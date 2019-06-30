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شقيقة ريهام سعيد تكشف حقيقة مرضها: بلاش تأليف

تحرير:التحرير ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٤ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
حرصت رانيا شقيقة الإعلامية ريهام سعيد على توضيح حقيقة مرض شقيقتها بعد تداول عدد كبير من الأخبار تفيد بأنه مرض جلدي، وكتبت عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "للناس اللي عاوزة توضيح، ريهام عندها ميكروب شديد في الأنف من الداخل والخوف إنه يطلع على العين والمخ، حاجه ملهاش أي علاقه بالجلد واضطرت أن تخضع لعملية دقيقة، وهي الآن بتخضع لعلاج مكثف وإذا لم يكن هناك تحسن هتسافر إن شاء الله للتأكد من العلاج الصحيح وإن شاء الله بإذن الله تقوم بالسلامة، وتابعت: "تصحيح لبعض البوستات الخاطئة موضوع إن جالها ميكروب في الجلد يؤدي إلى تساقط الجلد ده كلام مش صحيح خالص".
وأوضحت: "ناس بتقول جالها نفس فيروس مايكل جاكسون وإن جلدها هيتساقط ومرض خطير والكلام ده من وحي خيال بعض الناس، من فضلكم بلاش التزايد في الكلام وتأليف الأخبار اللي بتدمر أسرة كاملة، يعني لما يتكتب خبر "وصية ريهام سعيد الأخيره قبل وفاتها" الناس دي مش بتفكر إن ريهام ليها أم وأب واخوات وأولاد ممكن ينهاروا
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ريهام-سعيد (1)

ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
مسرحة أطفال البحاروة-34

تعرف على عروض البيت الفني للمسرح اليوم 30 يونيو

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ بسعر 25 جنيها للعرض. وهذه مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الأحد 30 يونيو، إذ تبدأ بمسرحية "بيت الأشباح" على خشبة المسرح العائم الصغير بمنطقة المنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً.
ريهام -سعيد (2)

تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.
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ريهام-سعيد (1)

ريهام سعيد: المرض مش هيمنعني من مساعدة الأطفال

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت عليها بدعاء: "اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشفني وعافني، اللهم أنت الرحيم ارحمني، يا غافر الذنب اغفر لي وأعنى على شكرك وذكرك وحسن عبادتك"، مطالبة جمهورها بالدعاء لها قائلة: "دعواتكم بالشفاء يا رب"، وذلك على خلفية إصابتها ببكتيريا خطرة فى وجهها، وحرص عدد من النجوم على التعليق، منهم أصالة وكتبت "سلامة قلبك يا رهامتي وما تشوفي شر والله يكون معك"، ونجم مسرح مصر أوس أوس معلقًا علق: "سلامتك ألف سلامة وهتبقى زى الفل بإذن الله".
ريهام -سعيد (2)

تطورات الحالة الصحية لريهام سعيد: مُنعت عنها الزيارة

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت الصفحة، اليوم الأحد، في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول البكتيريا إلى المخ، لذلك من المقرر أن تخضع "ريهام" لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها.
ريهام -سعيد (2)

فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
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