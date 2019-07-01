احمِ نفسك من الالتهابات الفطرية بـ 6 نصائح

تحتوي العديد من الكريمات التي تدعي أنها مضادة للفطريات في الواقع على الستيرويدات التي تزيد من العدوى بالفعل، حيث تجعل الفطريات أكثر مقاومة، متكررة ومعدية

تحرير:فيروز ياسر ٠١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

العناية بالوجه -تعبيرية

بعد الكشف عن إصابة الإعلامية ريهام سعيد ببكتيريا في الوجه قد تصل إلى المخ وتؤدي إلى الوفاة، فهناك حاجة إلى معرفة الالتهابات الفطرية الشائعة التي تصيب الجلد، حيث تحدث عندما تهاجم الفطريات مساحات كبيرة من الجسم وتنخفض قوة الجهاز المناعي. والفطريات تعيش في جسم الإنسان بعضها مفيد والآخر ضار، وعندما تغزو الفطريات الضارة الجسم، فقد يكون من الصعب قتلها، حيث يمكنها البقاء في البيئة وإعادة إصابة الشخص الذي يحاول التحسن، ولهذا يمكن إلقاء نظرة على الأعراض وكيفية علاجها وفقا لما ذكره موقع Practo.

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث عند الإصابة بالالتهابات الفطرية كتغير الجلد وحدوث الاحمرار والتهيجات، وظهور القشور في كثير من الأحيان. اقرأ أيضا: أستاذ تجميل يكشف تفاصيل خطيرة عن مرض ريهام سعيد كما أن هناك أنواعا من الالتهابات الفطرية التي تحدث حسب ظروف معينة: سعفة القدم هي عدوى فطرية شائعة