوادر الطبية

وكشف الدكتور أحمد السبكي نائب وزيرة الصحة للإشراف والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، عن البرنامج التدريبي للكوادر البشرية العاملة في مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، على مرحلتين، الأولى تعتمد على التدريب في إنجلترا، والمرحلة الثانية التدريب على رأس العمل في مصر على أيدي خبراء من المملكة المتحدة، بهدف التعرف على خط سير المريض داخل منظومة التأمين الصحي في إنجلترا، لتطبيقها في مصر.

وتابع أن البرنامج التدريبي يشمل أيضا تدريب 200 ممرضة، وإداري، بالإضافة إلى رؤساء أقسام الجودة، ومكافحة العدوى، وغيرهم من الصف الثاني من الإداريين، من خلال شركة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف السبكي، أنه سيتم الاستعانة بوفد من الخبراء اليابانيين لتدريب الأطقم الطبية بالمستشفيات على أنظمة الجودة وفقا للمعايير العالمية، ووفقا لمنحة "الجايكا" التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الياباني، لرفع نظم الجودة والتأهيل بالمستشفيات، بالإضافة إلى وفود طبية من الشركات الهندية تم التعاقد معهم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لمتابعة منظومة العمل داخل الرعاية والأساسية ونظم الإحالة بالمستشفيات ولمدة 5 أشهر.

ولفت السبكي، إلى أنه تم وضع نظام رواتب عادل لجميع العاملين بالمنظومة الجديدة ينافس القطاع الخاص، حرصًا من الدولة على رفع أجور الأطباء والعاملين بالمنظومة الجديدة لجعلها جاذبة لكافة الخبرات الطبية، إذ إن الأطباء المقيمين سيحصلون على 10 إلى 12 ألف جنيه شهريا، والطبيب المقيم تخصصات نادرة "رعاية، تخدير، الطوارئ" من 11 إلى 13 ألف جنيه شهريا، والأخصائى من 14 لـ16 ألف جنيه شهريا، والأخصائى تخصصات حرجة من 15 لـ17 ألف جنيه شهريا، والاستشارى من 17 لـ22 ألفا شهريا.

نظام العمل في المنظومة

وقال عادل تعيلب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إن العمل فى المنظومة يتم من خلال الانتداب الفوري من المديريات الأصلية لأطباء الصحة، ونظام الإعارة من الجامعات لأطباء الجامعات، ومن خلال التعاقد الكامل للطبيب الحر أو الطبيب القائم بإجازة بدون راتب.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة وأمن وتغذية، للمستشفيات، والوحدات المشتركة بالمنظومة، والجميع يلتزم بزي رسميّ مُوحد، كما تم التنسيق مع عددٍ من البنوك؛ للمساهمة في تأثيث بعض المستشفيات.

وأضاف تعيلب، أنه تم التعاقد مع شركة فودافون بتكلفة 100 مليون جنيه إسترلينى لتأسيس نظام جديد لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وتم الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئات، وتم حصر عدد العاملين في قطاع الصحة ببورسعيد، وسيتم التسكين للعاملين في الهيئات، ومعظمهم من العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة.

ثلاث هيئات بإشراف وزارة الصحة

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، صرحت بأن إدارة المنظومة الصحية في النظام الجديد، ستتم من خلال ثلاث هيئات: الأولى وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تتبع وزيرة الصحة والسكان مباشرة، وهي الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية ومعايير طبية موحدة من خلال تجمع المستشفيات «وزارة الصحة، والقطاع العلاجي، والمؤسسة العلاجية، والمستشفيات التعليمية» تحت مظلة واحدة.

والثانية وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتكون مهمتها وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، ومراقبة واعتماد تطبيق المعايير على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقييم واعتماد مقدمي الخدمات الطبية.

والثالثة وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات وتوقيع التعاقدات مع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتمويل وشراء الخدمة من الأماكن غير التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

600 مليار جنيه سنويا لمنظومة الصحة

خصص ميزانية 600 مليار جنيه سنويا، تتحمل الدولة 200 مليار، وتحصل من الموظفين بنسبة 5% من الراتب التأميني، بواقع 1% من الموظف و4% من جهة العمل، بالإضافة لـ3% على الزوجة غير العاملة، و 1% عن كل مُعال، بحد أقصى 7% من الراتب وتتحمل الدولة الفرق.

وتتحمل الدولة 200 مليار جنيه من تكلفة المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل وذلك عن غير القادرين، كما تشمل نحو 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من 2 لتر، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، وأيضًا جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

قيمة الاشتراك في المنظومة الجديدة

كما أعلنت الوزارة أن المستفيدين هم المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%، والمؤمن عليهم من الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر، وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

كما شمل القانون العاملين الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويلتزم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم سابقا بدفع 3% عن المعالين: "الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن"، و2%من قيمة المعاش الشهري للمؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات.

وألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، بما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

المستفيد من التأمين الشامل

التأمين الصحى الشامل الجديد يغطى كل المواطنين وأسرهم، وبالنسبة لغير القادرين وأسرهم فالدولة متكفلة بهم وتتحمل الاشتراكات وكامل تكاليف الفحص والعلاج.