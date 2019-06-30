ثعابين سامة وحرباء بحوزة راكب بمطار القاهرة
٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م
ثعابين- أرشيفية
ثعابين سامة، أخفاها راكب مصري قادم من تايلاند داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك.. خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، اشتبه رجال الجمارك في راكب يجمل الجنسية المصرية، خلال محاولته الخروج من الصالة الخضراء، وسط الزحام، وبتوقيفه وعرضه على مدير الجمارك، تم عمل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وعثر بداخلها على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، بفتحها عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.
أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته،
أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
وأشار إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 11 مليونا و8 آلاف جنيه، والتعويضات المستحقة 22 مليونا و16 ألف جنيه، موضحا أن أحمد جعفري مدير عام جمارك أسوان قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بالواقعة وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة.