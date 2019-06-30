الغندور يُفجر مفاجأة عن صفقة القرن في الزمالك (صورة)

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

خالد الغندور

كشف الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور، عن موعد إعلان الصفقة الجديدة التى تنضم لصفوف الزمالك والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وهى الصفقة التى ينتظرها الكثير من عشاق القلعة البيضاء منذ الإعلان عنها من رئيس مجلس إدارة الفريق الأبيض. وأشار خالد الغندور عن الصفقة المرتقبة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "خلال 48 ساعة ستنتهي صفقة القرن واللاعب الرائع للزمالك إن شاء الله".

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك فى وقت سابق، إلى أن ناديه يعمل على إنهاء صفقة جديدة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية، لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، حيث قال، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج «الزمالك اليوم» إن اللاعب الذي ينوي النادي التعاقد معه سيفيد الفريق بشكل قوي للغاية،