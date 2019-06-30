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3 مصابين في إطلاق نار على موكب وزير لبناني

٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
صالح الغريب
صالح الغريب
تعرض موكب وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين، صالح الغريب، لإطلاق نار من قبل أهالي بلدة قبر شمون بجبل لبنان، بحسب "روسيا اليوم". وقال الغريب، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسلحين أطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب، مشيرا إلى أن ثلاثة من مرافقيه أصيبوا بجروح وأن وأحدهم في حالة حرجة. وأضاف الغريب:"كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون، وتفاجأنا بوابل من الرصاص". وكانت حالة من التوتر تسود منطقة الشوف بجبل لبنان رفضا لزيارة وزير الخارجية، جبران باسيل.
وزار أمس وزير الخارجية اللبناني، مراكز التيار الوطني الحر بمحافظة جبل لبنان، وقال إن المشاركة الضعيفة للمرأة في العمل السياسي حاليا، تعكس مستوى التراجع الذي وصلت إلى الحياة السياسية في لبنان، وهو ما يقتضي معالجة هذا الوضع وتصحيحه لزيادة مشاركة المرأة.وأضاف: "المرأة لديها قناعاتها، ورغم أنها قد تنجح
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مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
مظاهرات-في-السودان (4)

مقتل متظاهر سوداني.. والمعارضة تتحرك صوب قصر الرئاسة

أعلنت لجنة "أطباء السودان"، مقتل أحد المتظاهرين، اليوم الأحد، برصاص مباشر في الصدر، وذلك خلال تظاهرات "عطبرة"، كما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق ملايين المتظاهرين في الخرطوم. من جانبها، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المتظاهرين الى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في وقت نفذت فيه قوات الأمن السودانية اليوم انتشاراً أمنياً كثيفاً، وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
مظاهرات السودان

السودان.. دعوات للتوجه إلى القصر الجمهوري

أصدر تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، بيانا، قال فيه: "نداء هام.. ندعو شعبنا الثائر في العاصمة التوجه للقصر الجمهوري، ونهيب بالجماهير الثائرة في كل مدننا وقرانا في الأقاليم الاتجاه بالمواكب صوب الساحات التي تحددها لجان الميدان؛ وذلك من أجل المطالبة بالقصاص للشهداء، وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف". وشارك، اليوم، آلاف السودانيين في تظاهرات حاشدة دعت لها "قوى الحرية والتغيير" لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة، فيما أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في 3 أحياء من الخرطوم.
علم-الكويت

الكويت تنهي خدمة 116 وافدا ضمن خطة التكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 116 وافدا يعملون بقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيري، في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي الصادر في عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس في 2017.
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الشرطة-الفرنسية (3)

المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
الشرطة-الفرنسية

إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب "رويترز". وذكرت محطة فرانس 3 التليفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا. وأفادت مصادر، في 16 يونيو الجاري، أن جنديا فرنسيا، أطلق النار على رجل كان يهدد الدورية التي كان في عدادها بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وجرت وقائع الحادثة، عندما شوهد رجل "يرتدي جلابية" داخل حرم مستشفى ديجينيت الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة.
احتجاجات-في-لبنان (1)

الحراك يشعل بيروت.. موازنة لبنان تغضب العسكريين

منذ سنوات يشهد الوضع الاقتصادي في لبنان تدهورا كبيرا، وفي ظل هذا الوضع المتردي قامت الحكومة اللبنانية بإجراءات تخفض من موازنة هذا العام، إذ تعهدت العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء إصلاحات وتخفيض النفقات مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات. وعلى وقع استمرار التحركات الشعبية الرافضة للمساس برواتب القطاع العام والعسكريين المتقاعدين وفرض الضرائب، أقرت الحكومة في مايو الماضي مشروع موازنة عام 2019، الذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المئة، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
بلدية-في-لبنان

لا مكان للمسلمين.. عنصرية «الحدث» تشعل لبنان

"لا للتأجير للمسلمين" شعار رفعته إحدى البلديات في لبنان، وهو ما أثار حالة من الجدل داخل هذا البلد الذي يضم أقلية مسيحية تشكّل نسبة 40% من السكان في لبنان. وتعود بداية القصة إلى المنشور الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتناع بلدية "الحدث" في قضاء بعبدا جنوب شرقي العاصمة اللبنانية بيروت، عن تأجير أحد المسلمين شقة في المنطقة، بسبب وجود قرار نافذ من البلدية بمنع تأجير أو بيع أي منازل للمسلمين؛ لـ"منع التغيير الديموجرافي في هذه المنطقة المسيحية".
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