3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

صالح الغريب

تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.

وزار أمس وزير الخارجية اللبناني، مراكز التيار الوطني الحر بمحافظة جبل لبنان، وقال إن المشاركة الضعيفة للمرأة في العمل السياسي حاليا، تعكس مستوى التراجع الذي وصلت إلى الحياة السياسية في لبنان، وهو ما يقتضي معالجة هذا الوضع وتصحيحه لزيادة مشاركة المرأة.وأضاف: "المرأة لديها قناعاتها، ورغم أنها قد تنجح