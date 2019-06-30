شقيقة ريهام سعيد تكشف حقيقة مرضها: بلاش تأليف

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م

ريهام سعيد

حرصت رانيا شقيقة الإعلامية ريهام سعيد على توضيح حقيقة مرض شقيقتها بعد تداول عدد كبير من الأخبار تفيد بأنه مرض جلدي، وكتبت عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "للناس اللي عاوزة توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف إنه يطلع على العين والمخ، حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة، وهي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة، وتابعت: "تصحيح لبعض البوستات الخاطئة موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص".

وأوضحت: "ناس بتقول جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير والكلام ده من وحي خيال بعض الناس، من فضلكم بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار اللي بتدمر أسرة كاملة، يعني لما يتكتب خبر "وصية ريهام سعيد الأخيره قبل وفاتها" الناس دي مش بتفكر إن ريهام ليها أم وأب واخوات وأولاد ممكن ينهاروا