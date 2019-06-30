استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م

جيرالدو مع منتخب أنجولا

استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

ويسعى المنتخب الأنجولي لتحقيق الفوز على نظيره المالي لضمان التأهل إلى الأدوار التالية، اما في حالة التعادل فسيفقد الفرصة في التأهل في ظل عدم امتلاكه نقطتين فقط في رصيده. ووصلت بعثة منتخب أنجولا لكرة القدم لمدينة الإسماعيلية وتضم 40 فردًا على رأسهم الصربي سردجان فاسيليفتش المدير الفني وبينهم 23 لاعبًا