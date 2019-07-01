وزني كان 100 كيلو| حكاية سيدة أصيبت بالسكر بعد الحمل

الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بسكر الحمل هم أكثر عرضة لأن يكونوا زائدين في الوزن عند الولادة، ويعانون من السمنة المفرطة ويستمروا في تطوير مرض السكري من النوع الثاني
هناك بعض الأمراض التي تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل، ومن بينها سكر الحمل، حيث يصبح الجسم غير قادر على التخلّص من السكريات وحرقها كما يجب، مما يزيد نسبة السكر في الدم، وعادة ما يصيب سكر الحمل ما يقرب 4% من السيدات، ويظهر خلال الشهر الخامس أو السادس من الحمل، والخبر المفرح أنها قد تتخلص منه بعد الولادة، حيث يعود السكر إلى نسبته الطبيعية لدى معظم السيدات، والقليل فقط من السيدات التي يبقى لديها هذا المرض؛ لأنها كانت عرضة له لكنه لم يظهر إلا في تلك الفترة.
كانت سارة دونكلي البالغة من العمر 31 عاما سعيدة بحملها وتنتظر مولودها، ليظهر اختبار البول إصابتها بسكر الحمل، حيث كانت تزن نحو 101.5 كيلوجرام، كما ارتفع وزنها بعد ولادة ابنتها ليصل إلى 118 كيلو جرام في عام 2017.
وقالت سارة: «لم أكن أعتقد أن سكر الحمل سيؤثر علي لأنني شعرت بأن صحتى جيدة، كما لم
كانت سارة دونكلي البالغة من العمر 31 عاما سعيدة بحملها وتنتظر مولودها، ليظهر اختبار البول إصابتها بسكر الحمل، حيث كانت تزن نحو 101.5 كيلوجرام، كما ارتفع وزنها بعد ولادة ابنتها ليصل إلى 118 كيلو جرام في عام 2017.
وقالت سارة: «لم أكن أعتقد أن سكر الحمل سيؤثر علي لأنني شعرت بأن صحتى جيدة، كما لم أكن مصابة بالسكر قبل الحمل»، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
غالبا ما يرتبط سكر الحمل بالسمنة والعمر، لأن الأمهات الأكبر سنا هم الأكثر عرضة للخطر، وعادة ما يتم تشخيص سكر الحمل في نحو 28 أسبوعًا، لذلك كانت حالة سارة شديدة للغاية.
الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بسكر الحمل هم أكثر عرضة لأن يكونوا زائدين في الوزن عند الولادة، ويعانون من السمنة المفرطة ويستمرون في تطوير مرض السكري من النوع الثاني في الصغر أو المراهقة.
وتشير الأبحاث إلى أن سكر الحمل يرتبط بالتغيرات في الحمض النووي للطفل الذي لم يولد بعد، ولهذا تبحث كارين ليليكروب من جامعة ساوثهامبتون في ما إذا كانت الأمهات اللاتي يتبعن نظاما غذائيا صحيا يمكنهن الحماية من هذه التغيرات الوراثية.
أوضح الأطباء لها أنها ستحتاج إلى أخذ 8 حقن أنسولين يوميا لحماية صحة طفلتها التي لم تولد بعد، في البداية بكت كثيرا لهذا الأمر؛ لأنها لم تستطع أن تأخذ الإبرة بنفسها، ولكن ساعدها زوجها في النهاية، كما كان عليها إجراء عملية دقيقة لحساب الكربوهيدرات لتنظيم مستويات السكر في الدم.
ولدت إليانور، الفتاة الصغيرة وتبلغ من العمر الآن سنة و10 شهور، بعملية قيصرية في أغسطس 2017، كما كشفت سارة عن عدم قدرتها على الولادة الطبيعية- بسبب مشاكلها الصحية.
قبل ولادة طفلتها كانت سارة تأكل خبزا محمصا على الإفطار، وساندوتش ورقائق غداء، وبرجر ورقائق للعشاء، وكانت تبتعد عن تناول البسكويت والشيكولاتة ورقائق البطاطس، وبعد الولادة بدأت تناول الفاكهة الطازجة والزبادي الطبيعي الخالي من الدهون على الإفطار والدجاج المخبوز أو السمك وسلطة على الغداء، وحاولت أن تحصل فقط على 800 و1200 سعر حراري يوميا وتمارين لمدة ساعة، وبالفعل فقدت 24 كيلوجرام في 10 أشهر.
في نوفمبر 2018، أصبحت سارة حاملا مرة أخرى، ووقتها كانت تزن 60 كيلوجرام وشعرت أنها بصحة أفضل عن السابق، كما لم يكن لديها أي مؤشر على وجود سكر الحمل في هذه المرة.
تساءلت إحدى السيدات عن أن زيادة نسبة السكر في الدم تعني أنها تتناول الكثير من السكريات، وجاءت الإجابة على النحو التالي:
وجود كمية كبيرة من السكر في الدم يعني أن خلاياك لا تستجيب جيدًا للأنسولين، وهو الهرمون الذي يجب أن يحافظ على مستويات السكر في الدم طبيعية، بالنسبة لبعض السيدات فإن السمنة وعدم ممارسة الرياضة والوراثة قد تكون سببا لمرض السكري.
وطرحت امرأة أخرى سؤالا عن أنها والدتها مصابة بمرض السكري، لكنها تشعر بالضعف بسبب النظام الغذائي مقيد السعرات الحرارية أو الكثير من التمارين، كيف يمكن التعامل معها؟
وأجابت الطبيبة أن تبدأ بالمشي، ومن الممكن الخروج عن النظام مقيد السعرات الحرارية أو خفض نسبة السكر في المشروبات.