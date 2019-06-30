ثعابين سامة وحرباء بحوزة راكب بمطار القاهرة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٣ م

ثعابين- أرشيفية

ثعابين سامة، أخفاها راكب مصري قادم من تايلاند داخل أكياس من القماش، في محاولة لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولي، إلا أن يقظة رجال الجمارك حالت دون ذلك.. خلال إنهاء إجراءات الوصول على متن طائرة قادمة من بانكوك، اشتبه رجال الجمارك في راكب يجمل الجنسية المصرية، خلال محاولته الخروج من الصالة الخضراء، وسط الزحام، وبتوقيفه وعرضه على مدير الجمارك، تم عمل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وعثر بداخلها على 9 أكياس من القماش مخبأة داخل ملابس قديمة، بفتحها عثر بداخلها على 96 ثعبانا ساما وحرباء.

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته،