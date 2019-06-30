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«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م
مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية
مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية
في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
وتابع: "مسؤوليتنا حماية المسيرة المليونية، ولكن لا نضمن المندسين".وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، بيانا، قال فيه: "نداء مهم.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك
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صالح-الغريب

3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
مظاهرات-في-السودان (4)

مقتل متظاهر سوداني.. والمعارضة تتحرك صوب قصر الرئاسة

أعلنت لجنة "أطباء السودان"، مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الأحد، برصاص مباشر في الصدر، وذلك خلال تظاهرات "عطبرة"، كما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق ملايين المتظاهرين في الخرطوم. من جانبها، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتظاهرين الى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في وقت نفذت فيه قوات الأمن السودانية اليوم انتشاراً أمنياً كثيفاً، وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
مظاهرات السودان

السودان.. دعوات للتوجه إلى القصر الجمهوري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه: "نداء هام.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء، وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف". وشارك، اليوم، آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم.
علم-الكويت

الكويت تنهي خدمة 116 وافدا ضمن خطة التكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 116 وافدا يعملون بقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيري، في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي الصادر في عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس في 2017.
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محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي. وأكد دقلو، خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم، أنه لم يتم التوصل لاتفاق على نسبة التمثيل بالمجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. ودعا لحوار وطني جامع مع ألوان الطيف السياسي للتوصل لدستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفعالية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب.
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قوات الأمن السودانية تستخدم العنف لفض احتجاج طلابي

استخدمت قوات الأمن السودانية العنف، الإثنين، لفض احتجاج قام به عشرات الطلاب في الخرطوم للمطالبة بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير السلطة إلى مدنيين، بحسب وكالة "رويترز". وبحسب الوكالة، فإن المتظاهرين هتفوا "مدنية.. مدنية" لدى تجمعهم أمام جامعة الرباط الوطني في حي بري بالقرب من مقر وزارة الدفاع ولكن قوات الأمن سرعان ما طاردتهم وضربتهم بالهراوات. ووقعت احتجاجات خلال الليل في الخرطوم وعواصم ولايات أخرى منذ أن اقتحمت قوات الأمن اعتصاما أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو ما أدى إلى مقتل العشرات.
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
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«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
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