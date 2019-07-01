احمِ نفسك من الالتهابات الفطرية بـ 6 نصائح

تحتوي العديد من الكريمات التي تدعي أنها مضادة للفطريات في الواقع على الستيرويدات التي تزيد من العدوى بالفعل، حيث تجعل الفطريات أكثر مقاومة، متكررة ومعدية
بعد الكشف عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد ببكتيريا في الوجه قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى الوفاة، فهناك حاجة إلى معرفة الالتهابات الفطرية الشائعة التي تصيب الجلد، حيث تحدث عندما تهاجم الفطريات مساحات كبيرة من الجسم وتنخفض قوة الجهاز المناعي.
والفطريات تعيش في جسم الإنسان بعضها مفيد والآخر ضار، وعندما تغزو الفطريات الضارة الجسم، فقد يكون من الصعب قتلها، حيث يمكنها البقاء في البيئة وإعادة إصابة الشخص الذي يحاول التحسن، ولهذا يمكن إلقاء نظرة على الأعراض وكيفية علاجها وفقا لما ذكره موقع Practo.
هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث عند الإصابة بالالتهابات الفطرية كتغير الجلد وحدوث الاحمرار والتهيجات، وظهور القشور في كثير من الأحيان.
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كما أن هناك أنواعا من الالتهابات الفطرية التي تحدث حسب ظروف معينة:
سعفة القدم
هي عدوى فطرية شائعة
هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث عند الإصابة بالالتهابات الفطرية كتغير الجلد وحدوث الاحمرار والتهيجات، وظهور القشور في كثير من الأحيان.
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كما أن هناك أنواعا من الالتهابات الفطرية التي تحدث حسب ظروف معينة:
سعفة القدم
هي عدوى فطرية شائعة تصيب القدم، حيث ينمو الفطر بشكل مثالي في البيئات الدافئة والرطبة، مثل الجوارب والأحذية والمعدات الرياضية وغرف الخزانة، وقد يتأثر أي شخص بالسعفة ولكنها أكثر شيوعا خلال المناخ الصيفي.
من الأعراض التي تحدث: احمرار أو بثور على المنطقة المصابة، كما قد يكون الجلد المصاب ناعمًا، أو قد تبدأ الطبقات في الانهيار، بالإضافة إلى الشعور بالحرق والحكة.
غالبًا ما يتم التعامل مع سعفة القدم بمراهم مضادة للفطريات الموضعية، والتي تتوفر للشراء بدون وصفة طبية، كما يجب التهوية الجيدة للقدمين والحفاظ عليهما نظيفتين وجافتين.
عدوى الخميرة المهبلية
تحدث نتيجة وجود نوع من الفطريات تسمى المبيضات، حيث يحدث خلل للبيئة الداخلية بالمهبل بسبب المضادات الحيوية، والإجهاد، أو عادات الأكل السيئة.
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من أعراض عدوى الخميرة: حكة وتورم حول المهبل، وحرقان أو ألم أثناء التبول أو الجماع، بالإضافة إلى احمرار ووجع على وحول المهبل، إلى جانب إفرازات مهبلية غير عادية.
نصائح لعلاج الالتهابات الفطرية
1- تجنب الكريمات المحتوية على الستيرويد
تحتوي العديد من الكريمات التي تدعي أنها مضادة للفطريات في الواقع على الستيرويدات التي تزيد من العدوى بالفعل، حيث تجعل الفطريات أكثر مقاومة، متكررة ومعدية، وفي الغالب تعطي راحة مؤقتة من الحكة والطفح الجلدي، ومع ذلك، تعود العدوى في غضون أيام من وقف هذه الكريمات في شكل أكثر حدة.
2- أكمل العلاج الذي وصفه أطباء الأمراض الجلدية
يجب أخذ العلاج لمدة 4 أسابيع على الأقل، وذلك لأن وقف العلاج سيؤدي إلى تكرار الإصابة، والاستمرار مفتاح النجاح للتخلص من الالتهابات.
3- ضع الكريم على 2- 3 سم من الجلد الطبيعي
يجب أن تكون كمية الكريم كافية لتغطية الطفح وما حوله بـ2 سم، وما يجب الانتباه له أن وضع الكثير من الكريم ليس له مفعول أسرع عن المتوقع.
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4- الغسيل اليومي وكوي الملابس
يجب تجنب خلط الملابس مع المناشف، كما يجب إضافة سائل مضاد للفطريات إلى الغسالة لقتلها، ومن المهم كوي اللمابس الداخلية للتخلص من أي عدوى.
5- تجنب ارتداء الملابس الضيقة والجينز والأحذية
العرق والرطوبة يخلقان بيئة مثالية لنمو الفطريات، وهذا ما يحدث عند ارتداء الملابس الضيقة والأحذية أيضا، كما أن الاستحمام اليومي مهم للتخلص من أي فطريات عالقة أو أي عدوى.
6- الحفاظ على جفاف المناطق بالجسم
من المهم الحفاظ على قدميك جافة وتحت الإبطين والأرداف، وذلك لأن الرطوبة تخلق الفطريات التي تسبب الالتهابات.
من المهم إخبار طبيبك المختص بالأمراض الجلدية ما إذا كان أي فرد من أفراد الأسرة يعاني أيضًا من عدوى فطرية وعلاجها.