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احمِ نفسك من الالتهابات الفطرية بـ 6 نصائح

تحتوي العديد من الكريمات التي تدعي أنها مضادة للفطريات في الواقع على الستيرويدات التي تزيد من العدوى بالفعل، حيث تجعل الفطريات أكثر مقاومة، متكررة ومعدية
تحرير:فيروز ياسر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
العناية بالوجه -تعبيرية
العناية بالوجه -تعبيرية
بعد الكشف عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد ببكتيريا في الوجه قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى الوفاة، فهناك حاجة إلى معرفة الالتهابات الفطرية الشائعة التي تصيب الجلد، حيث تحدث عندما تهاجم الفطريات مساحات كبيرة من الجسم وتنخفض قوة الجهاز المناعي. والفطريات تعيش في جسم الإنسان بعضها مفيد والآخر ضار، وعندما تغزو الفطريات الضارة الجسم، فقد يكون من الصعب قتلها، حيث يمكنها البقاء في البيئة وإعادة إصابة الشخص الذي يحاول التحسن، ولهذا يمكن إلقاء نظرة على الأعراض وكيفية علاجها وفقا لما ذكره موقع Practo.
هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث عند الإصابة بالالتهابات الفطرية كتغير الجلد وحدوث الاحمرار والتهيجات، وظهور القشور في كثير من الأحيان. اقرأ أيضا: أستاذ تجميل يكشف تفاصيل خطيرة عن مرض ريهام سعيد كما أن هناك أنواعا من الالتهابات الفطرية التي تحدث حسب ظروف معينة: سعفة القدم  هي عدوى فطرية شائعة
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حروق -الشمس

الإصابة بحروق الشمس في الطفولة تتحول إلى سرطان الجلد

سرطان الجلد من أنواع السرطانات الشائعة، ويحكي مونتي ليمان، طبيب جامعي، أنه وجد امرأة في إحدى الغرف الاستشارية تخضع للفحص الطبي، ليتم تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الجلد، كما أنها لاحظت قبل عام وجود منطقة صغيرة مسطحة من تصبغات حمراء وبنية وسوداء على الجلد أعلى شفرة كتفها اليمنى، وعلى الرغم من التشخيص والعلاج المبكر نسبيًا، فقد امتد الورم إلى رئتيها وكبدها وعظامها، كشف لها الأطباء عن أنها ستعيش سنة على الأكثر، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
المرأة الحامل وأشعة الشمس

دراسة: نقص فيتامين D يؤدي إلى التوحد

التعرض لأشعة الشمس في الساعات الأولى من النهار من الأمور الهامة فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة، فالشمس هي مصدر أساسي وهام لفيتامين D، حيث تحتاجه عظامنا بشكل كبير، فهو يعمل على تنظيم الكالسيوم والحفاظ على معدلات الفوسفور في الدم، لذلك عدم التعرض لأشعة الشمس قد يؤثر عليك بالسلب، لذا آخر ما جاءت به الدراسات أن المرأة الحامل التي لا تتعرض لكميات كافية من أشعة الشمس من المحتمل أن تنجب أطفالًا يعانون من التوحد أو اضطرابات فرط الحركة أو الانتباه، وذلك وفقًا لـ"dailymail".
البطيخ-يسبب-تسمم

أنعشي بشرتك في الصيف بماسكات البطيخ

البطيخ من الفاكهة الصيفية المنعشة التي نعشق تناولها، خاصة أنه يخلصنا من حر الصيف ويجعلنا نشعر بالترطيب، كما أنه مفيد لنضارة البشرة وحمايتها من حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء، ويساعدك أيضًا في توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات، لذلك جربي الاستفادة من البطيخ في الوصفات الطبيعية التي تقومين بها ضمن روتين العناية ببشرتك، بدلًا من دفع مبالغ في كريمات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، في التقرير التالي نتناول فوائد البطيخ للبشرة..
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ريهام -سعيد (1)

بعد إصابة ريهام سعيد.. اعرف أنواع التهابات الجلد

العديد من الأمراض تهاجم الإعلاميين على غفلة، ومؤخرا كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن إصابتها بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة. وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، ما أثار قلق الجمهور. وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، كما أخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها.
المورينجا

قد تسمع عنها لأول مرة.. المورينجا علاج لأخطر الأمراض

المورينجا من النباتات التي يعود أصل شجرتها إلى بلاد الهند، ولكن يمكن زراعتها في إفريقيا وآسيا، وجنوب أمريكا، كما تحمل العديد من الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، ولذلك فقد شاع استخدامها منذ القدم لفوائدها المتعددة، وخصائصها الطبية، بالإضافة إلى ذلك فهي تمتلك خصائص مضادة للفطريات، والفيروسات، والالتهابات، والاكتئاب. حتى الآن لم يكتشف العلماء سوى جزء بسيط من الفوائد الصحية، ولكن البحث العلمي يدعمها، ولهذا عليك معرفتها حسبما ذكرها موقع Healthline.
القهوة-والشاي-على متن-الطائرة (2)

دراسة: 25 كوبا قهوة يوميا لا يصيبك بتصلب الشرايين

هناك بعض الجدل المثار منذ فترة طويلة حول تأثير القهوة على صحة القلب والشرايين، وكشفت دراسات سابقة أن الإفراط في شرب القهوة له آثار سلبية على الشرايين، ولكن الخبر السار، أن الدراسات الحديثة تكشف عكس ذلك، حيث وجدت إحداها أنه يمكنك شرب ما يصل إلى 25 كوبًا من القهوة يوميًا دون حدوث تصلب الشرايين - وهو عامل خطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية. لمساعدتك في تحديد مقدار القهوة الذي عليك تناوله، إليك تحليل للدراسة الجديدة، وأبحاث أخرى حول الآثار الصحية للقهوة، وبعض نصائح الخبراء، حسبما ذكرها موقع Healthline.
الشاي-باللبن

الشاي باللبن مشروب شعبي يحمل فوائد صحية عديدة

الشاي باللبن من المشروبات المحببة للكثيرين، كما أنها قد تكون إدمانا مثل النسكافيه والقهوة، فهذا المشروب قادر على إدخال السعادة في قلوب محبيه، كما أنه يساعد في نشاط وانتباه البعض فهو كبديل للكافيين. يحتوي الشاي باللبن على بعض الفوائد الصحية، وعندما يتم خلط هذين المشروبين، فإنه سيعطي فوائد صحية أكثر كالحفاظ على المناعة التي تساعد في حماية الصحة. وعند الحديث عن كل مشروب على حدة، فكل واحد يحمل من العناصر الغذائية التي يمكن لجسمك الاستفادة منها، ولهذا دعنا نتعرف على فوائدهما معا وقبل مزجهما حسبما ذكر موقع Dr Health Benefits.
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