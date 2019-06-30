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بموقع مزيف.. ترامب يبدأ حربه «القذرة» ضد جو بايدن

تقول مقدمة الموقع إن "العم جو عاد ليضع يده على مشاكل أمريكا، وهو مستعد للتعامل معها بشكل عملي"، في إشارة إلى مزاعم تتعلق بقيامه بلمس العديد من النساء بشكل غير لائق.
تحرير:أحمد سليمان ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م
جو بايدن
جو بايدن
يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت المناظرات الانتخابية بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لعام 2020، والتي سينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مرشحا يأتي على رأسهم، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وفي محاولة لتشويه سمعة المرشح الأقرب للفوز بدعم الديمقراطيين، بدأ ترامب ومؤيدوه حربهم "القذرة" ضده، حيث أنشأ شخص مرتبط بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، موقعا مزيفا لحملة "جو بايدن" على الإنترنت.
وتتبعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صاحب موقع بعنوان "JoeBiden.info"، يعرض معلومات مضللة عن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي البارز لانتخابات لعام 2020، كما يحتوي الموقع أيضًا على صور متحركة وهو يلمس النساء بطرق جعلتهن يشعرن بعدم الراحة. واعترف باتريك مولدين، وهو متخصص في الوسائط الرقمية عمل
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اف 22

واشنطن تعزز وجودها في الخليج بمقاتلات «إف ـ 22»

دفع تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري، خاصة في منطقة الخليج على وقع هذا التوتر بين البلدين استعدادا لكل السيناريوهات المطروحة. وفي هذا الإطار نشرت واشنطن لأول مرة، مقاتلات "شبح" من طراز "إف - 22" في قطر، حيث أفادت القيادة العسكرية المركزية للقوات الجوية الأمريكية، في بيان لها أنه تم نشر مقاتلات شبح "إف - 22 رابتور"، للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية، دون تحديد عدد الطائرات التي تم إرسالها، وأظهرت صورة موزعة 5 مقاتلات طراز "إف - 22"، وهي تحلق فوق قاعدة العديد الجوية في قطر.
ستيفاني جريشام

حراس كيم يعتدون على المتحدثة باسم ترامب

تعرضت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي تولت عملها مؤخرا، لإصابة خلال العمل اليوم الأحد، حيث تعرضت لكدمات عندما اندلعت مشاجرة بين حراس الأمن الكوريين الشماليين وأعضاء وسائل الإعلام الذين حاولوا الاقتراب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في أثناء تصافحهم في المنطقة المنزوعة السلاح، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس، وحسب ما ورد كانت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض تحاول منع الحراس من الاعتداء على الصحفيين.
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ماذا قال ترامب لكيم قبل دخوله كوريا الشمالية؟

استأذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قبل عبور خط الحدود، كأول رئيس أميركي تطأ قدماه بيونج يانج. وقال ترامب للصحفيين: "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، وكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا شرف". وقال ترامب: "اليوم يوم عظيم للعالم"، وذلك بعد أن أصبح أول رئيس أميركي تطأ قدماه كوريا الشمالية، عندما التقى زعيمها كيم جونج أون في المنطقة المنزوعة السلاح، بين الكوريتين، وصافح ترامب كيم في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل يسير خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة.
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زيارة ترامب تفتح باب التفاوض مجددًا مع كيم جونج أون

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوريا الشمالية في أثناء حضوره لقمة مجموعة العشرين، التي انتهت أمس السبت، برغبته في زيارة كوريا الشمالية عبر التوجه للحدود الفاصلة مع جارتها الجنوبية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة أخيرة لإنهاء الخلافات بين البلدين. وقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذا العرض، مؤكدًا رغبته في إجراء لقاء ثالث مع الرئيس الأمريكي من أجل إيجاد حل نهائي وجذري بشأن العديد من الملفات السياسية، وعلى رأسها القدرات النووية والتجارب الصاروخية لبيونج يانج.
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رفض التعيين.. ترامب يعلن رحيل القائم بأعمال «الدفاع»

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الثلاثاء، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن القائم بأعمال وزير الدفاع في البلاد، باتريك شاناهان، قرر عدم المضي قدما في إجراءات تعيينه بشكل دائم مؤكدا أنه اختار مارك إسبر لهذا المنصب. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه على الرغم من أن شاناهان قام بعمله بشكل رائع إلا أنه قرر عدم المضي قدمًا في هذا الأمر "كي يكرس المزيد من الوقت لعائلته". وأكد ترامب أنه اختار مارك إسبر ليشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من باتريك شانهان.
كيم وشي في الصين

أهداف مشتركة وراء قمة كيم وشي المفاجئة

يسافر الرئيس الصيني شي جين بينج إلى كوريا الشمالية، للقاء الزعيم كيم جونج أون هذا الأسبوع بهدف تقوية العلاقات بين البلدين، والتي تشهد بعض الأزمات أحيانا، في الوقت الذي يخوض فيه كل منهما نزاعا مع الولايات المتحدة، حيث تواجه بكين حربا تجارية مع واشنطن، فيما توترت العلاقة بين كيم وترامب بسبب الأسلحة النووية. فيما يلي نظرة على ما قد يحاول كل من شي وكيم تحقيقه خلال أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عاما بعد أن التقى الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، كيم جونج إيل الزعيم الكوري الشمالي السابق، في بيونج يانج في عام 2005.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
ترامب-مع-الجيش-الأمريكي

بألف جندي.. أمريكا تستعد لمواجهة تهديدات إيران

على مدار الأسابيع الماضية، شهدت المنطقة أحداثا عدة ساهمت في رفع حدة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث تواجه الأخيرة اتهامات بالوقوف وراء الهجمات على السفن التجارية أمام سواحل الإمارات في مايو الماضي، وناقلات النفط في خليج عمان الخميس الماضي. وفي تصعيد أمريكي جديد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، أن واشنطن سترسل ألف جندي أمريكي وموارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، وذلك "استجابة لطلب من القيادة المركزية الأمريكية، ونصيحة رئيس هيئة الأركان المشتركة وبالتشاور مع البيت الأبيض" وفقا للقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان.
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