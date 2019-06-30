رياضة

رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع نجم سان جيرمان

تحرير:محمد جمال ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م
رابيو
رابيو
أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر " عن مفاجأة من العيار الثقيل، بضم أدريان رابيو لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان إلى صفوفه فى موسم الانتقالات الصيفية. وتعاقد البيانكونيري مع صاحب الـ24 عاما اليوم، وذلك تزامنا مع انتهاء عقده، حيث انتقل فى صفقة مجانية بدون أى التزامات للنادي الباريسي. وقرر رابيو فى وقت سابق عدم تجديد عقده -الذى ينتهى اليوم الأحد- مع باريس سان جيرمان، الأمر الذى أدى إلى اتخاذ المدير الفنى للفريق توماس توخيل قرارا بتجميده منذ شهر ديسمبر.
وظهر رابيو فى فيديو يخرج من سيارة، حيث نشر الحساب الرسمى ليوفنتوس تغريدة معلقا على الفيديو قائلا: "انظروا من وصل إلى تورينو". وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت فى وقت سابق إلى قيام فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي للسيدة العجوز، بالتفاوض مع رابيو وممثليه، وأضافت حينها أن الطرفين توصلا إلى اتفاق، مع
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مران-المنتخب‎ (5)

مفاجآت في تشكيل الفراعنة أمام أوغندا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب أوغندا في ختام مباريات المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوينو وحتى 19 يوليو، حيث جاء التشكيل على النحو التالي: محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي ، باهر المحمدي ، أيمن أشرف - نبيل عماد "دونجا" - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - محمد حسن "تريزيجيه" - أحمد حسن "كوكا".
منتخب-غينيا‎ (1)

كان 2019..غينيا تهزم بوروندي وتتمسك بالأمل في التأهل

حقق المنتخب الغينى بقيادة المدير الفنى بول بوت، الفوز على نظيره المنتخب البوروندي بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب السلام، فى إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية والتى تضم كلا من منتخبى نيجيريا ومدغشقر. وسجل هدفى المباراة لصالح المنتخب الغينى المهاجم محمد ياتارا ، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، ثم عزز تقدم منتخب غينيا بهدف ثانٍ فى الدقيقة 52 من عمر المباراة ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية قد تساهم في صعوده ضمن أفضل ثوالث.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

مدغشقر تصنع التاريخ وتتصدر مجموعتها في كأس الأمم

واصل منتخب مدغشقر عروضه الرائعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بعد أن حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على منتخب نيجيريا بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يتصدر منتخب مدغشقر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد نيجيريا عند 6 نقاط في المركز الثاني، بينما احتل منتخب غينيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتذيل بوروندي المجموعة دون رصيد.
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رابيو‎

رابيو يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس

يبدو أن الدراما التي أثيرت حول اللاعب الفرنسي أدريان رابيو في طريقها إلى الانتهاء، وذلك مع اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، وترغب الكثير من الأندية الأوروبية في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، ليس فقط بسبب الجودة الكبيرة التي يتمتع بها، بل ولإمكانية التعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، بعدما قرر عدم تجديد تعاقده مع سان جيرمان، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ مدرب الفريق توماس توخيل، قرارًا بتجميده منذ شهر ديسمبر الماضي.
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بوفون يضع شرطين للعودة إلى يوفنتوس من جديد

يرتبط اسم الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بالعودة من جديد إلى صفوف يوفنتوس، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وبات بوفون قريبا للغاية من العودة إلى اليوفي مقابل الحصول على 1.5 مليون يورو سنويا، على أن يتولى منصبا إداريا بعد اعتزاله في نهاية الموسم المقبل، وذلك مع موافقة بوفون على الجلوس احتياطيا للحارس تشيزني، ولكنه يشترط أمرين، الأول هو المشاركة في 8 مباريات على الأقل بالدوري الإيطالي، حيث يبتعد عن باولو مالديني صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات في المباريات (674 مباراة) بالكالتشيو بـ8 مباريات.
نيمار

برشلونة يؤكد رغبة نيمار فى العودة للفريق الكتالونى

كشف لجوردى كاردونير نائب رئيس نادى برشلونة الإسبانى، فى تصريحات له عن رغبة البرازيلى نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان عن العودة للنادى الكتالونى مرة أخرى، حيث علق على أنباء إمكانية عودة النجم البرازيلي لـ"البلوجرانا" قائلا: "النادي لم يتحرك نحو التعاقد مع نيمار، مجلس الإدارة لا يعتزم التعاقد معه". وأضاف عن رغبة اللاعب البرازيلى فى العودة قائلا: "لا يوجد أي تواصل مع نيمار، ولم نناقش مسألة ضمه على الإطلاق ولا يوجد لدينا أي خطط أو سيناريوهات لإتمام الصفقة، ولكنني أعلم برغبة اللاعب الكبيرة في العودة".
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بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
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