الزيادة تطبق غدا.. اعرف أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م

أسعار الكهرباء - صورة أرشيفية

بزيادة 14,9% عن العام الماضي، تُطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا الإثنين، الأول من شهر يوليو، الأسعار الجديدة على مختلف شرائح الاستهلاك التي أعلنت عنها الوزارة رسميًّا أكثر من مرة. وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال في مؤتمر الإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة، الذي أقيم في 21 مايو الماضي، إن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ 23%، لافتا إلى أن خطة رفع الدعم كان من المقرر أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح الوزير أنه مع ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التوجيه، هو تخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي يتم تطبيقها بدءًا من غدٍ الإثنين:الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشا بدلا من 22 قرشًا).الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو