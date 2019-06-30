جريمة

«كانت سكرانة».. ضبط سائق تحرش بفتاة خليجية بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
متهم- أرشيفية
متهم- أرشيفية
اتهمت فتاة خليجية، مصريا بمحاولة التحرش بها جسديا، خلال قيامه بتوصيلها إلى منزلها، وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الواقعة، التي ساهمت في ضبط المتهم، حيث تقدمت الفتاة ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم، أكدت فيه محاولة سائق التحرش بها جسديا، وأدلت بأوصاف المتهم والسيارة، وكشفت التحريات أن المبلغة كانت في حالة سكر خلال قيامها بمغادرة أحد الفنادق بالقاهرة، في طريقها لمحل إقامتها بالجيزة، عندما وقع الحادث.
وأكدت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، أن المتهم توقف بسيارته الملاكي أمام المجني عليها التي كانت شبه فاقدة للوعي، وما لبثت أن استقلت معه السيارة ظنا منها أنها سيارة أجرة، لكنها فوجئت بقيام المتهم بركن السيارة ومحاولة التحرش بها، فاستغاثت بالمارة وتمكنت من الفرار من السيارة مستغيثة بالمارة. باستصدار
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