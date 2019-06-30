بموقع مزيف.. ترامب يبدأ حربه «القذرة» ضد جو بايدن

تقول مقدمة الموقع إن "العم جو عاد ليضع يده على مشاكل أمريكا، وهو مستعد للتعامل معها بشكل عملي"، في إشارة إلى مزاعم تتعلق بقيامه بلمس العديد من النساء بشكل غير لائق.

تحرير:أحمد سليمان ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٢ م

يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بدأت المناظرات الانتخابية بين المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لعام 2020، والتي سينافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. ويشارك في هذه الانتخابات نحو 25 مرشحا يأتي على رأسهم، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وفي محاولة لتشويه سمعة المرشح الأقرب للفوز بدعم الديمقراطيين، بدأ ترامب ومؤيدوه حربهم "القذرة" ضده، حيث أنشأ شخص مرتبط بحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، موقعا مزيفا لحملة "جو بايدن" على الإنترنت.

وتتبعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صاحب موقع بعنوان "JoeBiden.info"، يعرض معلومات مضللة عن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي البارز لانتخابات لعام 2020، كما يحتوي الموقع أيضًا على صور متحركة وهو يلمس النساء بطرق جعلتهن يشعرن بعدم الراحة. واعترف باتريك مولدين، وهو متخصص في الوسائط الرقمية عمل

وتتبعت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صاحب موقع بعنوان "JoeBiden.info"، يعرض معلومات مضللة عن نائب الرئيس السابق والمرشح الديمقراطي البارز لانتخابات لعام 2020، كما يحتوي الموقع أيضًا على صور متحركة وهو يلمس النساء بطرق جعلتهن يشعرن بعدم الراحة.

واعترف باتريك مولدين، وهو متخصص في الوسائط الرقمية عمل في حملة ترامب لعام 2016، ويعمل في حملة إعادة انتخاب الرئيس، بدوره في إنشاء الموقع، والذي استخدمه لنشر محتوى مُضلل عن بايدن.

ويستقبل موقع الحملة المزيف، الزوار بصور لبايدن وهو يبتسم، ويقف أمام العلم الأمريكي، بجوار الصورة، هناك تصميم يحمل كلمة "بايدن 2020"، ورغم أنها لا تشبه التصميم الرسمي لحملة بايدن، الذي يتكون من كلمة "بايدن" فوقها كلمة "الرئيس"، إلا أن ذلك قد يخدع بعض الأشخاص الذين يجهلون الشعار الرسمي.

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وتقول مقدمة الموقع إن "العم جو عاد ليضع يده على مشاكل أمريكا، وهو مستعد للتعامل معها بشكل عملي"، في إشارة إلى مزاعم تتعلق بقيامه بلمس العديد من النساء بشكل غير لائق.

في الواقع، فإن فضيحة اللمس غير اللائقة التي ألقت بظلالها على الأيام الأولى من حملة بايدن هي الموضوع الرئيسي للموقع المزيف، حيث تقدمت العديد من النساء في وقت سابق من هذا العام للادعاء بأن بايدن تقارب منهن بشكل مفرط، بما في ذلك لمس أكتافهن أو تقبيلهن دون داع.

ويعرض الموقع الذي أسسه مولدين، مجموعة من الصور المتحركة التي تظهر بايدن يتعامل مع عدد من السيدات بطرق تعكس طبيعة هذه الادعاءات، إلا أن النساء اللواتي يظهرن في هذه الصور لسن نفس النساء اللائي اشتكين من سلوك بايدن.

وتشير مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى أن هذه الطريقة للدمج بين الادعاءات الحقيقية والادعاءات المزيفة، وسيلة استفاد بها الموقع في إرسال رسائله السياسية.

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ويبرز قسم آخر من موقع الويب المزيف، يشار إليه باسم "الإنجازات التشريعية"، مواقف سياسية غير حقيقية، اتخذها بايدن على مر السنين، وكانت بعض هذه التي ذكرها الموقع المزيف تشبه المواقف السياسية الحالية للرئيس ترامب.

وتشير إحدى العناصر إلى معارضة بايدن في التسعينيات لزواج المثليين من خلال تصويته على قانون الدفاع عن الزواج، الذي عرّف الزواج على أنه بين رجل وامرأة، بينما كان بايدن صريحًا خلال فترة ولايته كنائب للرئيس في الدعوة إلى الاعتراف الفيدرالي بحقوق زواج المثليين.

ومن الأمثلة الأخرى التي حددها مولدين تصويت بايدن عام 1982 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لصالح التعديل الدستوري الذي كان من شأنه أن يسمح للولايات بإلغاء قانون يسمح للسيدات بالإجهاض، وعلى الرغم من صحة هذه المعلومة، إلا أن الموقع تجاهل تصويت بايدن ضد التعديل نفسه في العام التالي.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، لم تشر حملة ترامب بشكل مباشر إلى علمها بأنشطة مولدين، على الرغم من أن متحدثا رسميا باسم الحملة، عبر عن تقديره للرسائل المؤيدة لترامب التي قام بها المؤيدون "من جانبهم".

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ولإخلاء المسؤولية القانونية، تقول إشارة صغيرة في الجزء السفلي من الموقع، إن الغرض منه هو "الترفيه وتقديم التعليقات السياسية"، وأضاف أنه "لا يتم تمويل الموقع من قبل أي مرشح أو لجنة أو منظمة"، مشيرا إلى "أنه مشروع ممول ذاتيا من مواطن أمريكي للمواطنين الأميركيين".