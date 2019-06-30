«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٨ م

مظاهرات في السودان - صورة أرشيفية

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".

وتابع: "مسؤوليتنا حماية المسيرة المليونية، ولكن لا نضمن المندسين".وأصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم، بيانا، قال فيه: "نداء مهم.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك