رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع نجم سان جيرمان

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

رابيو

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية. وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي. وقرر رابيو فى وقت سابق عدم تجديد عقده -الذى ينتهى اليوم الأحد- مع باريس سان جيرمان، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ المدير الفنى للفريق توماس توخيل قرارا بتجميده منذ شهر ديسمبر.

وظهر رابيو فى فيديو يخرج من سيارة، حيث نشر الحساب الرسمى ليوفنتوس تغريدة معلقا على الفيديو قائلا: "انظروا من وصل إلى تورينو". وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت فى وقت سابق إلى قيام فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، بالتفاوض مع رابيو وممثليه، وأضافت حينها أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، مع