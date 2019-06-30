رياضة

استعدادا لمواجهة مالي.. بعثة أنجولا تصل الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:١٦ م
جيرالدو مع منتخب أنجولا
جيرالدو مع منتخب أنجولا
استقبل محمد شيحة رئيس مجموعة الإسماعيلية منتخب أنجولا القادم من المجموعة الخامسة اليوم الأحد، للإقامة والإعاشة بفندق توليب، استعدادًا للقاء مالي بعد غد الثلاثاء في تمام التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات لمباريات المجموعة، واتفق مسؤولو البعثة على أداء مرانهم الليلة بالملعب الفرعي بنادي القناة. وتحتل أنجولا المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين بالتعادل السلبي أمام موريتانيا والإيجابي بهدف لمثله مع تونس، بينما يتصدر مالي المجموعة برصيد 4 نقاط، وتونس في المركز الثاني برصيد نقطتين، وموريتانيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.
ويسعى المنتخب الأنجولي لتحقيق الفوز على نظيره المالي لضمان التأهل إلى الأدوار التالية، اما في حالة التعادل فسيفقد الفرصة في التأهل في ظل عدم امتلاكه نقطتين فقط في رصيده. ووصلت بعثة منتخب أنجولا لكرة القدم لمدينة الإسماعيلية وتضم 40 فردًا على رأسهم الصربي سردجان فاسيليفتش المدير الفني وبينهم 23 لاعبًا
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الغندور يُفجر مفاجأة عن صفقة القرن في الزمالك (صورة)

كشف الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور، عن موعد إعلان الصفقة الجديدة التى تنضم لصفوف الزمالك والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وهى الصفقة التى ينتظرها الكثير من عشاق القلعة البيضاء منذ الإعلان عنها من رئيس مجلس إدارة الفريق الأبيض. وأشار خالد الغندور عن الصفقة المرتقبة، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" قائلا: "خلال 48 ساعة ستنتهي صفقة القرن واللاعب الرائع للزمالك إن شاء الله".
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الزمالك يُحيل كهربا للتحقيق.. تعرف على السبب

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا بإحالة محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء، إلى التحقيق، وجاء قرار الزمالك بسبب انقطاع كهربا عن التدريبات، وتخلفه عن فترة الإعداد التي بدأت منذ أسبوعين، وكان رئيس نادي الزمالك، تحدث عن أنباء انتقال لاعب الفريق الأبيض إلى الغريم التقليدي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وشدد رئيس القلعة البيضاء، خلال تعليقه عبر الإذاعة الداخلية للنادي، قائلا: «كهربا لن ينتقل للأهلي لأن عقده مستمر لـ3 سنوات مقبلة، حيث إن عقده مع الزمالك كانت مدته 5 سنوات، ومر منها عامان فقط».
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التعادل السلبي بطل ثامن أيام «كان 2019»

أقيمت مساء السبت، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب أنجولا وموريتانيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه المنتخب الغاني نظيره الكاميروني ضمن منافسات المجموعة السادسة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب بنين بنظيره منتخب غينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما أسفرت عنه نتائج سلبية، حيث انتهت الثلاث مباريات بدون أهداف.
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كان 2019.. أنجولا تسقط في فخ التعادل أمام موريتانيا

سقط المنتخب الأنجولي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره الموريتاني، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن ثاني مباريات المجموعة الخامسة، على ملعب السويس الجديد، في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليرتفع رصيد أنجولا للنقطة الثانية في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب الموريتاني المجموعة برصيد نقطة وحيدة. المباراة بدأت بانحصار الكرة في منتصف الملعب بين لاعبي المنتخبين، الأمر الذي لم ينتج من خلاله أي خطورة تذكر للفريقين.
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ساسي يواصل الغياب عن التشكيل الأساسي لتونس في الكان

أعلن المدرب الفرنسي لمنتخب تونس ألان جيريس، عن تشكيل نسور قرطاج التي تستعد لمواجهة مالي اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، وأجرى جيريس العديد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي واجه أنجولا في الجولة الأولى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث أخرج حارس نسور قرطاج فاروق بن مصطفى وأشرك بدلًا منه معز حسن، إلى جانب إشراك الثنائي طه ياسين الخنيسي وأنيس البدري بدلًا من يوسف المساكني ورامي البدوي.
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موسى ماريجا: دخلنا كأس الأمم من الباب الكبير

قال موسى ماريجا، مهاجم منتخب مالي والمحترف بفريق بورتو البرتغالي، إن فوز منتخب بلاده على موريتانيا، في كأس الأمم الإفريقية 2019، سهل عليه رهبة البدايات في البطولات الكبيرة، وافتتحت مالي مشوارها في كأس الأمم 2019، بانتصار كبير (4-1) على موريتانيا، في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين، باستاد السويس، ضمن المجموعة الخامسة بالبطولة، وتصدرت مالي المجموعة بـ3 نقاط متقدمة بفارق نقطتين عن تونس وأنجولا بعد تعادلهما 1-1 في وقت سابق من الاثنين ضمن المجموعة ذاتها، بينما ظلت موريتانيا، التي تشارك في البطولة لأول مرة في تاريخها، بدون نقاط.
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