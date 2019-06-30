رياضة

الغندور يُفجر مفاجأة عن صفقة القرن في الزمالك (صورة)

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
خالد الغندور
خالد الغندور
كشف الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور، عن موعد إعلان الصفقة الجديدة التى تنضم لصفوف الزمالك والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وهى الصفقة التى ينتظرها الكثير من عشاق القلعة البيضاء منذ الإعلان عنها من رئيس مجلس إدارة الفريق الأبيض. وأشار خالد الغندور عن الصفقة المرتقبة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "خلال 48 ساعة ستنتهي صفقة القرن واللاعب الرائع للزمالك إن شاء الله".
وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فى وقت سابق، إلى أن ناديه يعمل على إنهاء صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، حيث قال، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج «الزمالك اليوم» إن اللاعب الذي ينوي النادي التعاقد معه سيفيد الفريق بشكل قوي للغاية،
اقرأ المزيد
مران-المنتخب‎ (5)

مفاجآت في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف - نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمد حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".
منتخب-غينيا‎ (1)

كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
اقرأ المزيد من الأخبار
امير-مرتضى-منصور

أمير مرتضى: «الزمالك أكثر نادي متساهل في مصر»

نفى أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، وجود اختلاف بينه وبين رئيس النادي حول المدرب الجديد، معلقًا: «أنا مشرف عام على الكرة بالنادي ولست عضو مجلس إدارة لكي أقرر من المدرب القادم». وقال أمير، خلال حواره ببرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «هناك مدربون مصريون يمكنهم تحمل المسؤولية في الفترة القادمة، وستكون هناك جلسة غدا مع خالد جلال لوضع تصور الفترة المقبلة، وهو المدرب الذي يملك كل صلاحيات الموسم الجديد».
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
هانى-ابو-ريدة-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
محمد عواد - الوحدة (1)

محمد عواد يعلن عن عودته للإسماعيلي الموسم المقبل

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لفريق الوحدة السعودي خلال الموسم المنتهي (2018- 2019) عودته يوم السبت المقبل لصفوف الدراويش من جديد بعد انتهاء إعارته مع النادى السعودى، والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعدما قدم موسمًا متميزًا خلال فترة إعارته، وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "السبت المقبل بداية الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org