وزني كان 100 كيلو| حكاية سيدة أصيبت بالسكر بعد الحمل

الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بسكر الحمل هم أكثر عرضة لأن يكونوا زائدين في الوزن عند الولادة، ويعانون من السمنة المفرطة ويستمروا في تطوير مرض السكري من النوع الثاني

تحرير:فيروز ياسر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

رحلة شفاء سارة

هناك بعض الأمراض التي تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل، ومن بينها سكر الحمل، حيث يصبح الجسم غير قادر على التخلّص من السكريات وحرقها كما يجب، مما يزيد نسبة السكر في الدم، وعادة ما يصيب سكر الحمل ما يقرب 4% من السيدات، ويظهر خلال الشهر الخامس أو السادس من الحمل، والخبر المفرح أنها قد تتخلص منه بعد الولادة، حيث يعود السكر إلى نسبته الطبيعية لدى معظم السيدات، والقليل فقط من السيدات التي يبقى لديها هذا المرض؛ لأنها كانت عرضة له لكنه لم يظهر إلا في تلك الفترة.

كانت سارة دونكلي البالغة من العمر 31 عاما سعيدة بحملها وتنتظر مولودها، ليظهر اختبار البول إصابتها بسكر الحمل، حيث كانت تزن نحو 101.5 كيلوجرام، كما ارتفع وزنها بعد ولادة ابنتها ليصل إلى 118 كيلو جرام في عام 2017. وقالت سارة: «لم أكن أعتقد أن سكر الحمل سيؤثر علي لأنني شعرت بأن صحتى جيدة، كما لم